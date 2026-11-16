Phát huy truyền thống của đạo Cao Đài, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trao hoa và quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tới ban tổ chức đại lễ. Ảnh: Tào Đạt

Đạo Cao Đài làm phong phú nền văn hóa dân tộc

Ngày 16/11, tại Tòa thánh Châu Minh, Hội thánh Cao Đài Tiên Thiên (xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) đã diễn ra đại lễ kỷ niệm 100 năm khai đạo Cao Đài (1926 - 2026). Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung tham dự và phát biểu.

Dự đại lễ còn có ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; chức sắc, chức việc, tín đồ các Hội thánh Cao Đài, cùng đông đảo đại biểu, khách mời.

Phát biểu tại đại lễ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh, với tôn chỉ “Tam giáo quy nguyên, Ngũ chi phục nhất”, lấy Thiên Nhãn làm biểu tượng thờ phượng Đức Chí Tôn, đề cao đạo lý “Thương yêu và Công bình”, đạo Cao Đài đã góp phần làm phong phú nền văn hóa dân tộc, đề cao các giá trị đạo đức, tinh thần hướng thiện, lòng yêu thương con người và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

Đạo Cao Đài đã tạo nên những nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của cư dân Nam Bộ, đồng thời góp phần củng cố tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa chức sắc, chức việc, tín đồ với cộng đồng và dân tộc.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung (đầu tiên từ trái sang, hàng đầu) và ông Kim Ngọc Thái (thứ hai từ trái sang, hàng đầu), Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, cùng các đại biểu tham dự đại lễ.

Gắn việc phụng đạo cùng trách nhiệm với đất nước

Trải qua 1 thế kỷ với nhiều thăng trầm, biến động của lịch sử, các Hội thánh Cao Đài vẫn bền bỉ duy trì hoạt động tôn giáo, xây dựng cơ sở thờ tự, đào tạo chức sắc, hướng dẫn tín đồ thực hành giáo lý, giáo luật và tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

“Chặng đường ấy cho thấy sức sống bền bỉ của một tôn giáo nội sinh, hình thành trên nền tảng văn hóa Việt Nam, gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng và có những đóng góp đáng ghi nhận trong tiến trình lịch sử dân tộc”, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định.

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, hàng chục nghìn tín đồ Cao Đài đã tham gia phong trào cách mạng, trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong đó, nhiều người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; hơn 260 người được phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng; có 4.786 liệt sĩ và hơn 5.000 thương binh.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, trong những năm tháng đấu tranh gian khổ giành độc lập dân tộc, nhiều chức sắc, chức việc và tín đồ Cao Đài đã nêu cao tinh thần yêu nước, gắn việc phụng đạo với trách nhiệm đối với non sông, đất nước.

Thay mặt Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam, tỉnh tặng quà chúc mừng đại lễ. Ảnh: Tào Đạt

Đạo Cao Đài góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong thời kỳ hòa bình, thống nhất đất nước, đặc biệt từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, các Hội thánh và tổ chức Cao Đài tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, có nhiều đóng góp thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chức sắc, chức việc và tín đồ hành đạo thuần túy, thực hiện các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo theo giáo lý, giáo luật và hiến chương của Hội thánh; lấy “Tam lập" (lập đức, lập công, lập ngôn) làm phương châm tu học; đồng thời, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người nghèo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng nhà tình thương, khám bệnh, phát thuốc nam, bảo vệ môi trường và thực hiện các hoạt động từ thiện, nhân đạo tại địa phương.

Ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, trao bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Tào Đạt

Nhiều tín đồ Cao Đài là những điển hình trong phát triển kinh tế, sản xuất, kinh doanh giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Các cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Tào Đạt

Các Tòa thánh, Thánh thất, Điện thờ Phật Mẫu ngày càng được quan tâm tu bổ, xây dựng khang trang, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, vừa góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, làm phong phú diện mạo kiến trúc và cảnh quan địa phương.

Hoạt động giao lưu hành đạo giữa các Hội thánh và tổ chức Cao Đài trong các lĩnh vực đào tạo, thông tin, từ thiện và nhân đạo đã góp phần tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, củng cố sự hiểu biết và đoàn kết trong cộng đồng Cao Đài.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng đại lễ. Ảnh: Tào Đạt

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tin tưởng, với truyền thống yêu nước, tinh thần nhân ái và phương châm “chấn hưng cơ đạo, cứu khổ nhơn sanh, phụng sự Tổ quốc”, các Hội thánh Cao Đài sẽ tiếp tục đồng hành cùng đất nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại đại lễ. Ảnh: Tào Đạt

Dịp này, UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.