Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều, các quan điểm và hệ giá trị khác nhau ngày càng có điều kiện lan tỏa mạnh mẽ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi không chỉ bản lĩnh chính trị mà còn phải có chiều sâu tri thức, năng lực nghiên cứu và sức thuyết phục khoa học. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh - một trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế - việc phát huy vai trò đội ngũ trí thức có ý nghĩa quan trọng trong củng cố nền tảng tư tưởng và tạo sức mạnh từ tri thức xã hội.

Trí thức là lực lượng có trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu, phân tích và phản biện, có ảnh hưởng nhất định đến đời sống khoa học, văn hóa và xã hội. Thông qua hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, sáng tạo và phổ biến tri thức, đội ngũ này góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn, củng cố cơ sở khoa học cho việc hoạch định, thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, phát huy vai trò trí thức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là huy động lực lượng tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch mà quan trọng hơn là khơi dậy năng lực sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp phát triển đất nước.

Những vấn đề nảy sinh từ quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số, quản trị đô thị và bảo đảm công bằng xã hội cần được nghiên cứu một cách nghiêm túc, khách quan, có luận cứ khoa học. Khi các chủ trương, chính sách được lý giải bằng những phân tích thấu đáo, có cơ sở thực tiễn và khả năng giải đáp những vấn đề xã hội quan tâm, sức thuyết phục của công tác tư tưởng sẽ được nâng cao.

Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế lớn với hệ thống trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo, cộng đồng chuyên gia và đội ngũ trí thức hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Đây là nguồn lực quan trọng cần được kết nối, phát huy trong nghiên cứu những vấn đề lý luận mới, nhận diện các luận điệu xuyên tạc, cung cấp luận cứ khoa học và lan tỏa những giá trị tích cực. Cần xây dựng cơ chế phối hợp thực chất giữa các cơ quan của Đảng, cơ sở nghiên cứu, trường đại học, cơ quan báo chí và đội ngũ chuyên gia; khuyến khích các công trình nghiên cứu gắn với những vấn đề thực tiễn của Thành phố và đất nước.

Cùng với đó, cần coi trọng văn hóa tranh luận khoa học, tôn trọng phản biện và sự khác biệt trong nghiên cứu. Bảo vệ nền tảng tư tưởng không đồng nghĩa với né tránh những vấn đề còn có cách tiếp cận khác nhau. Trái lại, cần tạo điều kiện để các ý kiến được trao đổi trên cơ sở sự thật, luận cứ và tinh thần xây dựng; phân biệt rõ phản biện khoa học, kiến nghị chính đáng với thông tin sai sự thật và quan điểm sai trái, thù địch. Chính khả năng đối thoại bình tĩnh, có căn cứ sẽ góp phần nâng cao sức đề kháng trước những cách diễn giải phiến diện, xuyên tạc.

Để trí thức thực sự trở thành lực lượng quan trọng trên mặt trận tư tưởng, cần có cơ chế khuyến khích, tôn trọng và sử dụng hiệu quả trí tuệ của họ; tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu, sáng tạo, công bố và phổ biến tri thức. Đồng thời, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ trí thức trẻ, các chuyên gia trong những lĩnh vực mới như: Trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, an ninh mạng và khoa học dữ liệu. Vai trò nêu gương, trách nhiệm xã hội của trí thức cũng cần được phát huy thông qua hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, sáng tác và tham gia giải quyết những vấn đề của cộng đồng. Mỗi đóng góp khoa học, mỗi tiếng nói trách nhiệm đều góp phần củng cố nền tảng tư tưởng, tăng cường đồng thuận và xây dựng niềm tin trong xã hội.