Phát huy truyền thống nữ chiến sĩ Quân khu Trị Thiên anh hùng

Quang cảnh buổi tọa đàm - Ảnh: Tạ Hưng

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống tốt đẹp của Hội LHPN Việt Nam qua 96 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đào của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; truyền thống vẻ vang 60 năm Quân khu Trị Thiên anh hùng.

Đại diện Ban nữ công-Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên tỉnh phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: Tạ Hưng

Cách đây 60 năm, ngày 24/7/1966, Quân khu Trị Thiên được thành lập. Ngay từ ngày thành lập, Quân khu Trị Thiên đã giành được những chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, như: Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Chiến thắng Đường 9-Nam Lào; Giải phóng Quảng Trị năm 1972..., là những trang sử vàng trong lịch sử đấu tranh cách mạng, xây đắp truyền thống vẻ vang "Tấn công nổi dậy-Anh dũng kiên cường" của Quân khu Trị Thiên anh hùng.

Đóng góp vào thắng lợi vẻ vang đó có sự hy sinh, cống hiến của biết bao máu xương, công sức của các thế hệ nữ chiến sĩ Quân khu Trị Thiên đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đồng chí Thiếu tướng Lê Mai, Phó trưởng Ban Thường trực Ban liên lạc truyền thống cựu chiến binh Quân khu Trị Thiên toàn quốc phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: Tạ Hưng

Phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, các bà, các mẹ, các chị nữ CCB BLL luôn đi đầu trong phong trào "giỏi việc nước, đảm việc nhà". Nhiều chị là những tấm gương sáng trong lao động sản xuất, kinh doanh, xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và tích cực tham gia phong trào "đền ơn đáp nghĩa", an sinh xã hội tại địa phương.

Sau gần 1 năm thành lập, BLL truyền thống CCB Quân khu Trị Thiên tỉnh đã tập hợp, kết nạp hơn 500 hội viên, trong đó hội viên nữ chiếm gần 64%. Đã phối hợp với các cơ quan đơn vị tham gia hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" để trả lại tên cho những đồng đội, đồng chí của mình.

Vinh danh các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong hoạt động hội - Ảnh: Tạ Hưng

Dịp này, BLL truyền thống CCB Quân khu Trị Thiên toàn quốc và tỉnh Quảng Trị đã trao bằng khen, giấy khen vinh danh các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và trao hơn 70 suất quà tri ân những nữ CCB có hoàn cảnh khó khăn.