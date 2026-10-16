Phát huy trí tuệ, bản lĩnh của phụ nữ trong xây dựng và phát triển tỉnh Thái Nguyên

Đồng chíBí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừngcác nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nữ doanh nhân, nữ trí thức nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Quang Tuyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và 129 nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nữ doanh nhân, nữ trí thức trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt.

Hiện nay, phụ nữ chiếm trên 51% dân số, đóng góp 49,88% lực lượng lao động toàn tỉnh. Đội ngũ nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngày càng trưởng thành, khẳng định năng lực và trách nhiệm trong công tác.

Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đạt 21,74%; nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh chiếm 35,59%, nữ đại biểu Quốc hội của tỉnh chiếm 40%. Trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, phụ nữ Thái Nguyên có nhiều đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Nguyên dịp 20-10

Gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Nguyên dịp 20-10

Gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Nguyên dịp 20-10

Gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Nguyên dịp 20-10

Các nữ đại biểu tại buổi gặp mặt.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể chị em phụ nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định tỉnh luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nữ và thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ.

Đồng chíBí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường phát biểutại buổi gặp mặt.

Tuy nhiên, công tác bình đẳng giới, tạo điều kiện để phụ nữ phát triển vẫn cần được quan tâm hơn nữa, nhất là đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ, tỉnh đã ban hành Đề án số 29-ĐA/TU, ngày 3/5/2026 về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Đề án hướng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn và điều kiện để cán bộ nữ trưởng thành, đảm nhận các vị trí lãnh đạo, quản lý.

Gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Nguyên dịp 20-10

Gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Thái Nguyên dịp 20-10

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ với những khó khăn của chị em khi vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, vừa chăm lo gia đình. Đặc biệt, trong bối cảnh sáp nhập tỉnh và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều nữ cán bộ phải công tác xa nhà, đòi hỏi sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao hơn.

Đồng chíBí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường chúc mừngcác nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nữ doanh nhân, nữ trí thức nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Nhấn mạnh những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng khối lượng công việc của các cấp, các ngành, từ cấp tỉnh đến cấp xã, ngày càng lớn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, trong đó có cán bộ nữ, tiếp tục nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm.

Vì vậy, các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quan tâm công tác phụ nữ; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp cần tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện. Bản thân mỗi nữ cán bộ cần chủ động nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, phát huy trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết, góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nữ doanh nhân, nữ trí thức nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Thay mặt nữ cán bộ lãnh đạo, quản lý và phụ nữ toàn tỉnh, đồng chí Hà Thị Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo.

Đồng chí Hà Thị Đào, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí khẳng định, phụ nữ Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, không ngừng học tập, đổi mới, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.