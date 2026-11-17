Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các nhà giáo. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Tại chương trình, các nhà giáo đã chia sẻ về hành trình gắn bó với sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời khẳng định trách nhiệm tiếp tục truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ và đóng góp cho sự phát triển của thành phố nói riêng và đất nước nói chung.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A chia sẻ, người thầy trong ngành y không chỉ điều trị cho bệnh nhân mà còn phải đào tạo bác sĩ trẻ và nghiên cứu khoa học. Giáo sư đã dành trọn tâm huyết cho cả ba nhiệm vụ này.

Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A là một chuyên gia ngoại nhi nổi tiếng. Nhiều công trình của Giáo sư được quốc tế ghi nhận. Bác sĩ được vinh danh và tạo tiếng vang trên toàn thế giới sau phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính nhau là Nguyễn Việt và Nguyễn Đức.

Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đông A chia sẻ tại buổi gặp mặt. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng cũng chia sẻ niềm tự hào khi được đồng thời thực hiện hai vai trò: Thầy thuốc và thầy giáo. Theo Giáo sư, người thầy thuốc phải hướng đến mục tiêu giúp bệnh nhân khỏe mạnh, có chất lượng sống tốt; còn người thầy giáo phải truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và truyền cảm hứng cho thế hệ bác sĩ trẻ.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng nhấn mạnh vai trò nêu gương về y đức, cách ứng xử với người bệnh và đồng nghiệp. Đây cũng là những giá trị cần được truyền lại cho thế hệ kế cận. Đối với nghiên cứu khoa học, những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn khám, chữa bệnh chính là cơ sở để người làm nghề tìm tòi, nghiên cứu và đưa ra giải pháp, góp phần cải thiện sức khỏe, chất lượng sống của người dân.

Ghi nhận những chia sẻ tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ nhà giáo tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; khẳng định đây là lực lượng trí thức có uy tín, kinh nghiệm, trí tuệ và tâm huyết, đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, đồng thời luôn thể hiện trách nhiệm xã hội trong các hoạt động giám sát, phản biện, nghiên cứu khoa học, hiến kế chính sách; góp phần củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng các nhà giáo. (Ảnh: VƯƠNG LÊ)

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo là một trong những trụ cột của quá trình phát triển thành phố, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cho rằng, trong giai đoạn mới, khi Thành phố Hồ Chí Minh đặt yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, vai trò của đội ngũ trí thức, nhà giáo càng có ý nghĩa quan trọng. Những ý kiến đóng góp về khoa học, học thuật và phản biện chính sách sẽ là nguồn lực thiết thực để thành phố nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng vào thực tiễn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn các nhà giáo tiếp tục phối hợp Mặt trận trong giám sát, phản biện xã hội; đề xuất những giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ các vấn đề thực tiễn, thúc đẩy phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trọng tâm là đóng góp vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và những nhiệm vụ phát triển trọng điểm của thành phố.

Bên cạnh đó, nhà giáo cần phát huy vai trò nòng cốt kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo thế hệ trẻ, thúc đẩy xã hội học tập, đặc biệt hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn, nhóm yếu thế tiếp cận giáo dục.

Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Phước Lộc chúc các nhà giáo sức khỏe, hạnh phúc và mong muốn mỗi nhà giáo tiếp tục phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm để đóng góp thiết thực cho sự nghiệp giáo dục-đào tạo và sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh.