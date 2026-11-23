Thanh tra tỉnh giao ban công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2026.

Trong suốt 81 năm xây dựng và trưởng thành, hoạt động của ngành Thanh tra luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Trải qua nhiều tên gọi khác nhau như: Ban Thanh tra đặc biệt (1945-1949), Ban Thanh tra Chính phủ (1949-1954), Ban Thanh tra Trung ương của Chính phủ (1955-1960), Ủy ban Thanh tra của Chính phủ (1961-1983), Ủy ban Thanh tra nhà nước (1984-1989), Thanh tra nhà nước (1990-2004), Thanh tra Chính phủ (từ năm 2005 đến nay), ngành Thanh tra Việt Nam luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, thể hiện được vai trò nòng cốt trong đấu tranh xử lý vi phạm và giải quyết các bức xúc của nhân dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt chặng đường lịch sử ấy, ngành Thanh tra nói chung, Thanh tra tỉnh Ninh Bình nói riêng đã nối tiếp truyền thống vẻ vang, phát huy phẩm chất “Đoàn kết - Kỷ cương - Bản lĩnh - Đổi mới - Phát triển”, khẳng định vai trò quan trọng trong việc giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ngày 1/7/2025, Thanh tra tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất Thanh tra các tỉnh Hà Nam, Nam Định và Thanh tra tỉnh Ninh Bình (cũ). Ngay sau khi hợp nhất, Thanh tra tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bộ máy, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với đặc thù, lĩnh vực, điều kiện thực tế.

Trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, Thanh tra tỉnh luôn coi trọng việc gắn hoạt động thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, đồng thời phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.

Chủ động nâng cao chất lượng, quy trình nghiệp vụ từ khâu xây dựng kế hoạch, triển khai đến kết luận và giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra; kịp thời áp dụng các quy định mới của Luật Thanh tra năm 2022, giúp hoạt động thanh tra ngày càng chuyên nghiệp, chính xác và hiệu quả hơn.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh đã tiến hành xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra một cách toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, coi trọng chất lượng; xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tình hình hiện nay; tăng cường công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cùng với đó, chủ động làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, văn bản để lãnh đạo các cấp, thủ trưởng các ngành, địa phương làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Bằng các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra tỉnh đã triển khai thực hiện tổng số 63 cuộc thanh tra, trong đó triển khai trong kỳ 53 cuộc, kỳ trước chuyển sang 10 cuộc; trong kỳ đã hoàn thành 38 cuộc, ban hành 103 kết luận thanh tra, còn 25 cuộc tiếp tục thực hiện theo quy định.

Qua thanh tra đã phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế với tổng số tiền 16.583,3 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 5.904,3 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 10.679 triệu đồng; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 3.097,16 triệu đồng. Các đơn vị đã nộp ngân sách nhà nước 4.403,97 triệu đồng; kiến nghị khác 1.880,56 triệu đồng; nộp phạt vi phạm hành chính 2.095,16 triệu đồng.

Cùng với việc xử lý về kinh tế, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 75 tập thể và 180 cá nhân liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm được phát hiện qua thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 13.231 lượt công dân, với số người được tiếp 14.247 người; tiếp nhận 9.722 đơn, trong đó có 7.159 đơn (6.806 vụ việc) thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước.

Các cơ quan hành chính nhà nước đã giải quyết xong 6.077/6.806 vụ việc (đạt tỷ lệ 89,3%). Phối hợp với cơ quan, đơn vị tập trung rà soát, xử lý, giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài, vượt cấp lên Trung ương theo kế hoạch của Thanh tra Chính phủ; kết quả đã rà soát xong 12/12 vụ việc (đạt 100%).

Đến nay, 11 vụ việc đã được xem xét giải quyết, xử lý dứt điểm; còn 1 vụ việc giải quyết đã có kết quả bước đầu, không còn phát sinh khiếu kiện, hiện đang tiếp tục được các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm theo quy định.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm khi để xảy ra tham nhũng.

Ghi nhận thành tích và những đóng góp của ngành Thanh tra tỉnh, những năm qua, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Thanh tra Chính phủ; Bằng khen của các bộ, ngành; Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của UBND tỉnh; nhiều tập thể, cá nhân ngành Thanh tra của tỉnh được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, bộ, ngành.

Vinh dự và tự hào với trang sử vẻ vang 81 năm ngành Thanh tra Việt Nam, cán bộ, công chức ngành Thanh tra Ninh Bình tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, thường xuyên rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, gắn công tác thanh tra với việc phát hiện, xử lý tiêu cực, tham nhũng; tích cực, chủ động phối hợp giải quyết tốt những bức xúc của nhân dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần ổn định tình hình, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thực sự là niềm tin của cấp ủy, chính quyền các cấp, chỗ dựa tin cậy của nhân dân.

Lê Văn Cường

(Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh Ninh Bình)