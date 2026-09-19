Phát huy truyền thống 'Phật giáo đồng hành cùng dân tộc'

Hòa thượng Thích Thanh Điện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Tại Đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Điện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết, toàn tỉnh Lào Cai có 61 Tăng Ni, 41 cơ sở tự viện và 55.358 tín đồ Phật tử. Sau khi hợp nhất, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ổn định bộ máy, thống nhất phương thức điều hành và triển khai các hoạt động Phật sự trên tinh thần kế thừa, đoàn kết và phát triển.

Nhiệm kỳ qua, Phật giáo tỉnh Lào Cai đã bám sát Hiến chương Giáo hội, Nghị quyết Đại hội các cấp, cùng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ. Theo đó, nhiều ngôi chùa được trùng tu, tôn tạo và xây dựng mới với kinh phí trên 63 tỷ đồng; công tác từ thiện xã hội đạt gần 45 tỷ đồng; đặc biệt, bão số 3 (Yagi) năm 2024 gây thiệt hại nặng nề, Ban Trị sự đã phối hợp tiếp nhận và cứu trợ kịp thời nguồn lực hơn 45,2 tỷ đồng giúp đỡ người dân bị thiên tai. Qua đó, góp phần lan tỏa những giá trị từ bi, nhân ái, hiếu nghĩa của Phật giáo trong đời sống cộng đồng.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai xác định tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, tăng cường đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội; tiếp tục thực hiện phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Xây dựng Ban Trị sự phát triển, đồng hành cùng nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, cùng vì một Lào Cai xanh- hài hòa - bản sắc - hạnh phúc trong thời kỳ đổi mới và chuyển đổi số, cùng đất nước hướng tới giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tại Đại hội, đại biểu đã suy cử Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 45 thành viên, trong đó có 19 vị trong Ban thường trực và 26 Ủy viên. Hòa thượng Thích Thanh Điện tiếp tục được tín nhiệm suy cử làm Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai.

Phát biểu chỉ đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu đề nghị tân Ban Trị sự tỉnh Lào Cai tiếp tục với sứ mệnh “Hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc”, đẩy mạnh các hoạt động Phật sự theo phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” để sát cánh cùng hệ thống chính trị xây dựng Lào Cai hội nhập, phồn vinh và thịnh vượng; sớm phổ biến, triển khai Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn sinh hoạt tại các địa phương và tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trụ sở Ban Trị sự tỉnh.

Đồng thời, đề cao kỷ cương Giáo hội, lấy Hiến chương, Quy chế và Giới luật làm nền tảng cốt lõi với tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả”, mạnh dạn đổi mới tư duy, điều hành linh hoạt để thích ứng với bối cảnh xã hội hiện đại trong công tác quản lý, hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 45 thành viên ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN phát

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, trong những năm qua, hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã kết hợp hài hòa với các hoạt động xã hội, mang những giá trị trong sáng của giáo lý Phật giáo vào đời sống, góp phần giữ gìn thuần phong mỹ tục và phát huy truyền thống “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”.

Thời gian tới, Ban Trị sự cũng như đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy truyền thống “Hộ quốc an dân”, thực hiện tốt Hiến chương Giáo hội và pháp luật Nhà nước và bày tỏ niềm tin tưởng tân Ban Trị sự sẽ điều hành tốt các công tác Phật sự, chung sức xây dựng Lào Cai ngày càng phát triển.

Tại Đại hội, Ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba. Hòa thượng Thích Thanh Điện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì; Thượng tọa Thích Minh Huy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai được nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Hai cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.