Trong trao đổi, lãnh đạo các nước ASEAN đánh giá cao vai trò, đóng góp của Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Tổng thống Donald Trump khẳng định Hoa Kỳ coi trọng vai trò của ASEAN và cam kết tiếp tục tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng có lợi.

Các nhà lãnh đạo nhất trí nỗ lực hơn nữa nhằm phát huy tối đa tiềm năng hợp tác, triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Hoa Kỳ giai đoạn 2026-2030 và tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ đối thoại và 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2027, tạo những động lực và xung lực mới cho quan hệ ASEAN-Hoa Kỳ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng hoan nghênh những cam kết của Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Donald Trump đối với ASEAN. Để đẩy mạnh hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục ưu tiên thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại cân bằng, bền vững và cùng có lợi. Thủ tướng đề nghị đưa kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng trở thành các trọng tâm hợp tác của ASEAN và Hoa Kỳ, đồng thời củng cố nền tảng chính trị và nâng tầm hợp tác vì hòa bình và an ninh chung.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trao đổi tại Hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ. Ảnh: TTXVN

Trong trao đổi song phương với Tổng thống Donald Trump, Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Tổng thống đã quan tâm, chỉ đạo thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi trên tinh thần xây dựng để sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng. Tổng thống Donald Trump bày tỏ ghi nhận các đề nghị và giao các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, trao đổi với phía Việt Nam.

Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ đã thông qua Tuyên bố chung về 10 nguyên tắc đối tác công tư nhằm ứng phó với lừa đảo trực tuyến.

*Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc trao đổi song phương với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres. Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ trân trọng, đánh giá cao những đóng góp và dấu ấn của ông António Guterres trong hai nhiệm kỳ trên cương vị Tổng Thư ký LHQ, đồng thời cảm ơn ông về tình cảm và sự đồng hành Tổng Thư ký đã dành cho Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng khẳng định, LHQ là đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam và đề nghị hai bên phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm Việt Nam gia nhập LHQ (1977-2027), tương xứng với tầm vóc quan hệ Việt Nam-LHQ.

Tổng Thư ký António Guterres bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển của Việt Nam và đánh giá cao tầm nhìn chiến lược của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Tổng Thư ký hoan nghênh vai trò cầu nối của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác giữa LHQ và khu vực, cũng như những đóng góp ngày càng chủ động, thực chất của Việt Nam cho hòa bình, ổn định và hợp tác.

*Chiều 17-11, tại Manila, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng lãnh đạo và các đoàn đại biểu cấp cao các nước ASEAN và đối tác đã tham dự Lễ bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị cấp cao liên quan. Tại buổi lễ, Philippines đã chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2027 cho Singapore.