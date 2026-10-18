Phát huy trách nhiệm nêu gương, đưa việc học và làm theo Bác đi vào thực chất

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh kiểm tra, giám sát công tác giải phóng mặt bằng đường Tân An Bình Hiệp tại khu vực phường Kiến Tường. (Ảnh: THANH PHONG)

Nêu gương bằng hành động, lấy hiệu quả công việc làm thước đo

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tại Tây Ninh chú trọng đưa việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là nâng cao trách nhiệm nêu gương, đề cao tinh thần nói đi đôi với làm, chủ động tháo gỡ khó khăn, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo phẩm chất, năng lực của cán bộ, đảng viên.

Phong trào “90 ngày đêm” giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm là một minh chứng cụ thể. Với dự án đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua Tây Ninh dài khoảng 78,3km, diện tích giải phóng mặt bằng 680,59ha, sau 90 ngày triển khai, tỉnh đã chi trả bồi thường, hỗ trợ và thu hồi khoảng 633ha, đạt 93%; tỷ lệ bàn giao mặt bằng trên tuyến đạt hơn 92%. Sáu khu tái định cư cơ bản hoàn thành hơn 97%, tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ đã chi trả hơn 10.600 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, địa phương và sự đồng thuận của người dân. Trong đó, vai trò người đứng đầu được thể hiện qua việc trực tiếp bám sát tiến độ, kịp thời giải quyết vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân vùng dự án.

Tiếp nối kết quả đạt được, Tây Ninh triển khai phong trào “Thần tốc 60 ngày đêm”, từ ngày 20/9 đến hết ngày 19/11/2026, nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án đường Tân An-Bình Hiệp. Dự án dài khoảng 62,7km, dự kiến thu hồi 417,92ha, đi qua chín xã, phường và xây dựng 4 khu tái định cư.

Lãnh đạo phường Kiến Tường kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng đường Tân An-Bình Hiệp. (Ảnh: THANH PHONG)

Để hoàn thành đúng tiến độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ theo phương châm “5 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; đồng thời phát huy tinh thần “3 dám”: dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Việc triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng của người dân; không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không để hồ sơ tồn đọng ảnh hưởng tiến độ chung.

Siết chặt kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Cùng với gắn việc học và làm theo Bác với nhiệm vụ chuyên môn, Tây Ninh chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội trong gắn nội dung học tập với phong trào thi đua, mô hình “Dân vận khéo”. Việc biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần lan tỏa những cách làm hay, việc làm thiết thực trong cộng đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát được gắn với thực hiện các nghị quyết, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh hạn chế, nâng cao trách nhiệm của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Theo đó, thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các quy định về trách nhiệm nêu gương tiếp tục là yêu cầu quan trọng nhằm ngăn ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng các Sở, ngành kiểm tra, giám sát tiến độ thi công đường dẫn vào 3 cầu nằm trên đường tỉnh 827E. (Ảnh: THANH PHONG)

Thời gian tới, theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm; đồng thời hoàn thiện chuẩn mực đạo đức, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội.

Đưa việc học và làm theo Bác đi vào thực chất đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương bằng hành động cụ thể, nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ nhân dân làm thước đo. Đây là nền tảng góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trách nhiệm, kỷ cương, tận tụy, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tây Ninh trong giai đoạn mới.