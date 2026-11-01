Phát huy trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chuyển đổi số ở Vân Sơn

Đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn trực tiếp tham gia quảng bá cảnh quan thiên nhiên, du lịch địa phương qua nền tảng số, góp phần lan tỏa hình ảnh xứ Mường đến đông đảo du khách.

Tiên phong từ nhận thức đến hành động

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Vân Sơn gặp không ít khó khăn. Không gian quản lý của xã mở rộng gấp 3 lần với diện tích trên 121km2, địa hình chia cắt phức tạp. Toàn xã có 12 thôn, trên 99% dân số là đồng bào Mường. Khối lượng công việc tăng trong khi biên chế, nguồn lực cơ sở còn hạn chế, đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành.

Bên cạnh những khó khăn, Vân Sơn có nhiều tiềm năng phát triển với khí hậu mát mẻ quanh năm, bản sắc văn hóa Mường cùng các danh thắng như Thác Thung, Bãi Pạng, động Nam Sơn, Hang Núi Kiến. Tuy nhiên, tiềm năng chưa được khai thác tương xứng, sản phẩm địa phương còn khó tiếp cận thị trường, sinh kế của người dân chưa thực sự bền vững.

Từ thực tiễn đó, Đảng ủy xã xác định chuyển đổi số là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác lợi thế địa phương.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn, chuyển đổi số trước hết là cuộc cách mạng về phương thức lãnh đạo, không phải bắt đầu bằng việc mua sắm máy móc, phần mềm mà từ việc người đứng đầu nhận diện đúng vấn đề, lựa chọn giải pháp phù hợp.

Đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn ứng dụng công nghệ số trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Chia sẻ về hiệu quả của việc ứng dụng chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, điều hành, đồng chí Nguyễn Duy Tư cho biết: “Chuyển đổi số sẽ là cầu nối ngắn nhất giữa chính quyền với Nhân dân, góp phần xóa bỏ khoảng cách trong tiếp cận, trao đổi và giải quyết công việc. Không có phương thức nào hiệu quả bằng việc chính người đứng đầu trực tiếp triển khai thực hiện, từ đó lan tỏa đến đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Theo đồng chí, việc ứng dụng công nghệ số gắn với thường xuyên bám sát cơ sở đã tạo sự thay đổi rõ nét trong phương thức lãnh đạo. Ngoài công việc điều hành tại cơ quan, đồng chí có thêm điều kiện tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân trong triển khai các nhiệm vụ của địa phương.

“Muốn dân tin, muốn bộ máy chuyển động thì người đứng đầu phải tiên phong dấn thân, làm trước, làm cùng, làm thật” - đồng chí Nguyễn Duy Tư nhấn mạnh.

Với tinh thần đó, xã tập trung đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động của hệ thống chính trị, từng bước xóa bỏ tư duy làm việc dựa trên văn bản giấy.

Đến nay, 100% văn bản chỉ đạo của xã được phát hành trên môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức sử dụng thành thạo chữ ký số; tỷ lệ sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử đạt 96%; 12/12 nhà văn hóa thôn được phủ sóng Wi-Fi.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận, giải quyết hơn 2.200 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt trên 99,9%.

Những kết quả này cho thấy, chuyển đổi số đang từng bước đi vào thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy, minh bạch hóa thủ tục hành chính, phục vụ người dân tốt hơn. Đáng chú ý, người đứng đầu không chỉ ban hành chủ trương, giao nhiệm vụ mà còn trực tiếp tham gia thực hiện, tạo động lực để cán bộ và người dân cùng thay đổi.

Chuyển đổi số mở hướng phát triển du lịch vùng cao

Nếu chuyển đổi số trong quản lý, điều hành giúp chính quyền hoạt động hiệu quả hơn, thì việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá du lịch đang mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho người dân Vân Sơn.

Từ lợi thế cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa Mường, đồng chí Nguyễn Duy Tư đã trực tiếp tham gia xây dựng, phát triển kênh truyền thông số “Bí thư xứ Mường”, giới thiệu hình ảnh quê hương, con người, các điểm đến và sản phẩm du lịch địa phương.

