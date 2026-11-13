Bà con các dân tộc thôn Khun Sảng, xã Mậu Duệ chào đón Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng các đại biểu đến dự ngày hội.

Thôn Khun Sảng hiện có 157 hộ, với 930 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc cùng sinh sống. Phát huy tinh thần đoàn kết, những năm qua, bà con đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển chăn nuôi bò, dê, lợn, trồng cây dược liệu và kinh tế hộ gia đình. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được quan tâm. Toàn thôn có 126/157 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 80,25%; thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa năm 2026. Các hủ tục từng bước được xóa bỏ, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang được thực hiện; bản sắc văn hóa truyền thống và tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc tặng lẵng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hoá Việt Nam thôn Khun Sảng, xã Mậu Duệ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc trao 150 triệu đồng hỗ trợ mua xi măng cho thôn Khun Sảng, xã Mậu Duệ.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được. Đồng thời chia sẻ với những khó khăn của địa phương như địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể nhân dân thôn Khun Sảng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, bảo đảm các công việc của thôn được công khai, minh bạch. Đồng thời, cần đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện địa phương; nhân rộng các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây dược liệu, cây ăn quả. Quan tâm hỗ trợ các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên không để ai bị bỏ lại phía sau. Thôn Khun Sảng tiếp tục chăm lo khuyến học, khuyến tài, người cao tuổi, gia đình chính sách; phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Cùng với đó phải đảm bảo giữ vững an ninh trật tự.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc cùng các đại biểu cổ vũ bà con thôn Khun Sảng trong môn thi Kéo co.

Tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc đã trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND – UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; trao 150 triệu đồng hỗ trợ mua xi măng để thôn Khun Sảng làm các công trình phúc lợi.