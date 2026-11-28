Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: T.H

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ vừa qua, Phó Chủ tịch Hội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, những biến động của thị trường bất động sản, xây dựng và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường hành nghề..., Hội đã phát huy vai trò tập hợp đội ngũ kiến trúc sư Thủ đô, tích cực tham gia tư vấn, phản biện xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Trong nhiệm kỳ, Hội đã kết nạp 173 hội viên mới, nâng tổng số hội viên từ 449 lên 606 người. Hoạt động chuyên môn ngày càng gắn với những vấn đề thực tiễn trong quá trình phát triển Thủ đô. Đặc biệt, từ ngày 29-9-2022, Hội triển khai chương trình hợp tác với UBND thành phố Hà Nội về nâng cao chất lượng quy hoạch, kiến trúc trên địa bàn Thủ đô.

Hội đã tích cực tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc; cử chuyên gia tham gia các hội đồng thẩm định quy hoạch, danh mục công trình kiến trúc có giá trị, Quy chế quản lý kiến trúc thành phố, thi tuyển phương án kiến trúc các công trình quan trọng. Nổi bật là những đóng góp trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Cùng với đó, Hội đã tổ chức hơn 20 cuộc tọa đàm, hội thảo chuyên môn và nhiều triển lãm kiến trúc, tập trung vào những vấn đề được xã hội quan tâm như quy hoạch, kiến trúc nhà ở xã hội; phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD); ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quy hoạch, kiến trúc; tổ chức không gian cảnh quan sông Hồng; phát triển sân chơi cộng đồng…

Trong hoạt động hành nghề, nhiều hội viên đã tiếp cận các xu hướng thiết kế tiên tiến, chú trọng khai thác điều kiện tự nhiên, phát huy giá trị bản địa, phát triển kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng không gian sống. Nhiều tác phẩm của hội viên được vinh danh tại các giải thưởng kiến trúc, quy hoạch trong nước và quốc tế.

Xác định nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn có ý nghĩa bản lề trong hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội, tập trung vào những vấn đề lớn, cấp thiết của thành phố.

Hội cũng định hướng thành lập Trung tâm Nghiên cứu kiến trúc và một số câu lạc bộ chuyên ngành; mở rộng tập hợp đội ngũ kiến trúc sư hoạt động trong nhiều lĩnh vực; xây dựng thư viện số về pháp luật, di sản kiến trúc; tổ chức Diễn đàn Kiến trúc Thủ đô gắn với triển lãm kiến trúc hằng năm.

Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt tại Đại hội. Ảnh: T.H

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Kiến trúc sư Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, mỗi công trình kiến trúc không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng mà còn góp phần tạo nên diện mạo đô thị, giữ gìn bản sắc văn hóa và phản ánh trình độ phát triển của một địa phương. Đối với Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia và là Thành phố sáng tạo của UNESCO, vai trò của đội ngũ kiến trúc sư càng trở nên quan trọng.

Thành phố đánh giá cao sự chủ động đồng hành của Hội trong quá trình nghiên cứu, triển khai nhiều nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, kiến trúc, bảo tồn di sản, chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở xã hội, chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch, kiến trúc và nâng cao chất lượng không gian sống của người dân.

Đồng chí Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hà Nội đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Luật Thủ đô đã có hiệu lực, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt, mở ra không gian phát triển mới với tư duy hiện đại, xanh, thông minh và bền vững.

Thành phố đang triển khai nhiều dự án hạ tầng chiến lược, cải tạo, chỉnh trang đô thị, phát triển không gian hai bên sông Hồng, xây dựng các trung tâm đô thị, cải tạo chung cư cũ, phát triển nhà ở xã hội và chuyển đổi số toàn diện.

“Đây chính là giai đoạn mà kiến trúc không chỉ đơn thuần là thiết kế công trình mà còn là thiết kế không gian phát triển, thiết kế môi trường sống, thiết kế bản sắc đô thị và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong khu vực và quốc tế”, đồng chí Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Trong bối cảnh đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Hội tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết, tiếp tục phát huy vai trò tập hợp trí tuệ của đội ngũ kiến trúc sư Thủ đô, chủ động tham gia tư vấn, phản biện xã hội đối với các chương trình, dự án, đồ án quan trọng của thành phố, bảo đảm các ý kiến phản biện có cơ sở khoa học, khách quan, độc lập và mang tính xây dựng.

Hội cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, cập nhật các xu hướng kiến trúc tiên tiến trên thế giới, thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, mô hình thông tin công trình (BIM), dữ liệu số trong hoạt động quy hoạch, thiết kế và quản lý kiến trúc.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ kiến trúc sư Thủ đô có trình độ chuyên môn cao, bản lĩnh nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và đạo đức hành nghề; đặc biệt quan tâm phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng lực lượng kiến trúc sư trẻ, tạo điều kiện để các thế hệ kế cận phát triển.

Cùng với việc mở rộng hợp tác với các tổ chức nghề nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, tăng cường giao lưu học thuật, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế, Hội cần phát huy những giá trị đặc sắc của kiến trúc Hà Nội; đồng hành cùng thành phố nghiên cứu các giải pháp phát triển kiến trúc xanh, đô thị thông minh, bảo tồn di sản gắn với phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cảnh quan, xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Kiến trúc sư thành phố Hà Nội khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 25 đồng chí. Tiến sĩ, kiến trúc sư Nguyễn Văn Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội.