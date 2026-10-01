Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng Bảo vệ an ninh Quân đội ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới

Ngay sau khi thành lập, Cục đã từng bước củng cố tổ chức, biên chế; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ cơ quan luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, mưu trí, sáng tạo, lập được nhiều chiến công xuất sắc, đấu tranh làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn cài cắm tình báo, gián điệp vào nội bộ, chống chiến tranh tâm lý, phá hoại của kẻ địch và lực lượng phản động, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm tuyệt đối an toàn các chiến dịch, các tuyến vận chuyển chiến lược và cơ quan đầu não của Đảng, Quân đội. Qua đó, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đánh thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Cục BVAN Quân đội đã thực hiện tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm TCCT các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác BVAN Quân đội; xây dựng, ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm nội bộ làm cơ sở pháp lý để thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ và hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan BVAN trong Quân đội tổ chức, thực hiện nghiêm, có hiệu quả công tác BVAN Quân đội.

Cục Bảo vệ an ninh Quân đội tổ chức Lễ báo công dâng Bác tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích K9-Đá Chông. Ảnh: CHIẾN VĂN

Trong những năm gần đây, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; đất nước ta từng bước hội nhập quốc tế sâu rộng, các hoạt động đối ngoại Đảng, Nhà nước và đối ngoại quốc phòng song phương và đa phương được mở rộng; các thách thức an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống gia tăng, các hành vi, vụ việc xâm phạm an ninh quốc gia, an ninh Quân đội có diễn biến phức tạp đặt ra những nguy cơ và thách thức đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Đảng, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác BVAN Quân đội.

Trước tình hình đó, Cục BVAN Quân đội đã tập trung nghiên cứu, tham mưu, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng các mặt công tác cơ bản, như: Công tác trinh sát; bảo vệ chính trị nội bộ, BVAN văn hóa, tư tưởng; BVAN trên lĩnh vực kinh tế, đối ngoại, an ninh mạng... Đồng thời, tập trung điều tra xử lý nhiều vụ án, vụ việc có dấu hiệu lộ, mất bí mật Nhà nước, bí mật quân sự; xác minh làm rõ, truy xét, truy tìm nhiều vụ việc, đối tượng gửi đơn thư nặc danh, nhắn tin, gọi điện thoại nặc danh, trong đó có nhiều vụ án trọng điểm. Đặc biệt, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, với sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan chức năng và sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ trinh sát, cán bộ điều tra, điều tra viên, Cục BVAN Quân đội đã đấu tranh, điều tra xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc phức tạp, làm thất bại âm mưu, phương thức, thủ đoạn phá hoại, móc nối, lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Bên cạnh kết quả trên, Cục BVAN Quân đội và toàn ngành hết sức chú trọng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, bổ sung lý luận. Trong đó, đã hoàn thành xuất sắc nhiều đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng, có đề tài sau nghiệm thu được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Hiện tại, Cục đang tổ chức nghiên cứu, thực hiện đề tài cấp Bộ Quốc phòng “Phát huy vai trò công tác BVAN Quân đội trong xây dựng QĐND Việt Nam vững mạnh về chính trị thời kỳ mới”. Ngoài ra, Cục đã thiết lập và tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với cơ quan an ninh, phản gián quân sự nhiều nước trên thế giới. Qua đó, giúp công tác BVAN Quân đội tiếp thu có chọn lọc nhiều kinh nghiệm quý, tri thức mới phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển cả trước mắt và lâu dài. Trong hợp tác đào tạo, Cục BVAN Quân đội đã tiếp nhận, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng trăm lượt cán bộ BVAN thuộc Quân đội Lào, Bộ tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia; cử chuyên gia giúp quân đội các nước bạn Lào, Campuchia.

Cùng với chú trọng hoàn thành tốt công tác nghiệp vụ, Cục BVAN Quân đội luôn quan tâm kiện toàn tổ chức biên chế với số lượng phù hợp và chất lượng ngày càng cao; tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Cục luôn là đơn vị gương mẫu, tích cực, đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, hội thi, hội thao do các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức, phát động.

Qua thực tiễn chiến đấu và công tác, lớp lớp cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục BVAN Quân đội đã phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, mưu trí, sáng tạo, đoàn kết, kỷ luật, hiệp đồng, tích cực bảo vệ mình, chủ động tiến công địch”, tỏ rõ sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, tận tụy với công việc, trở thành lực lượng tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Nhiều đồng chí cán bộ của ngành đã phát huy phẩm chất, năng lực, nỗ lực không ngừng, được Đảng, Nhà nước, Quân đội tin tưởng giao đảm nhiệm những cương vị quan trọng ở các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; nhiều đồng chí phát triển, trở thành tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp của Quân đội.

Với những thành tích xuất sắc và những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ năm 2020 đến nay, Cục BVAN Quân đội đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng thưởng: Huân chương Quân công hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Ba; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của Bộ Quốc phòng và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, ngày 7-8-2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 1288/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục BVAN Quân đội. Đây là niềm vinh dự, tự hào to lớn của cán bộ, chiến sĩ Cục và ngành BVAN Quân đội.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc và phân tuyến mạnh; các yếu tố an ninh truyền thống, phi truyền thống đan xen, tác động sâu rộng đến an ninh quốc gia, an ninh quân đội của các nước. Trong nước, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thực hiện “phi chính trị hóa” Quân đội. Bối cảnh tình hình đó đã đặt ra những yêu cầu mới, ngày càng cao đối với công tác BVAN quốc gia nói chung, BVAN Quân đội nói riêng.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục và ngành BVAN Quân đội nguyện phát huy truyền thống anh hùng, ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Trước hết, toàn Cục và ngành BVAN Quân đội tiếp tục quán triệt sâu sắc, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là các nội dung liên quan đến công tác BVAN quốc gia, BVAN Quân đội. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, chủ động tham mưu với Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm TCCT và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ công tác BVAN Quân đội.

Cùng với đó, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phòng ngừa, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho mọi hoạt động của Quân đội. Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì. Từng bước kiện toàn cơ quan BVAN và hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác BVAN; tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, sơ kết, tổng kết công tác BVAN Quân đội. Đồng thời, quyết tâm xây dựng lực lượng BVAN Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tinh thông, năng lực hoạt động thực tiễn tốt; chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội để phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác BVAN trong tình hình mới.

Trước yêu cầu ngày càng cao đối với công tác BVAN Quân đội, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục và ngành BVAN Quân đội tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng nỗ lực, đổi mới tư duy, kiên quyết, chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc an ninh Quân đội trong mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, xứng đáng là cơ quan chuyên trách BVAN quốc gia trong Quân đội, đơn vị hai lần Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.