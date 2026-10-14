Phát huy truyền thống, đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt một số văn mới về chuyển đổi số ngành tổ chức xây dựng Đảng - Ảnh: Phương Dung

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác tổ chức xây dựng Đảng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa nền tảng, quyết định trực tiếp đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thực tiễn cho thấy, chủ trương đúng phải được cụ thể hóa bằng tổ chức phù hợp, đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm và cơ chế vận hành hiệu quả thì mới có thể đi vào cuộc sống.

Truyền thống của ngành được bồi đắp qua nhiều thế hệ cán bộ tận tụy, kiên định nguyên tắc, khách quan, công tâm, thận trọng và trách nhiệm trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chủ trương, quyết sách của Đảng. Đó không chỉ là những giá trị cần được gìn giữ mà còn là chuẩn mực nghề nghiệp phải tiếp tục phát huy trong điều kiện hiện nay.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, công tác tổ chức xây dựng Đảng có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mỗi quyết định về tổ chức, mỗi hướng dẫn nghiệp vụ, mỗi đề xuất về công tác cán bộ đều phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy định của Đảng, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức đảng hoạt động ổn định, hiệu quả.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh được triển khai với khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhiều nội dung mới và phức tạp. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị được duy trì liên tục, thống nhất.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu kiện toàn tổ chức đảng gắn với việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Sau sắp xếp, tỉnh có 65 xã, phường. Việc tổ chức, kiện toàn các tổ chức đảng ở cấp xã được triển khai đồng bộ, gắn với yêu cầu xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác và trách nhiệm của từng tổ chức, từng cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và Kế hoạch số 06-KH/TW của Bộ Chính trị, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, bảo đảm đồng bộ, thông suốt, phù hợp với mô hình tổ chức mới. Qua đó, từng bước tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Công tác quản lý biên chế, xác định vị trí việc làm tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, gắn với yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản đầu mối, nâng cao chất lượng đội ngũ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và yêu cầu thực tiễn.

Công tác cán bộ bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch trên cơ sở đánh giá, xếp loại thường xuyên, liên tục, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm cụ thể, trách nhiệm được giao và yêu cầu của từng vị trí công tác, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. 515 đồng chí được quy hoạch các chức danh diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và 4.066 đồng chí được quy hoạch các chức danh diện cơ quan, đơn vị quản lý đã xây dựng chương trình hành động cá nhân gắn với chức danh quy hoạch. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, nhất là sau sắp xếp tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc xem xét, quyết định các nội dung về công tác tổ chức và cán bộ được thực hiện trên cơ sở kết quả đánh giá cán bộ, yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, chú trọng phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm thực tiễn và triển vọng phát triển của cán bộ. Trong 09 tháng đầu năm, đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, quyết định công tác tổ chức và cán bộ đối với 60 đồng chí, trong đó: điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương 15 đồng chí; luân chuyển 1 đồng chí; bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh 4 đồng chí; giới thiệu cán bộ ứng cử 10 đồng chí; chỉ định, chuẩn y tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã và Đảng ủy trực thuộc 26 đồng chí; miễn nhiệm 1 đồng chí; cho chủ trương giao phụ trách điều hành HĐND cấp xã 3 đồng chí. Việc điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ được gắn với yêu cầu kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, không để gián đoạn công việc, đồng thời từng bước khắc phục những bất cập trong bố trí cán bộ sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Chính sách cán bộ và bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ được thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ.

Cùng với kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên tiếp tục được quan tâm. Việc thực hiện thí điểm thống nhất, đồng bộ tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cấp cơ sở và thí điểm tổ chức cơ sở đảng được xác định gồm đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 07/8/2026 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng được các cấp uỷ đảng triển khai, thực hiện kịp thời, đúng quy định. Việc rà soát, sắp xếp tổ chức đảng ở địa bàn dân cư được gắn với điều kiện thực tế, quy mô đảng viên, đặc điểm dân cư và yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn hiện có 71 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ (gồm 65 đảng bộ xã, phường; 1 Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh; 1 Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể tỉnh; 1 Đảng bộ HĐND tỉnh; 1 Đảng bộ UBND tỉnh và 2 đảng bộ lực lượng vũ trang), với 3.062 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 279 đảng bộ trực thuộc cơ sở; 2.783 chi bộ; 18 đảng bộ bộ phận. Tổng số 73.041 đảng viên, trong đó 70.462 đảng viên chính thức; 2.579 đảng viên dự bị.

Những kết quả này cho thấy sự chủ động của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở trong thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người đảm nhiệm công việc nhưng vẫn phải bảo đảm yêu cầu lãnh đạo, quản lý và phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, sắp xếp tổ chức mới là bước đầu; điều quan trọng hơn là phải tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả phối hợp và năng lực giải quyết công việc của từng tổ chức, từng cán bộ.

Bên cạnh đó, công tác bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm triển khai gắn với công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và quản lý đảng viên. Việc nắm tình hình chính trị nội bộ, thẩm tra, xác minh, thẩm định tiêu chuẩn chính trị và xem xét các vấn đề liên quan đến chính trị nội bộ được thực hiện theo quy định, phục vụ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và công tác phát triển đảng viên. Việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kiểm tra, giám sát và xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của địa phương, cơ quan, đơn vị; quản lý cán bộ, đảng viên và thực hiện các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, cán bộ, đảng viên có yếu tố nước ngoài; phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng và trách nhiệm nêu gương. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa, phát hiện, xem xét, xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm sự chặt chẽ, thống nhất trong công tác cán bộ và xây dựng Đảng.

