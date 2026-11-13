Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tạo dấu ấn mới trong công tác Mặt trận

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi lễ.

Dự buổi tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố qua các thời kỳ cùng toàn thể cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ôn lại chặng đường vẻ vang gần một thế kỷ qua của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam. Đồng thời, khẳng định những thành tựu toàn diện của hệ thống Mặt trận thành phố trong năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Điểm nhấn trong hoạt động Mặt trận năm 2026 là công tác tuyên truyền và chuyển đổi số có bước đột phá mạnh mẽ. Trang Cộng đồng Facebook của MTTQ Việt Nam TP. Huế đã chính thức vinh dự nhận "tích xanh" - trở thành một trong ba đơn vị cấp tỉnh/thành phố trên cả nước đạt được cột mốc này, góp phần lan tỏa sâu rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã triển khai hiệu quả chương trình "Tháng nghe dân nói" thu hút hơn 4.240 lượt người tham dự. Đặc biệt, Cuộc vận động "Hiến đất mở đường" đã lan tỏa mạnh mẽ, ghi nhận 312 hộ dân tự nguyện hiến 56.489 m² đất để chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội tiếp tục là điểm sáng với việc tiếp nhận hơn 299 tỷ đồng, kịp thời phân bổ hơn 253 tỷ đồng chăm lo cho người nghèo và khắc phục hậu quả thiên tai.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, lãnh đạo MTTQ Việt Nam thành phố bày tỏ tri ân sâu sắc trước những cống hiến bền bỉ của các thế hệ cán bộ Mặt trận đi trước; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết để xây dựng ngôi nhà chung Mặt trận thành phố ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng đô thị di sản Huế phát triển bền vững, giàu bản sắc.