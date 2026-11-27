Phát huy trí tuệ, khát vọng cống hiến của Nữ trí thức Việt Nam
Trong 2 ngày, 26 và 27/11/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026-2031, đã diễn ra trọng thể với sự tham dự của 210 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 6.000 hội viên trên cả nước. GS.TS Lê Thị Hợp tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-tri-tue-khat-vong-cong-hien-cua-nu-tri-thuc-viet-nam-246261127213453094.htm