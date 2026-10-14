Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Đồng chí Hoàng Thu Trang và Đoàn công tác dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hoàng Thu Trang dâng hương tại Di tích lịch sử đồi Pụ Đồn.

Tiếp đó, Đoàn đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Di tích lịch sử đồi Pụ Đồn, xóm Tỉn Keo, xã Phú Đình.

Tại Di tích nơi thành lập Ban Kiểm tra Trung ương trên đồi Pụ Miếu, xóm Phụng Hiển, xã Phú Đình, Đoàn dâng hương tri ân các thế hệ tiền bối, ôn lại truyền thống ngành Kiểm tra Đảng. Ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, tiền thân của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sự kiện đặt nền móng cho việc xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động kiểm tra của Đảng.

Đoàn công tác dâng hương tại Di tích lịch sử đồi Pụ Đồn.

Phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng của tỉnh nguyện tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn; thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.