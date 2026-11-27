Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng, Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Đáng chú ý năm 2026 ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực.