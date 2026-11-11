Phát huy trí tuệ sinh viên trong giải quyết các vấn đề môi trường

Đại diện Ban Tổ chức và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức phát động cuộc thi. Ảnh: nhandan.vn

Hoạt động nhằm khuyến khích sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn, khoa học, công nghệ để đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường, góp phần chuyển hoạt động tình nguyện từ tham gia phong trào sang chủ động xây dựng và triển khai những dự án có sản phẩm cụ thể, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Những sáng kiến xuất sắc tại cuộc thi sẽ được hỗ trợ triển khai thực tế gắn với Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2027. Cuộc thi do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hiệp hội Truyền thông PDA & Partners tổ chức, có tổng giá trị giải thưởng 500 triệu đồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Lâm Tùng nhấn mạnh, hoạt động tình nguyện của sinh viên cần tiếp tục đổi mới về tư duy, nội dung và phương thức tổ chức; chú trọng vận dụng tri thức, chuyên môn và khả năng sáng tạo để giải quyết những vấn đề cụ thể của cộng đồng.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, tại Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2026, cả nước ghi nhận 844 đội hình với gần 60.000 sinh viên tình nguyện tham gia tại 555 xã, phường; triển khai 3.746 công trình, phần việc với tổng giá trị hơn 30 tỷ đồng. Từ kết quả này, yêu cầu đặt ra là không chỉ mở rộng quy mô phong trào mà còn nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị bền vững của từng hoạt động.

Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, cuộc thi là phương thức phát huy tri thức, chuyên môn và tinh thần tình nguyện của sinh viên, góp phần hình thành những mô hình có sản phẩm cụ thể, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Sinh viên được khuyến khích bắt đầu từ những vấn đề môi trường tại chính nơi học tập, sinh sống, xây dựng giải pháp bằng kiến thức, sự sáng tạo và tinh thần trách nhiệm.

Với chủ đề “Hành động vì Môi trường - Make Earth Matter”, cuộc thi tập trung vào 5 nhóm nội dung: Lối sống xanh; đa dạng sinh học; ô nhiễm môi trường; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ trong bảo vệ môi trường; truyền thông thay đổi nhận thức và hành động.

Điểm nhấn của cuộc thi là yêu cầu các đội thi phát triển sáng kiến theo quy trình xác định vấn đề, thiết kế giải pháp, lập kế hoạch triển khai và đo lường tác động. Thông qua kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội, Ban Tổ chức hướng tới phát triển những mô hình có tính khả thi, khả năng ứng dụng và tạo tác động thiết thực cho cộng đồng.

Bên cạnh hạng mục chính Sáng kiến Giải pháp, các đội thi có thể tham gia hai hạng mục bổ trợ tự chọn là Phim ngắn và Thiết kế hình ảnh nhằm giới thiệu sáng kiến, lan tỏa thông điệp hành động vì môi trường.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 11/2026 đến tháng 9/2027. Hồ sơ vòng sơ khảo được tiếp nhận trực tuyến tại website www.genimpact.vn từ ngày 6/11 đến hết ngày 31/12/2026. Ban Tổ chức dự kiến lựa chọn 40 sáng kiến vào vòng bán kết và 10 sáng kiến xuất sắc nhất vào chung kết toàn quốc, tổ chức ngày 15/5/2027 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua cuộc thi, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam kỳ vọng thúc đẩy đổi mới hoạt động tình nguyện theo hướng gắn tri thức với hành động, lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực tế làm thước đo, qua đó phát huy vai trò của sinh viên trong bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng bền vững.