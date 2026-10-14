Phát huy truyền thống, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đổi mới, nâng tầm trong giai đoạn mới

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ chủ chốt và cán bộ quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và cao hơn đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đặc biệt, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều vấn đề mới, khối lượng công việc lớn, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, yêu cầu cao về tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, phân cấp, phân quyền và bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ cùng với sự phối hợp của các cấp, các ngành và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng đã chủ động đổi mới tư duy, phương pháp, lề lối làm việc, bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ các mặt công tác, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Về sắp xếp, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị: Trước yêu cầu đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; kịp thời bố trí, kiện toàn đội ngũ gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, đặt lợi ích chung lên trên hết; đồng thời quan tâm nắm bắt tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Nhờ đó, sự đoàn kết, đồng thuận được giữ vững, hoạt động của hệ thống chính trị không bị gián đoạn.

Bám sát chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cụ thể hoá từng nhiệm vụ, xác định rõ người thực hiện, tiến độ và trách nhiệm phối hợp; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh. Nhiều nhiệm vụ quan trọng về công tác tổ chức bộ máy; sắp xếp đội ngũ cán bộ; thực hiện chính sách tinh giản biên chế, chính sách cán bộ và bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ được triển khai đồng bộ, đảm bảo theo chương trình, kế hoạch. Ban đã tham mưu cho Tỉnh ủy sơ kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 30/5/2026 về xây dựng xã, phường phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Qua thực tiễn, tinh thần chủ động, hướng về cơ sở và trách nhiệm đối với từng sản phẩm tham mưu ngày càng được thể hiện rõ hơn.

Về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp: Các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền và quy trình. Phân cấp quản lý cán bộ được điều chỉnh phù hợp với mô hình tổ chức mới, vừa tạo điều kiện để cấp ủy trực thuộc chủ động, vừa bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Hướng dẫn số 07-HD/TU, ngày 10/6/2026 về đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể và bảng tính điểm KPI, từng bước khắc phục cách đánh giá nặng về định tính, chuyển sang xem xét kết quả, tiến độ và chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 10/4/2026 về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026 - 2030 tạo cơ sở quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện nội dung đột phá về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nguồn nhân lực chất lượng cao, Ban đã tham mưu triển khai Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 28/11/2025; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2026 - 2030; rà soát nhu cầu đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm và yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng thời, phối hợp tham mưu chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo Kết luận số 205-KL/TW, ngày 7/11/2025 của Bộ Chính trị; chủ trì tham mưu ban hành Đề án số 05-ĐA/TU, ngày 24/7/2026 về phát triển đội ngũ cán bộ là người dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035. Qua đó, công tác tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí và sử dụng cán bộ từng bước được thực hiện đồng bộ, chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và nhân lực chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của đội ngũ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Trường Hà lần thứ 6 (mở rộng).

Về củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên: Ban đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 28/5/2026 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch số 136-KH/TU, ngày 30/6/2026 thực hiện Đề án năm 2026 và các hướng dẫn về sắp xếp, thành lập chi bộ thôn, xóm, tổ dân phố. Nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ từng bước được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị và tập trung tháo gỡ khâu yếu, việc khó ở cơ sở. Việc bồi dưỡng kỹ năng cho bí thư chi bộ, quản lý, giáo dục và rèn luyện đảng viên được quan tâm, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Về đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số: Ban đã tham mưu, triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng giai đoạn 2026 - 2030, Chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm và Kế hoạch 100 ngày thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Đến nay, 100% dữ liệu hồ sơ đảng viên trong toàn tỉnh đã được làm sạch, đáp ứng yêu cầu quản lý theo phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0. Phần mềm đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân được triển khai đồng bộ; 100% cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện theo dõi tiến độ công việc, đánh giá công chức trên hệ thống. Những kết quả này đang tạo chuyển biến từ quản lý theo phương thức truyền thống sang quản trị dựa trên dữ liệu, nâng cao tính kịp thời, chính xác, công khai và minh bạch.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện chính sách cán bộ: Ban thường xuyên tham mưu thẩm tra, xác minh, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và kết nạp đảng viên; tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên ra nước ngoài; chủ động phối hợp nắm tình hình, bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước. Các chế độ về tiền lương, phụ cấp, tinh giản biên chế, nghỉ hưu, điều dưỡng, khám sức khoẻ và chăm sóc cán bộ được tham mưu thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, nhất là đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Giải quyết chính sách đồng thời với làm tốt công tác tư tưởng đã góp phần ổn định đội ngũ, tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Hải Yến phát biểu tại buổi làm việc với xã Trà Lĩnh và xã Quang Trung về tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết quả đạt được là sản phẩm của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và nỗ lực đổi mới của toàn ngành. Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn mới ngày càng cao, nhiệm vụ ngày càng nhiều và phức tạp, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục đổi mới, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, quán triệt đầy đủ, cụ thể hoá kịp thời và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Chú trọng nghiên cứu thực tiễn, nâng cao năng lực dự báo, chủ động tham mưu từ sớm, từ xa; mỗi đề xuất phải đúng nguyên tắc, sát tình hình, có tính khả thi và đáp ứng kịp thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo.

Thứ hai, thường xuyên rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác. Việc tinh gọn đầu mối phải gắn với cơ cấu lại đội ngũ, hoàn thiện vị trí việc làm, phân cấp, phân quyền và xác định rõ trách nhiệm; bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ cơ sở, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đánh giá cán bộ phải dựa thực chất vào sản phẩm, tiến độ, chất lượng và dữ liệu; chú trọng phát hiện, đào tạo, thu hút, trọng dụng người có tài năng, cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ có năng lực nổi trội; hướng tới các lĩnh vực tỉnh đang có nhu cầu lớn như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, y tế, giáo dục, quy hoạch, xây dựng và tài chính. Hằng năm rà soát, cập nhật nguồn, theo dõi chặt chẽ các chỉ tiêu, gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với kết quả tạo nguồn, đào tạo, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ.

Thứ tư, tập trung xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đội ngũ đảng viên. Gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng cơ quan, đơn vị và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; thường xuyên rà soát, giáo dục, quản lý, sàng lọc đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Thứ năm, đẩy nhanh chuyển đổi số, chuẩn hoá và số hoá hồ sơ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ. Dữ liệu phải được thường xuyên cập nhật, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả, bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Chuyển đổi số phải đi liền với cải cách hành chính, đổi mới quy trình xử lý công việc và nâng cao chất lượng tham mưu, không dừng lại ở việc số hoá hồ sơ.

Thứ sáu, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác cán bộ. Hoạt động kiểm tra, giám sát cần có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ, kiểm tra chuyên đề và tự kiểm tra; coi trọng hậu kiểm, theo dõi việc thực hiện thông báo kết quả, khắc phục hạn chế sau kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả xử lý. Đồng thời, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức có bản lĩnh vững vàng, công tâm, khách quan, thận trọng, tinh thông nghiệp vụ, gần cơ sở, hiểu cán bộ, trọng thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát huy truyền thống vẻ vang, mỗi cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng cống hiến; không ngừng đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đó là đóng góp thiết thực của toàn ngành vào việc xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.