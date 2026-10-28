Phát huy trí tuệ, nâng cao vai trò phản biện chính sách, hướng tới Đại hội V Hội Dầu khí Việt Nam

Tham dự hội nghị có TS. Nguyễn Quốc Thập - Chủ tịch Hội; Anh hùng Lao động, TS. Nguyễn Hùng Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội; cùng các thành viên trong Ban Thường vụ Hội DKVN.

Toàn cảnh Hội nghị Ban Thường vụ Hội DKVN lần thứ 9, khóa IV, nhiệm kỳ 2022–2027.

Tại hội nghị, TS. Nguyễn Hùng Dũng cho biết, trong thời gian qua Thường trực Hội đã bám sát kế hoạch, triển khai đồng bộ các mặt công tác. Trong đó, tư vấn, phản biện cơ chế, chính sách dầu khí – năng lượng là nhiệm vụ trọng tâm.

TS. Nguyễn Quốc Thập: Hội DKVN tiếp tục xác định tư vấn, phản biện là nhiệm vụ trọng tâm

Hội chủ động lựa chọn những vấn đề thời sự, cấp thiết để tổ chức hội thảo, tọa đàm, tập hợp ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền. Hoạt động này góp phần hoàn thiện chính sách, phục vụ công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

TS. Nguyễn Hùng Dũng cho biết, trong thời gian qua phản biện cơ chế, chính sách dầu khí – năng lượng là hoạt động trọng tâm của Hội DKVN.

Công tác xây dựng tổ chức, phát triển hội viên đạt kết quả tích cực. Hội đã thành lập Chi hội tại Thanh Hóa, kết nạp 7 hội viên tổ chức và 88 hội viên cá nhân. Hiện Hội có 94 hội viên tổ chức, gồm 22 đơn vị sinh hoạt tại Trung ương Hội và 72 đơn vị tại các Chi hội.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Về kiện toàn nhân sự, báo cáo đề xuất bầu bổ sung 7 Ủy viên Ban Chấp hành, 5 Ủy viên Ban Thường vụ; bổ nhiệm 2 Phó ban.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban Thường vụ Hội đã đóng góp nhiều ý kiến về nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện chính sách dầu khí – năng lượng; kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên; tăng cường phối hợp giữa Trung ương Hội với các Chi hội và công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ V Hội Dầu khí Việt Nam. Các ý kiến đã góp phần làm rõ những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất giải pháp triển khai phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở để Hội hoàn thiện kế hoạch công tác trong thời gian tới.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, TS. Nguyễn Quốc Thập đã nêu ý kiến về định hướng phát triển trong thời gian tới của Hội DKVN. Đó là, tiếp tục xác định tư vấn, phản biện là nhiệm vụ trọng tâm, chủ động nắm bắt những vướng mắc từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp và cơ chế chính sách, lựa chọn các vấn đề cấp thiết để tập hợp chuyên gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến. Mỗi kiến nghị phải có căn cứ khoa học, xuất phát từ thực tiễn và đề xuất được giải pháp khả thi, nhất là đối với cơ chế đầu tư, phân cấp, phân quyền và phát triển các trung tâm công nghiệp năng lượng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua 1 số nội dung của hội nghị.

"Một nhiệm vụ quan trọng khác là chuẩn bị đại hội các Chi hội, tiến tới Đại hội lần thứ V Hội Dầu khí Việt Nam. Các Chi hội cần chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị kỹ văn kiện và nhân sự, đánh giá thực chất kết quả nhiệm kỳ, xác định rõ nhiệm vụ phù hợp với điều kiện của mình. Thường trực Hội và các ban chuyên môn cần thường xuyên hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuẩn bị", Chủ tịch Hội DKVN Nguyễn Quốc Thập nhấn mạnh.