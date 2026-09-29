Phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng phát triển

Đoàn viên, thanh niên xã Hải Hậu hướng dẫn người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, hàng trăm nghìn người con của quê hương Ninh Bình đã lên đường chiến đấu, cống hiến tuổi thanh xuân và cả cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc.

Toàn tỉnh có 72.000 liệt sĩ; 5.617 Mẹ Việt Nam Anh hùng; trên 86.800 thương, bệnh binh; trên 2.300 người hoạt động cách mạng trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945; 97 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; gần 3.400 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày và trên 26.600 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Những đóng góp, hy sinh ấy góp phần làm nên giá trị của hòa bình, độc lập và cuộc sống hôm nay. Bởi vậy, phát huy truyền thống cách mạng trước hết phải bắt đầu từ sự trân trọng, biết ơn đối với các thế hệ đã cống hiến hy sinh cho Tổ quốc.

Từ nhận thức đó, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh luôn quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực. Các chế độ, chính sách được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động thăm hỏi, tặng quà, chăm lo đời sống, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở được thực hiện thường xuyên, góp phần giúp các gia đình chính sách ổn định cuộc sống. Qua đó, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trở thành nét đẹp thường xuyên trong đời sống xã hội.

Sự tri ân cần được thể hiện bằng việc xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, để những giá trị mà các thế hệ đi trước đã phải đánh đổi bằng xương máu tiếp tục được phát huy trong cuộc sống hôm nay.

Nếu như trong thời chiến, những người con Ninh Bình sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc thì trong thời bình, cũng chính tinh thần ấy được biểu hiện bằng sự nỗ lực làm việc, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới, chung sức xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Đó là những người nông dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; người công nhân không ngừng học hỏi, nâng cao tay nghề; doanh nghiệp tích cực đổi mới công nghệ, tạo thêm việc làm cho người lao động; cán bộ, đảng viên tận tụy với công việc, gần dân, sát cơ sở; đoàn viên, thanh niên tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp, sáng tạo…

Mỗi việc làm có trách nhiệm, dù ở vị trí nào, đều góp phần tạo nên sức mạnh chung, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những giá trị của một vùng đất giàu truyền thống anh hùng cách mạng đã và đang được tiếp nối bằng những thành quả cụ thể.

Năm 2025, trong bối cảnh vừa duy trì đà tăng trưởng, vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, tỉnh vẫn đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10,65%, đứng thứ 3/34 tỉnh, thành phố.

Tiếp nối đà tăng trưởng đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 11,44% so với cùng kỳ, đứng thứ 2/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Với không gian phát triển rộng lớn và những tiềm năng, lợi thế mới sau sáp nhập tỉnh đã tạo cho Ninh Bình thêm những cơ hội để có thể phát huy thế mạnh về văn hóa, lịch sử, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, kinh tế biển; đồng thời mở rộng liên kết vùng, thị trường, phát triển hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh đặt mục tiêu, tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 11% trở lên, hướng tới xây dựng Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Thực hiện những mục tiêu đó đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, tinh thần đổi mới và sự chung sức của toàn xã hội. Các cấp, ngành trong tỉnh cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy; tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo động lực để Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững. Một quê hương anh hùng không chỉ được ghi dấu bằng những trang sử hào hùng, mà còn bằng cách các thế hệ hôm nay viết tiếp truyền thống ấy.

Khi lòng biết ơn trở thành trách nhiệm, niềm tự hào trở thành khát vọng và hành động…, thì những giá trị truyền thống chính là động lực cho sự phát triển của tương lai.