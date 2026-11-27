Các đại biểu và Ban chấp hành khóa IV Hội Nữ trí thức Việt Nam tại Đại hội. (Ảnh: BTC)

Trong hai ngày 26 và 27/11, tại Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031, với sự tham dự của 210 đại biểu chính thức, đại diện gần 6.000 hội viên trên cả nước.

Dự đại hội có Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Nữ trí thức Việt Nam; đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khách quốc tế và các thế hệ nữ trí thức.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội lần thứ IV diễn ra trong thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với những định hướng chiến lược mới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đòi hỏi trách nhiệm mới đối với đội ngũ trí thức nói chung và nữ trí thức nói riêng.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: BTC)

Với lợi thế về tri thức, chuyên môn và khả năng sáng tạo, nữ trí thức không chỉ tham gia nghiên cứu, đào tạo, quản lý mà còn có trách nhiệm đưa những thành quả nghiên cứu, sáng kiến và tri thức mới vào thực tiễn, góp phần giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Trải qua 15 năm xây dựng và phát triển, Hội Nữ trí thức Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò và uy tín trong xã hội, có nhiều đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đến năm 2026, Hội có 8 hội thành viên, 36 chi hội, 2 câu lạc bộ và các đơn vị trực thuộc, với gần 6.000 hội viên, tăng hơn 41% so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, có 24 giáo sư, 224 phó giáo sư, 727 tiến sĩ cùng đông đảo thạc sĩ, nghệ sĩ và các chuyên gia có uy tín trên nhiều lĩnh vực. Đây là nguồn lực trí tuệ quý báu không chỉ đối với tổ chức Hội, phong trào phụ nữ mà còn đối với sự phát triển của đất nước.

Hội đã tổ chức 3 hội nghị khoa học toàn quốc, 1 hội thảo khoa học khu vực Đông Nam Bộ; đặc biệt, đăng cai thành công Hội nghị Mạng lưới các nhà khoa học và kỹ sư nữ khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APNN 2024), góp phần nâng cao vị thế của nữ trí thức Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, biểu dương những nỗ lực của Hội Nữ trí thức Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, biểu dương những kết quả toàn diện Hội Nữ trí thức Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực quan trọng của phát triển, đội ngũ nữ trí thức Việt Nam không chỉ làm chủ tri thức, làm chủ công nghệ mà còn trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề lớn trong các lĩnh vực đời sống, góp phần quan trọng vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Định hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Lê Thị Thủy đề nghị đội ngũ nữ trí thức cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, dẫn dắt, không ngừng nâng cao năng lực, đổi mới sáng tạo.

Trong đó, Hội Nữ trí thức Việt Nam lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá, xác định rõ mục tiêu, giải pháp, sản phẩm và kết quả cụ thể; lấy hiệu quả hoạt động và những đóng góp thực chất cho phong trào phụ nữ, sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới và đất nước làm thước đo chất lượng hoạt động của tổ chức Hội.

Theo Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy, Hội cần quan tâm phát hiện, thu hút, bồi dưỡng đội ngũ nữ trí thức trẻ, nữ trí thức trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ mới; tăng cường kết nối giữa các nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và mở rộng hợp tác quốc tế.

Với phương châm “Kết nối trí tuệ-Kiến tạo giá trị-Vươn tầm hội nhập”, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định hai khâu đột phá: Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, lấy hội viên làm trung tâm; xây dựng đội ngũ nữ trí thức chất lượng cao, phát huy vai trò tiên phong trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hội Nữ trí thức Việt Nam phấn đấu tăng 15-20% số lượng hội viên so với đầu nhiệm kỳ; hoàn thành cơ sở dữ liệu số về tổ chức Hội và hội viên; hình thành mạng lưới chuyên gia nữ theo các lĩnh vực chuyên môn trọng điểm; tổ chức ít nhất 02 hội nghị khoa học quốc gia và khoảng 30 hội thảo, diễn đàn, tọa đàm cấp quốc gia hoặc quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 69 ủy viên. Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Hợp kêu gọi cán bộ, hội viên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, khát vọng cống hiến và bản lĩnh của nữ trí thức Việt Nam; tăng cường đoàn kết, kết nối, sáng tạo, hành động hiệu quả để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội bằng những hành động cụ thể, đóng góp thiết thực cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước và phụng sự cộng đồng.