Đến nay, kênh đạt trên 10 triệu lượt xem, gần 1 triệu lượt tương tác, thu hút trên 70.000 người theo dõi thường xuyên. Thông qua hoạt động truyền thông số, địa phương kết nối với hơn 20 cơ quan truyền thông, hiệp hội du lịch và các nhà sáng tạo nội dung số, góp phần lan tỏa hình ảnh Vân Sơn đến đông đảo du khách.

Hiệu quả quảng bá còn được phản ánh qua hoạt động du lịch. Trong các tháng cao điểm mùa hè năm 2026, xã đón từ 12.000 - 15.000 lượt khách, có những dịp cuối tuần đón 2.000 - 3.000 lượt. Hoạt động du lịch mang lại doanh thu, sinh kế trực tiếp cho hơn 10 cơ sở homestay, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Đến nay, toàn xã có hơn 30 hộ đăng ký làm homestay.

Phấn khởi trước những đổi thay của du lịch địa phương, ông Bùi Văn Tám, chủ một cơ sở homestay tại xã Vân Sơn, chia sẻ: "Tôi rất vui khi thấy quê hương ngày càng được nhiều du khách biết đến. Nhờ mạng xã hội và các kênh truyền thông số, hình ảnh quê hương Vân Sơn được giới thiệu đến nhiều người hơn. Những hộ làm homestay như chúng tôi cũng có thêm cơ hội đón khách, phát triển kinh tế. Thấy du lịch quê mình ngày càng khởi sắc, bà con ai cũng phấn khởi, có thêm động lực đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ chân du khách”.

Gắn trách nhiệm với hiệu quả thực tiễn

Bên cạnh nhữrút lui quả đạt được, quá trình chuyển đổi số tại Vân Sơn vẫn còn không ít khó khăn. Hạ tầng số và giao thông kết nối chưa đồng bộ; một số thôn có địa hình hiểm trở đứng trước nguy cơ bị bỏ lại phía sau về hạ tầng viễn thông.

Kỹ năng số của một bộ phận cán bộ cơ sở và người dân chưa đồng đều. Việc chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành, nhất là trong các lĩnh vực xây dựng Đảng, đất đai, tư pháp còn lúng túng. Hệ sinh thái du lịch và thương mại điện tử vẫn mang tính tự phát, thiếu kết nối giữa các danh thắng, cơ sở lưu trú, sản phẩm OCOP với mạng lưới lữ hành trong và ngoài tỉnh.

Từ thực tiễn địa phương, Đảng ủy, chính quyền xã đề xuất tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng số gắn với hạ tầng kinh tế - xã hội miền núi, có cơ chế phân bổ nguồn lực đặc thù cho các xã vùng cao, địa bàn rộng sau sáp nhập, bảo đảm không phát sinh những “vùng lõm số” ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Duy Tư - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vân Sơn tìm hiểu hoạt động sản xuất của người dân, gắn trách nhiệm người đứng đầu với thực tiễn phát triển kinh tế ở cơ sở.

Cùng với đó, cần đẩy nhanh hoàn thiện nền tảng quản trị, điều hành dựa trên dữ liệu dùng chung, kết nối hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức và người dân, từng bước xây dựng hệ sinh thái du lịch, thương mại điện tử có tính liên kết.

Theo đồng chí Nguyễn Duy Tư, trách nhiệm của người đứng đầu trước hết là cùng tập thể xác định đúng vấn đề, lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức thực hiện quyết liệt và chịu trách nhiệm về kết quả. Đối với cán bộ trong diện quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp tỉnh, yêu cầu không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ tại địa phương mà còn phải có năng lực đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, tư duy liên kết vùng và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ lãnh đạo phải không ngừng đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy kết quả thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá.

Chuyển đổi số không làm thay con người nhưng có thể giúp con người làm việc hiệu quả hơn, mở thêm không gian phát triển. Với xã vùng cao Vân Sơn, điều quan trọng là biến tiềm năng thành những việc làm cụ thể, tạo giá trị kinh tế và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Từ những kết quả bước đầu tại Vân Sơn cho thấy, trách nhiệm, tinh thần nêu gương và quyết tâm đổi mới của người đứng đầu là yếu tố quan trọng thúc đẩy chuyển đổi số đi vào thực chất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.