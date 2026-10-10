Phát huy truyền thống 70 năm xây dựng, trưởng thành và tiếp nối khát vọng

Ngày đầu thành lập, trường chỉ có 1 lớp 8 (tương đương lớp 10 hiện nay) với 58 học sinh, 2 giáo viên; cơ sở vật chất đơn sơ. Qua các thời kỳ mang tên Trường cấp III Cao Bằng, Trường cấp III thị xã Cao Bằng, Trường THPT thị xã Cao Bằng và nay là Trường THPT thành phố Cao Bằng, các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, học sinh đã bền bỉ vun đắp truyền thống “Dạy tốt - Học tốt”, tạo dựng nên bản sắc, vị thế và niềm tự hào của một mái trường giàu truyền thống.

Nhìn lại chặng đường 70 năm, lịch sử của nhà trường luôn gắn với những dấu mốc quan trọng của quê hương và đất nước. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, dù phải 2 lần sơ tán, điều kiện dạy và học vô cùng gian khó, các thế hệ thầy trò vẫn kiên cường bám trường, bám lớp. Hưởng ứng tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hơn 2.000 thầy giáo, học sinh của nhà trường lên đường làm nhiệm vụ; 120 học sinh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Những đóng góp và hy sinh ấy mãi mãi là một phần thiêng liêng trong lịch sử nhà trường, hun đúc truyền thống yêu nước, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đất nước hòa bình, thống nhất và bước vào thời kỳ đổi mới, nhà trường tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh giáo dục, đào tạo nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Từ mái trường này, nhiều học sinh trở thành cán bộ lãnh đạo, nhà khoa học, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, văn nghệ sĩ, sĩ quan lực lượng vũ trang, doanh nhân và những công dân có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Đó chính là một trong những giá trị bền vững nhất của một ngôi trường: không chỉ ở những thành tích đạt được trong từng giai đoạn, mà ở những thế hệ con người được giáo dục, trưởng thành và tiếp tục đóng góp cho xã hội.

Ghi nhận những đóng góp ấy, Trường THPT thành phố Cao Bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996, hạng Nhì năm 2001, hạng Nhất năm 2013 và được công nhận đạt chuẩn quốc gia từ năm 2016. Những phần thưởng cao quý là sự ghi nhận đối với công sức, trí tuệ, tâm huyết được bồi đắp liên tục qua nhiều thế hệ, đồng thời cũng đặt lên vai thế hệ hôm nay trách nhiệm tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống của nhà trường.

Tiếp nối nền tảng 70 năm, Trường THPT thành phố Cao Bằng đang có những bước phát triển rõ nét cả về quy mô, đội ngũ và chất lượng giáo dục. Hiện trường có 33 lớp với gần 1.500 học sinh; 77 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Đội ngũ nhà giáo không ngừng đổi mới phương pháp, nâng cao năng lực chuyên môn, chú trọng phát triển phẩm chất và năng lực người học theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn tiếp tục được giữ vững, nâng lên. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ học sinh có kết quả học tập tốt đạt 19,3%; tỷ lệ rèn luyện tốt đạt 95,38%, 100% học sinh đạt từ mức đạt trở lên về rèn luyện. Đặc biệt, học sinh nhà trường đạt 62 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, tăng 22 giải so với năm học trước, trong đó có 6 giải Nhất; đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao cấp tỉnh, khu vực, quốc gia và quốc tế. Những kết quả đó tiếp tục khẳng định chất lượng và sức vươn của một ngôi trường có bề dày truyền thống của giáo dục Cao Bằng.

Trường THPT thành phố Cao Bằng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong khai thác tài liệu thư viện, nâng cao năng lực tự học của học sinh.

Nhà trường có niềm vinh dự đặc biệt, ngày 14/2/1961 được Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm và căn dặn: “Dạy tốt, học tốt, xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp, thầy cô gương mẫu, học trò chăm ngoan, bảo vệ tốt trường lớp”. Hơn 6 thập kỷ qua, lời căn dặn ấy còn nguyên giá trị, trở thành một phần quý báu trong truyền thống, nhắc nhở mỗi thế hệ cán bộ, giáo viên, học sinh về trách nhiệm xây dựng nhà trường ngày càng tốt hơn.

