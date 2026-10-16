Phát huy truyền thống ngành kiểm tra Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát trong tình hình mới

Hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 30/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác bảo vệ bí mật Nhà nước đối với Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh. Ảnh: PV

Đây là mốc son lịch sử có ý nghĩa quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ UBND tỉnh cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang, tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) của Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Xác định công tác KT,GS có vai trò quan trọng trong hoạt động lãnh đạo của Đảng cũng như trong xây dựng nội bộ Đảng, từ khi thành lập đến nay, để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Đảng ta luôn coi trọng và tiến hành thường xuyên công tác KT,GS, coi KT,GS là một trong những chức năng và gắn liền một cách tất yếu với sự lãnh đạo của Đảng. Đảng ta đã xác định công tác kiểm tra là trách nhiệm của toàn Đảng, của các tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy: “Không kiểm tra, giám sát cũng có nghĩa là không lãnh đạo; lãnh đạo mà không KT,GS thì lãnh đạo trở thành quan liêu”. Thấy rõ tầm quan trọng đó, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng khóa I đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương - cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng. Tại Thanh Hóa, ngày 1/11/1956, Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thành lập Ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, hệ thống kiểm tra Đảng tỉnh Thanh Hóa không ngừng phát triển: đến tháng 3/1961 bắt đầu thành lập ban kiểm tra cấp huyện, tháng 7/1964 phủ kín ở tất cả các huyện, thị xã và năm 1983 thành lập đến cấp đảng ủy cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 166 UBKT đảng ủy xã, phường và 4 UBKT đảng ủy cơ sở trực thuộc với 738 thành viên, tạo nên lực lượng nòng cốt giữ gìn sự trong sạch của Đảng bộ tỉnh.

Bước vào giai đoạn mới, đặc biệt khi Thanh Hóa vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quy mô tổ chức lớn hơn và khối lượng công việc nhiều hơn (số lượng tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy tăng từ 30 lên 170 đơn vị; toàn tỉnh có 166 đảng bộ xã, phường), công tác KT,GS đã chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức “đến kỳ mới kiểm tra” sang chủ động nắm tình hình, giám sát thường xuyên, cảnh báo từ sớm và tháo gỡ điểm nghẽn ngay từ cơ sở. Đã thành lập 1 tổ tổng hợp và 20 tổ giám sát trực tiếp bám 166 đảng ủy xã, phường, qua đó ban hành 4 báo cáo chuyên sâu, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết 19 nhóm khó khăn, vướng mắc về bộ máy, cán bộ, cơ sở vật chất và phân cấp, phân quyền; thành lập 14 đoàn giám sát về công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp tại 166 xã, phường; cùng 15 đoàn kiểm tra tập trung vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chuyển đổi số và mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Đi đôi với công tác giám sát phòng ngừa, kỷ luật của Đảng cũng được thi hành hết sức nghiêm minh, thể hiện tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân.

Đối với Đảng bộ UBND tỉnh Thanh Hóa, được thành lập theo Quyết định số 3872-QĐ/TU, ngày 11/02/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đây là đảng bộ có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, trực tiếp lãnh đạo toàn bộ hệ thống các cơ quan chuyên môn, đơn vị hành chính nhà nước ở cấp tỉnh. Mặc dù mới được thành lập và đi vào vận hành trong mô hình mới, Đảng bộ UBND tỉnh có quy mô rất lớn, khi mới thành lập có 56 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 13.500 đảng viên. Sau khi chuyển giao một số tổ chức đảng về sinh hoạt tại đảng bộ các phường, xã theo quy định, hiện nay Đảng bộ UBND tỉnh có 51 tổ chức đảng trực thuộc với 13.582 đảng viên. Dù cán bộ Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh còn thiếu, khuyết; đội ngũ cán bộ cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở 100% là kiêm nhiệm, khối lượng công việc chuyên môn cũng như nhiệm vụ xây dựng Đảng rất lớn, Đảng bộ UBND tỉnh đã nhanh chóng ổn định tổ chức, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra khẩn trương xây dựng, ban hành quy chế làm việc, phân công, giao nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm), đưa công tác KT,GS đi vào nền nếp ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Tính từ khi thành lập đến nay, các cấp ủy đảng trong đảng bộ đã KT,GS chuyên đề đối với 229 tổ chức cơ sở đảng và 566 đảng viên; ủy ban kiểm tra 2 cấp KT,GS chuyên đề đối với 226 tổ chức cơ sở đảng và 1.404 đảng viên. Chỉ đạo, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư tố cáo, không để tình trạng kéo dài, vượt cấp. Qua kiểm tra, tự soi, tự sửa đã kịp thời chấn chỉnh, thi hành kỷ luật đối với 41 đảng viên có vi phạm. Đồng thời, KT,GS việc kê khai tài sản, thu nhập đối với cấp ủy viên, đảng viên thuộc diện quản lý; việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau các cuộc KT,GS, thanh tra, kiểm toán và sau các kỳ kiểm điểm; chủ động giám sát và tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư công, giải phóng mặt bằng và cải cách thủ tục hành chính, các dự án tồn đọng, kéo dài, bảo đảm bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh hoạt động thông suốt, hiệu lực và hiệu quả.

Đứng trước các mục tiêu phát triển lớn giai đoạn 2026-2030, khi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước từ 10% trở lên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân từ 11% trở lên, Đảng bộ UBND tỉnh Thanh Hóa quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới sâu sắc công tác KT,GS. Từng cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc sẽ chủ động kiểm tra từ sớm, từ xa, không để khó khăn vướng mắc hay vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn; gắn kiểm tra Đảng với thanh tra công vụ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Thời gian tới, trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm vụ đặt ra cho công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác KT,GS nói riêng là hết sức nặng nề. Để phát huy truyền thống vẻ vang 78 năm của ngành và 70 năm của UBKT Tỉnh ủy, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra 2 cấp trong Đảng bộ UBND tỉnh xác định tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác KT,GS, kỷ luật đảng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu đối với công tác KT,GS.

Hai là, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc KT,GS: Xây dựng chương trình KT,GS có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm nêu gương và việc thi hành công vụ.

Ba là, kết hợp chặt chẽ giữa KT,GS của Đảng với thanh tra nhà nước: Tăng cường phối hợp giữa UBKT Đảng ủy với Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”.

Bốn là, kiên quyết xử lý nghiêm minh, công tâm các vi phạm: Xem xét, giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư tố cáo, khiếu nại. Xử lý kỷ luật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm, đồng thời kiên quyết bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Năm là, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ: Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra từ Đảng ủy đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết và tận tụy với công việc; kiện toàn tổ chức UBKT phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ và số hóa dữ liệu trong thực hiện nhiệm vụ.

Tự hào và phát huy truyền thống 78 năm vẻ vang của ngành kiểm tra Đảng, 70 năm ngày thành lập UBKT Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ UBND tỉnh tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ KT,GS thời gian tới; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên làm công tác kiểm tra các cấp không ngừng trau dồi, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và trình độ, năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Thị Huyền