Công tác chuyển đổi số được thực hiện toàn diện trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc quản lý cán bộ, đảng viên, rà soát hồ sơ, cập nhật dữ liệu và từng bước thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được quan tâm triển khai. Việc số hóa, tạo lập dữ liệu hồ sơ cán bộ, đảng viên theo kế hoạch của Trung ương, của tỉnh được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, thường xuyên, đến ngày 9/10/2026, 57.034 hồ sơ đảng viên đã được cập nhật lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, đạt 80,36%; đồng thời, việc đối soát, làm sạch cơ sở dữ liệu tổ chức đảng viên trên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0 đã đạt 99,33%; Ứng dụng “Sổ tay đảng viên điện tử” tiếp tục được triển khai hiệu quả, đến nay có 88,86% đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh sử dụng ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên, trao đổi thông tin và triển khai nhiệm vụ trên môi trường số... Đây là những nhiệm vụ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng quản lý, giảm thao tác thủ công, tăng tính thống nhất và tạo thuận lợi cho tổ chức đảng, đảng viên trong quá trình thực hiện các quy định của Đảng.

Có thể khẳng định, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng thời gian qua không chỉ thể hiện ở việc hoàn thành các nhiệm vụ sắp xếp, kiện toàn tổ chức mà còn ở sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung vào bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, nâng cao chất lượng tham mưu, bảo đảm chủ động, toàn diện, kịp thời và sát thực tiễn. Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương và chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chủ động tham mưu cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện của tỉnh. Mỗi nội dung tham mưu phải bảo đảm đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, có cơ sở thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, tiến độ và kết quả cần đạt được. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa Ban Tổ chức Tỉnh ủy với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và cấp ủy cơ sở; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. Đối với những vấn đề còn có cách hiểu khác nhau hoặc chưa được quy định cụ thể, cần nghiên cứu thận trọng, thống nhất cách thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bảo đảm sự đồng bộ trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Hai là, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng quản lý tổ chức đảng và đảng viên. Chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng phải bắt đầu từ chuẩn hóa dữ liệu, quy trình và kỷ luật nghiệp vụ. Cần tiếp tục rà soát, chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ đảng viên; thực hiện số hóa, ký số và cập nhật dữ liệu theo đúng trình tự, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thống nhất và an toàn thông tin. Việc ứng dụng công nghệ phải hướng đến hiệu quả cụ thể: giảm thời gian xử lý công việc, hạn chế sai sót, nâng cao khả năng tra cứu, tổng hợp, báo cáo và hỗ trợ ra quyết định. Cùng với đó, tăng cường hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ trực tiếp thực hiện, nhất là tại cơ sở; không để tình trạng thiếu kỹ năng, chưa nắm chắc quy trình hoặc dữ liệu chưa được chuẩn hóa làm ảnh hưởng đến chất lượng quản lý.

Ba là, đổi mới công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát theo hướng sâu sát, thiết thực và có trọng tâm. Công tác kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện sai sót mà còn phải giúp cơ sở nhận diện đúng hạn chế, nguyên nhân và có biện pháp khắc phục. Qua kiểm tra, cần tổng hợp những vấn đề nổi lên, những cách làm hiệu quả và những khó khăn có tính hệ thống để tham mưu hoàn thiện hướng dẫn, quy trình nghiệp vụ, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện trong toàn tỉnh. Đặc biệt, cần gắn trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường theo dõi việc khắc phục hạn chế sau kiểm tra. Cơ sở làm tốt cần được ghi nhận, nhân rộng; những nơi còn lúng túng phải được hướng dẫn, hỗ trợ; những trường hợp vi phạm nguyên tắc, quy định phải được xem xét, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Bốn là, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, chuyên môn sâu và phong cách làm việc khoa học. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với chất lượng tham mưu và hiệu quả tổ chức thực hiện. Mỗi cán bộ phải thường xuyên tự học tập, cập nhật quy định mới, rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp, dự báo, xử lý tình huống; đồng thời giữ vững tính nguyên tắc, khách quan, công tâm, thận trọng trong từng nhiệm vụ được giao. Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn, cần đổi mới phương pháp làm việc theo hướng rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ kết quả. Đánh giá cán bộ phải gắn với chất lượng công việc thực tế, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp, mức độ chủ động giải quyết vấn đề và hiệu quả tham mưu; tránh đánh giá hình thức hoặc chỉ dựa vào số lượng văn bản, đầu việc đã hoàn thành.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng là lĩnh vực đòi hỏi tính nguyên tắc cao, sự chính xác, khách quan và thận trọng. Vì vậy, mỗi cán bộ phải luôn đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân, làm việc công tâm, minh bạch, đúng quy định; không ngừng tự soi, tự sửa, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm nghề nghiệp. Trong tham mưu, phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong phạm vi chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp.

Cùng đó đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở, lắng nghe thực tiễn và kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh. Mỗi chủ trương, quy định khi triển khai phải được hướng dẫn rõ ràng, thống nhất; mỗi khó khăn của cơ sở cần được quan tâm tháo gỡ; mỗi kết quả công tác phải được đánh giá trên cơ sở thực chất, khách quan và có khả năng kiểm chứng.

Đối với cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ cơ sở, cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công tác tổ chức xây dựng Đảng; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng đảng viên. Đặc biệt, phải quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, hiểu dân, có khả năng tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát huy truyền thống vẻ vang 96 năm xây dựng và trưởng thành, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh, đổi mới và trách nhiệm, tin tưởng rằng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng tham mưu, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.