Phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng LLVT Quân khu 1 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Việt Bắc - Quân khu 1 là "chiếc nôi của cách mạng" Việt Nam. Từ tiếng súng Khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27-9-1940 - căn cứ du kích đầu tiên của cả nước, các đội du kích, Cứu quốc quân lần lượt ra đời, trưởng thành. Ngày 28-1-1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng, chọn Pác Bó (Trường Hà, Cao Bằng) làm căn cứ hoạt động, tuyên truyền giác ngộ quần chúng, xây dựng lực lượng. Ngày 22-12-1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) được thành lập tại rừng Trần Hưng Đạo (Tam Kim, Cao Bằng), khởi đầu cho truyền thống “Quyết chiến - Quyết thắng, Biết đánh - Biết thắng” của Quân đội ta.

Thủ trưởng Quân khu 1 kiểm tra công tác huấn luyện tại Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: BÙI HIỆP

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Việt Bắc là "Thủ đô kháng chiến", nơi đặt cơ quan đầu não của Trung ương Đảng, Chính phủ và Bác Hồ. Chiến thắng Việt Bắc Thu - Đông 1947 làm phá sản chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" của địch; Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 phá vỡ tuyến phòng thủ trên đường số 4, mở ra cục diện mới cho cuộc kháng chiến. Với tinh thần "tất cả cho tiền tuyến", quân và dân Việt Bắc dốc sức người, sức của cho các chiến dịch lớn, góp phần quan trọng làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Việt Bắc là "cảng nổi", là hậu phương vững chắc, là cửa ngõ tiếp nhận, trung chuyển hàng viện trợ quốc tế chi viện chiến trường miền Nam; cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc đã bám trụ, bảo vệ các tuyến giao thông huyết mạch, các cơ sở công nghiệp, kinh tế trọng yếu. Hàng vạn người con của quê hương Việt Bắc đã hăng hái lên đường, xung phong ra tiền tuyến, góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thủ trưởng Quân khu 1 kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu của Tiểu đội Dân quân thường trực, Ban CHQS xã Lũng Nặm, tỉnh Cao Bằng. Ảnh: KHƯƠNG QUANG

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc những năm 1979-1989, quân và dân Quân khu 1 kiên cường bám trụ, quyết giữ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Thời kỳ đổi mới, LLVT Quân khu 1 tiếp tục là nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, giữ vững ổn định chính trị, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tiềm lực quốc phòng và an ninh trên địa bàn ngày càng vững mạnh.

Góp phần làm nên những trang sử vẻ vang của Quân khu 1 - Việt Bắc, 24.230 người con ưu tú của dân tộc thuộc các đơn vị LLVT Quân khu đã anh dũng hy sinh; 334 tập thể, 147 cá nhân trên địa bàn Quân khu 1 được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, 2.367 người mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Những cống hiến, hy sinh và chiến công, thành tích xuất sắc của LLVT Quân khu 1 đã kết tinh thành truyền thống "Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng", trở thành mạch nguồn, sức mạnh tinh thần vô giá; thống nhất chặt chẽ với những giá trị văn hóa, phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục được giữ gìn, bồi đắp và phát huy trong giai đoạn cách mạng mới.

Thủ trưởng Quân khu 1 động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 3 thực hiện nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp năm 2025. Ảnh: NGUYỄN QUỲNH

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã triển khai toàn diện, đồng bộ và quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu được nâng lên; duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại và các đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng đến thăm, làm việc trên địa bàn. Các quyết tâm, kế hoạch, văn kiện tác chiến được điều chỉnh sát tình hình; công tác huấn luyện, diễn tập chặt chẽ, đúng quy định, an toàn tuyệt đối. Tổ chức lực lượng được điều chỉnh “tinh, gọn, mạnh”, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp; công tác giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng chính trị, văn hóa của thanh niên nhập ngũ tiếp tục được nâng lên.

Khu vực phòng thủ và thế trận quốc phòng toàn dân được củng cố, gắn chặt quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. LLVT Quân khu 1 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng giữ vững chủ quyền, biên giới, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, ứng phó kịp thời với thiên tai, sự cố và khắc phục hậu quả; thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 346 (Quân khu 1) hành quân cơ động trong diễn tập vòng tổng hợp năm 2026. Ảnh: DUY LINH

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn được chú trọng; hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị thực hiện nền nếp, hiệu quả, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của LLVT Quân khu. Đảng bộ Quân khu giữ vững đoàn kết, kỷ cương, chất lượng sinh hoạt của các tổ chức đảng, vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp được đề cao. LLVT Quân khu luôn chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng.

Thời gian tới, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền diễn ra ở nhiều nơi; các vấn đề an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường; sự phát triển của khoa học, công nghệ và tác chiến hiện đại, vũ khí công nghệ cao đặt ra nhiều thách thức; yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi ngày càng cao. Trên địa bàn Quân khu, tình hình cơ bản ổn định, song các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tăng cường chống phá, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Bối cảnh đó đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi LLVT Quân khu 1 phải được xây dựng vững mạnh về mọi mặt, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Diễn tập hiệp đồng quân binh chủng có bắn đạn thật của Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Ảnh: BÙI HIỆP

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, đặc biệt là phương châm, định hướng chiến lược xây dựng Quân đội trong giai đoạn mới, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với Đảng bộ Quân đội và toàn quân về "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa", phương châm "5 vững"; Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 xác định: Tập trung xây dựng LLVT Quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc; thường xuyên nắm chắc địa bàn, dự báo sớm, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm giữ yên địa bàn, giữ chắc lòng dân từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Trên cơ sở đó, LLVT Quân khu tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị. Luôn giữ vững bản chất cách mạng, kiên định đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với LLVT. Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, phát huy phẩm chất, giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Xây dựng Đảng bộ Quân khu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Hai là, chủ động xây dựng các tiềm lực, giữ vững thế trận bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”. Nâng cao năng lực nắm tình hình, nghiên cứu, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bám sát thực tiễn, thường xuyên bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tác chiến, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, xây dựng khu vực phòng thủ chủ động, vững chắc, có chiều sâu, đủ sức răn đe và sẵn sàng đánh thắng mọi hình thái chiến tranh xâm lược. Tổ chức huấn luyện, diễn tập sát thực tế, lấy bản lĩnh, chất lượng con người làm trung tâm.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 gia cố đê sông Cầu trong đợt mưa lũ lịch sử ở tỉnh Thái Nguyên năm 2025. Ảnh: HOÀNG DƯƠNG

Ba là, tiếp tục xây dựng lực lượng “tinh, gọn, mạnh”, hiện đại, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị và khoa học, công nghệ quân sự. Thực hiện nghiêm lộ trình điều chỉnh tổ chức lực lượng giai đoạn 2026-2030 theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, bảo đảm sức chiến đấu cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, tự động hóa chỉ huy; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, bản lĩnh, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 76/CT-BQP ngày 28-4-2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Chỉ thị số 01/CT-QK ngày 1-1-2026 của Tư lệnh Quân khu về nâng cao chất lượng công tác quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn trong LLVT Quân khu. Thường xuyên giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ “kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”, đi đôi với quản lý tốt về tư tưởng, con người, vũ khí, trang bị. Đề cao trách nhiệm của người chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu. Gắn xây dựng chính quy với xây dựng văn hóa quân sự, không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Năm là, củng cố nền quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với an ninh, kinh tế, đối ngoại. Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu phối hợp chặt chẽ, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác dân vận, phòng thủ dân sự; đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển.

Vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, phát huy truyền thống "Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng", cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 1 quyết tâm đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; luôn xứng danh đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân trên quê hương cách mạng Việt Bắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân.