Phát huy tối đa đóng góp trí tuệ của nhân dân với những vấn đề lớn của Thủ đô

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Thái Quang)

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy.

Hội nghị tổ chức trực tiếp tại hội trường trụ sở Thành ủy, kết nối trực tuyến đến điểm cầu các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, xã, phường và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai 13 chuyên đề, tập trung vào những vấn đề rất lớn, rất cơ bản và hầu hết có quan hệ chặt chẽ với sự phát triển của Thủ đô; từ chiến lược công tác tư tưởng của Đảng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến các vấn đề về phát triển đất nước, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới...

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự hội nghị. (Ảnh: Thái Quang)

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội thành phố và từng cán bộ, đảng viên thống nhất nhận thức và quyết tâm hành động trong toàn Đảng bộ thành phố, sớm cụ thể hóa các Nghị quyết, kết luận của Trung ương và các chương trình, kế hoạch hành động của thành phố vào thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thành phố tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh, trí tuệ và năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, tổ chức lại không gian phát triển; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực mới cho phát triển Thủ đô. Muốn vậy, các cấp, các ngành của thành phố cần làm tốt công tác tư tưởng, chủ động truyền thông chính trị, truyền thông chính sách, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, công tác tư tưởng cần chủ động hơn một bước; làm tốt công tác dự báo, chuẩn bị tư tưởng, cung cấp thông tin và định hướng nhận thức ngay từ khi xây dựng, triển khai các chủ trương lớn, mới, khó của thành phố. Trong quá trình thực hiện, kịp thời giải thích, đối thoại, lắng nghe và phản hồi những vấn đề nhân dân quan tâm; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, báo chí và nhân dân trong phản ánh thực tiễn, phát hiện vấn đề, tham gia góp ý, giám sát và tạo đồng thuận xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Thái Quang)

Đồng thời, các cấp, các ngành tiếp tục theo dõi diễn biến tư tưởng, dư luận xã hội, đánh giá tác động sau khi triển khai các chủ trương, nhiệm vụ để kịp thời nhận diện những vấn đề mới nảy sinh, điều chỉnh cách làm và củng cố kết quả đạt được. Theo đồng chí, điều này rất có ý nghĩa khi thành phố đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Gươm và phụ cận, hàng trăm quy hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm…, đòi hỏi phải chủ động thông tin chính thống để người dân biết sớm, biết đầy đủ, lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu có chọn lọc, phát huy tối đa sự đóng góp trí tuệ của nhân dân đối với những vấn đề lớn của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh, những chương trình, kế hoạch hành động đã được xây dựng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành kết quả. Mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên trên cương vị công tác của mình cần nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.