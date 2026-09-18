Phát huy trí tuệ nữ trí thức, góp sức xây dựng Thủ đô

Khẳng định vai trò trong tư vấn, phản biện và nghiên cứu khoa học

Phát biểu khai mạc đại hội, PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội khóa II nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy trí tuệ phụ nữ Thủ đô, nâng cao vai trò của Hội trong đóng góp xây dựng chính sách, thúc đẩy Hà Nội phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, kỷ nguyên xanh.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2026, Hội nữ trí thức thành phố Hà Nội từng bước khắc phục khó khăn, củng cố tổ chức, mở rộng tập hợp hội viên. Hiện, Hội có 227 hội viên, trong đó 32 giáo sư, phó giáo sư; 45 tiến sĩ và 47 thạc sĩ, công tác trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, nghệ thuật, quản lý và kinh tế.

Hoạt động tư vấn, phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Hội đã tổ chức hơn 24 hội thảo và phối hợp thực hiện 12 hội thảo, tọa đàm, tập trung vào những vấn đề như Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Giáo dục, Luật Bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, kiến trúc xanh, nông nghiệp xanh, Luật Lao động... Qua các hoạt động này, nhiều ý kiến của nữ trí thức Hà Nội được đóng góp vào quá trình xây dựng pháp luật, chính sách của các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Nhiều hội viên tham gia các hội đồng tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, hội đồng khoa học của HĐND, UBND thành phố và các sở, ban, ngành.

Hoạt động nghiên cứu khoa học được gắn với những vấn đề thực tiễn của đời sống. Từ năm 2020 đến nay, Hội chủ trì thực hiện 2 đề tài và 1 dự án. Trong đó, đề tài cấp thành phố “Nghiên cứu thực trạng hoạt động và đề xuất một số mô hình liên kết khả thi trong sản xuất, tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội” đã khảo sát, đánh giá thực trạng liên kết trong sản xuất, tiêu thụ rau an toàn và đề xuất các mô hình phù hợp.

PGS.TS Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội khóa II phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

Cùng với hoạt động chuyên môn, Hội tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội tiếp tục chương trình “Mẹ đỡ đầu”, chăm sóc 2 trẻ em nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trong 3 năm từ lớp 10 đến lớp 12; vận động hỗ trợ 5 nữ sinh nghèo, vượt khó của Trường nghề Sơn Tây. Trong các đợt thiên tai, bão lũ, Hội vận động hội viên đóng góp tiền và hiện vật hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng.

Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa trao Bằng khen cho tập thể Hội Nữ trí thức Hà Nội. Ảnh: Hoàng Toàn

Những đóng góp của tập thể, cá nhân trong nhiệm kỳ qua được UBND thành phố Hà Nội, Hội Nữ trí thức Việt Nam, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội... ghi nhận, khen thưởng. Trong số 44 nữ trí thức tiêu biểu được Hội Nữ trí thức Việt Nam vinh danh giai đoạn 2021-2026, có 7 thành viên Hội Nữ trí thức Hà Nội. Một chị được công nhận là Công dân ưu tú Thủ đô; 3 chị được vinh danh là phụ nữ tiêu biểu của Thủ đô; 9 chị được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khen thưởng.

Tạo môi trường để nữ trí thức cống hiến

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nữ trí thức Hà Nội tiếp tục chú trọng xây dựng tổ chức vững mạnh, tăng cường tập hợp, kết nối đội ngũ nữ trí thức trong các lĩnh vực khoa học, giáo dục, y tế, văn hóa, kinh tế, quản lý và các lĩnh vực chuyên môn khác.

Hội hướng tới tạo môi trường để nữ trí thức phát huy năng lực, chia sẻ tri thức, thúc đẩy nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học - công nghệ; tích cực tham gia tư vấn, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp phục vụ sự phát triển của Thủ đô. Cùng với đó là tăng cường kết nối nữ trí thức với các tổ chức khoa học, cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam trao Bằng khen cho tập thể Hội và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. Ảnh: Hoàng Toàn

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam đề nghị Hội Nữ trí thức thành phố Hà Nội tiếp tục mở rộng, tập hợp và phát huy hiệu quả hơn nữa trí tuệ nữ trí thức Thủ đô.

Hội cần thực sự trở thành mái nhà chung để nữ trí thức ở nhiều lĩnh vực kết nối, chia sẻ và cống hiến. Hoạt động của Hội cần hướng mạnh vào những vấn đề cụ thể của Hà Nội, lựa chọn những nội dung thực sự cần tiếng nói của đội ngũ nữ trí thức; tập hợp chuyên gia để nghiên cứu, đề xuất, tư vấn, phản biện và theo đuổi các kiến nghị đến cùng. Nữ trí thức Thủ đô cần chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, giao thông, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển văn hóa và con người Hà Nội.

GS.TS Lê Thị Hợp, Chủ tịch Hội nữ trí thức Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

GS.TS Lê Thị Hợp cũng mong muốn Ban Chấp hành khóa III cần sớm xây dựng chương trình hành động toàn khóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành những nhiệm vụ, đề án, sản phẩm cụ thể, gắn hoạt động của Hội với định hướng chung của Hội Nữ trí thức Việt Nam và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Nữ trí thức Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ 2019-2026, nhất là trong công tác tập hợp hội viên, tư vấn, phản biện xã hội, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và các hoạt động an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Hội Nữ trí thức Hà Nội đạt được. Ảnh: Hoàng Toàn

Trong nhiệm kỳ mới, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Hội tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, mở rộng mạng lưới nữ trí thức, nhất là thu hút nữ trí thức trong doanh nghiệp, công nghệ, kinh tế số, văn hóa - nghệ thuật, báo chí - truyền thông và các lĩnh vực mới.

Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt. Ảnh: Hoàng Toàn

Hội cần nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn, thúc đẩy liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, chính quyền và cộng đồng; đồng thời, xây dựng mạng lưới chuyên gia nữ phục vụ những bài toán lớn của Thủ đô; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng thế hệ nữ trí thức trẻ; phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa tri thức khoa học, pháp lý, y tế đến gần hơn với người dân cơ sở.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 37 thành viên. Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới có trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tập hợp hội viên và phát huy hiệu quả những đóng góp của nữ trí thức đối với sự phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.

Tại Đại hội, UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho tập thể Hội Nữ trí thức Hà Nội và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm kỳ II. Hội Nữ trí thức Việt Nam tặng Bằng khen cho tập thể Hội và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội. Hội Nữ trí thức Hà Nội tặng Giấy khen cho 21 hội viên tiêu biểu, tích cực tham gia các hoạt động của Hội.