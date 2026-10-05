Phát huy truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”

Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi (bìa trái), Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp kiểm tra công tác Đảng, công tác chính trị tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22.

Hơn 6 thập kỷ xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) bộ đội TTG đã gặt hái những chiến công hiển hách, đúc kết nên các chữ vàng truyền thống: “Đã ra quân là đánh thắng”.

Bản lĩnh thép

Từ trận đầu vang dội Tà Mây - Làng Vây năm 1968, bộ đội TTG đã làm rung chuyển tuyến phòng thủ đường 9 - Khe Sanh, đến đòn đột phá chiến lược mở cửa căn cứ Cổ Cò, căn cứ Nước Trong và khoảnh khắc lịch sử húc đổ cổng Dinh Độc Lập vào ngày 30-4-1975, bộ đội TTG luôn là lực lượng đột kích quan trọng trên các chiến trường. CBCS bộ đội TTG ngày nay, đặc biệt là tại các đơn vị chủ lực, cơ sở đào tạo đóng quân trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã kế thừa truyền thống vẻ vang “Đã ra quân là đánh thắng”.

Đó là sự kết tinh của tinh thần dũng cảm, ý chí kiên cường, tư duy sáng tạo và tinh thần đoàn kết hiệp đồng “đồng sức, đồng lòng” của lực lượng TTG toàn quân. Mỗi vết xích xe tăng ghi dấu trên các chiến trường xưa là minh chứng cho lời thề bảo vệ Tổ quốc của các thế hệ đi trước mà CBCS lực lượng TTG ngày nay đang kế thừa.

Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh TTG nhìn nhận: Truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” là tài sản tinh thần vô giá, là cội nguồn sức mạnh giúp Binh chủng TTG vượt qua mọi khó khăn, thử thách. “Để phát huy tốt truyền thống ấy, CBCS toàn binh chủng phải tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu. Mỗi CBCS phải nắm chắc và chủ động trong khai thác, sử dụng hiệu quả các loại trang bị khí tài, từ vũ khí truyền thống đến các trang bị mới, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao” - Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh nhấn mạnh.

Là đơn vị xe tăng chủ lực, Lữ đoàn TTG 22 đóng quân tại Đồng Nai đã và đang kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng, viết tiếp chiến công trong giai đoạn mới. Đại tá Mai Thế Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn TTG 22 cho rằng: CBCS Lữ đoàn 22 tự hào được kế thừa truyền thống anh hùng của bộ đội TTG. Nhận thức rõ trách nhiệm đó, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định: Phát huy truyền thống phải bằng những hành động cách mạng cụ thể.

“Trong đó, tập trung đột phá vào việc nâng cao chất lượng huấn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật và xây dựng chính quy. Chỉ trong 9 tháng của năm 2026, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn TTG 22 đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra; xây dựng, duy trì đơn vị an toàn, chính quy, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện “bản lĩnh thép” để CBCS sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Lữ đoàn trong sạch vững mạnh, lữ đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” - Đại tá Mai Thế Cường khẳng định.

Thực tế cho thấy, nhiều năm qua, nhất là gần 2 năm điều chuyển trong đội hình của Binh chủng TTG, Lữ đoàn TTG 22 luôn hoàn thành tốt, nhiều mặt xuất sắc nhiệm vụ, là “đơn vị huấn luyện giỏi”, duy trì nghiêm kỷ luật, xây dựng chính quy, xứng đáng là đơn vị chủ lực, là lá chắn thép tin cậy, vững chắc ở khu vực phía Nam.

Nâng chất lượng đào tạo

Phân hiệu miền Nam Trường trung cấp Kỹ thuật TTG (gọi tắt là Phân hiệu miền Nam) đóng tại Đồng Nai luôn giữ vai trò “cái nôi” đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật và chỉ huy chất lượng cho các đơn vị TTG toàn quân khu vực phía Nam.

Đại tá Hà Xuân Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy phân hiệu nhận định: Để truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng” tiếp tục phát huy hiệu quả, nhân tố con người giữ vai trò quyết định. Phân hiệu miền Nam luôn tích cực đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng tăng thời lượng thực hành, ứng dụng công nghệ thông tin và mô phỏng vào giảng dạy. Học viên không chỉ được trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng quản lý, khai thác, sửa chữa khí tài giỏi mà còn được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong công nghiệp và kỷ luật. Quá trình học tập tại nhà trường chính là quá trình tôi luyện tính cách của người chiến sĩ TTG, khi ra trường về các đơn vị, mỗi học viên đều là một hạt nhân tiếp nối và lan tỏa tinh thần “Đã ra quân là đánh thắng” và phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”...

Thực tế kiểm tra các khóa đào tạo thành viên kíp xe TTG gần đây cho thấy, học viên đều đạt kết quả toàn diện, an toàn, bảo đảm yêu cầu đặt ra, trong đó có nhiều mặt xuất sắc. Quá trình đào tạo được kết hợp nhuần nhuyễn giữ lý thuyết với thực hành nên khi tốt nghiệp đều thực hiện ngay được nhiệm vụ tại đơn vị.

Chặng đường 67 năm qua là minh chứng cho sức mạnh, bản lĩnh và sự trưởng thành vượt bậc của bộ đội TTG. Các đơn vị của binh chủng tại Đồng Nai như: Lữ đoàn TTG 22 và Phân hiệu miền Nam - Trường trung cấp Kỹ thuật TTG đang từng ngày viết tiếp những trang sử mới. Tinh thần “Đã ra quân là đánh thắng” không chỉ là niềm tự hào của quá khứ mà đã và đang trở thành động lực mạnh mẽ để CBCS lực lượng TTG ngày nay không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc...

Cùng với nâng cao trình độ đào tạo, các yêu cầu về kỹ, chiến thuật, công tác Đảng, công tác chính trị luôn được xác định là “linh hồn”, là đòn bẩy tạo sức mạnh tổng hợp của bộ đội TTG. Thiếu tướng Hoàng Văn Lợi, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng TTG nhìn nhận: Xây dựng Binh chủng TTG vững mạnh về chính trị là nền tảng cốt lõi để duy trì, phát triển truyền thống vẻ vang của bộ đội TTG anh hùng.

“Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng TTG đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để mỗi CBCS thấm nhuần sâu sắc giá trị lịch sử, những chiến công và sự hy sinh của thế hệ cha anh, từ đó viết tiếp truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”; giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; xây dựng mối quan hệ đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân - dân, nhất là với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa bàn đóng quân. Qua đó, tạo động lực tinh thần to lớn giúp CBCS vượt qua gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống”...