Kỷ niệm 70 năm thành lập không chỉ là dịp để tự hào nhìn lại chặng đường đã qua, quan trọng hơn là xác định trách nhiệm và khát vọng cho chặng đường phía trước. Với 33 lớp, gần 1.500 học sinh, Trường THPT thành phố Cao Bằng hiện là trường THPT có quy mô lớn nhất tỉnh. Quy mô lớn, bề dày truyền thống và vị trí của nhà trường đòi hỏi một trách nhiệm tương xứng: không chỉ duy trì những thành tích đã có mà phải tiếp tục vươn lên, thực sự trở thành một trong những đơn vị tiên phong, có vai trò dẫn dắt và lan tỏa đổi mới trong giáo dục phổ thông của tỉnh.

Trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt trước yêu cầu triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhà trường phải đặt ra cho mình yêu cầu cao hơn, quyết tâm lớn hơn và có những bước đi thực sự tiên phong. Tinh thần của Nghị quyết cần được cụ thể hóa bằng những chuyển biến thực chất trong quản trị nhà trường, phát triển đội ngũ, đổi mới dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục; lấy sự tiến bộ, trưởng thành của học sinh làm thước đo quan trọng nhất.

Trước hết, nhà trường cần tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng, trách nhiệm, tâm huyết, có năng lực số, tinh thần đổi mới sáng tạo; bởi chất lượng của nhà trường trước hết được quyết định bởi chất lượng đội ngũ. Cùng với đó, cần đi đầu trong đổi mới quản trị, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp, hiệu quả trong quản lý và dạy học. Mạnh dạn xây dựng những mô hình, cách làm hiệu quả để chia sẻ, lan tỏa tới các cơ sở giáo dục khác.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục theo hướng thực chất, toàn diện và bền vững. Chất lượng của một trường học không chỉ được thể hiện qua số lượng học sinh giỏi hay các giải thưởng, mà quan trọng hơn là sự tiến bộ của từng học sinh; là khả năng hình thành cho các em tri thức, nhân cách, bản lĩnh, năng lực tự học, sáng tạo, thích ứng và khát vọng cống hiến.

Xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, dân chủ, kỷ cương, an toàn và sáng tạo; nơi mỗi học sinh được tôn trọng, được phát huy năng lực, được nuôi dưỡng ước mơ và khát vọng. Tinh thần Nghị quyết 71 cần được thể hiện bằng việc tạo điều kiện để mỗi học sinh được học tập, rèn luyện và phát triển tốt nhất; đồng thời tăng cường giáo dục đạo đức, lý tưởng, truyền thống, kỹ năng sống và trách nhiệm với cộng đồng, quê hương, đất nước.

Nhà trường có trách nhiệm nâng cao chất lượng giáo dục và phát huy mạnh mẽ vai trò kết nối, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, chuyên môn, những mô hình tốt, cách làm hiệu quả với các trường bạn. Vị thế của nhà trường không chỉ được khẳng định bằng chất lượng, thành tích mà còn bằng vai trò dẫn dắt, sức lan tỏa và những đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của toàn ngành giáo dục tỉnh.

70 năm là một chặng đường đủ dài để tạo nên truyền thống và khẳng định vị thế. Nhưng truyền thống chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành động lực để thế hệ hôm nay tiếp tục vươn lên. Tin tưởng rằng với nền tảng 70 năm truyền thống, sự đoàn kết, tâm huyết và tinh thần đổi mới của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên; sự nỗ lực của các thế hệ học sinh cùng sự đồng hành của phụ huynh, cựu giáo chức, cựu học sinh cùng sự quan tâm của các cấp, các ngành, Trường THPT thành phố Cao Bằng sẽ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, chủ động hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 71-NQ/TW bằng những kết quả cụ thể, xứng đáng với vị thế của một ngôi trường có quy mô lớn nhất tỉnh, có bề dày truyền thống và có trách nhiệm tiên phong đối với sự phát triển của giáo dục phổ thông Cao Bằng.