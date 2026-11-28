Ngày 28/11/2026, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác bốn nước Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV) năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mê Công (ACMECS), tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Các Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế. Đây là sự kiện đa phương quan trọng Việt Nam chủ trì tổ chức trong năm 2026, thể hiện sự chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Hai hội nghị diễn ra khi tình hình thế giới đang trải qua giai đoạn chuyển biến sâu sắc, mang tính bước ngoặt, tạo ra những cơ hội và thách thức đối với các nước trên thế giới, trong đó có các nước khu vực tiểu vùng Mê Công. Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 với chủ đề “Kết nối CLMV-Phát huy tiềm năng-Kiến tạo tương lai thịnh vượng” và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 với chủ đề “Tăng cường phát triển kinh tế-xã hội hướng tới ACMECS thông minh và bền vững” mở ra cơ hội để các nước thống nhất những định hướng hợp tác mới, tạo những bước chuyển quan trọng cả về nội dung ưu tiên hợp tác cũng như phương thức triển khai, qua đó đóng góp thực chất hơn cho mục tiêu phát triển của mỗi nước thành viên, cùng hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển của khu vực.

Thời gian qua, cơ chế hợp tác CLMV góp phần tạo thuận lợi cho thương mại-đầu tư nội khối, du lịch, kết nối giao thông, giao lưu nhân dân, thúc đẩy tiếng nói chung trong hợp tác với các đối tác, củng cố lòng tin và đối thoại giữa các nước Mê Công để giải quyết thách thức chung. Hợp tác CLMV nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đối tác phát triển. Các nước thành viên của cơ chế hợp tác CLMV tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của đầu tư nước ngoài, năm 2025 tổng vốn FDI vào bốn nước đạt khoảng 30,5 tỷ USD, tăng khoảng 11,4% so với năm 2024. Những tiến bộ về phát triển kinh tế và hội nhập của CLMV đã phản ánh nỗ lực chung của ASEAN trong xây dựng một Cộng đồng gắn kết, bao trùm và không để bất kỳ thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Trong tiến trình đó, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là thành viên tích cực, chủ động tham gia điều phối, đóng góp sáng kiến, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác, góp phần củng cố đoàn kết, nâng cao năng lực hội nhập và tạo động lực phát triển cho toàn khu vực.

ACMECS là cơ chế nội khối duy nhất gồm cả năm nước Mê Công. Tham gia cơ chế ACMECS, Việt Nam tích cực thúc đẩy phối hợp xây dựng tiếng nói chung của các nước Mê Công với các đối tác, tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác phát triển nhằm đa dạng hóa nguồn lực. Việt Nam có vai trò quan trọng trong định hướng hợp tác thông qua thúc đẩy các lĩnh vực phù hợp với lợi ích, nhu cầu chung của các nước tiểu vùng, nhất là đưa vấn đề nguồn nước trở thành một lĩnh vực ưu tiên hợp tác; thúc đẩy thành lập Nhóm công tác về môi trường để chung tay bảo vệ nguồn nước sông Mê Công...

Hợp tác tiểu vùng Mê Công có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với quan hệ với các nước láng giềng và đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Việc chủ trì tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp tổ chức Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 là cơ hội quan trọng để nước ta củng cố cục diện đối ngoại thuận lợi và vành đai an ninh-phát triển khu vực biên giới phía Tây, tạo gắn kết chiến lược với các nước láng giềng, mở rộng không gian phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của đất nước.

Đối với Việt Nam, đăng cai hai hội nghị cấp cao là vinh dự, trách nhiệm và cũng là cơ hội quan trọng để Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục đóng góp tích cực, chủ động cho hợp tác tiểu vùng Mê Công.

Đông đảo lãnh đạo cấp cao các nước tham gia hai hội nghị cũng là minh chứng sinh động cho sự ủng hộ, đánh giá cao của bạn bè quốc tế đối với uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam. Không chỉ tạo động lực mới cho tăng cường gắn kết chiến lược, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực, việc Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 12 và Hội nghị cấp cao ACMECS lần thứ 11 còn khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện với các nước láng giềng, nhất là các nước trong tiểu vùng Mê Công, qua đó góp phần tăng cường đoàn kết, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững của ASEAN.