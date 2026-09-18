Phát huy tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, đảng viên

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thành ủy Huế.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Thành ủy Huế có đồng chí Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng các báo cáo viên Trung ương công tác tại thành phố và báo cáo viên Thành ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin hai chuyên đề: “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng năm 2026; những giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới” và “Kết quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây. Định hướng hoạt động đối ngoại, ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới”.

Phát biểu định hướng tuyên truyền tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị đội ngũ báo cáo viên tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả các hoạt động đối ngoại, ngoại giao quan trọng của Đảng, Nhà nước thời gian gần đây; khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu định hướng tuyên truyền tại hội nghị.

Về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 và nhiệm vụ những tháng cuối năm, cần tuyên truyền sâu về những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những khó khăn, thách thức và yêu cầu tăng tốc trong thời gian tới. Qua đó, góp phần tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng cống hiến, phát triển của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra; chú trọng tuyên truyền đổi mới mô hình phát triển, tạo đột phá về thể chế, phát huy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.

Đồng chí Phan Xuân Thủy đặc biệt đề nghị tập trung tuyên truyền Nghị quyết số 24, ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Trong đó, nhấn mạnh sự dấn thân, đổi mới, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất, trách nhiệm chính trị của cán bộ, đảng viên; đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi và khả năng tháo gỡ vướng mắc. Đồng thời, tuyên truyền quan điểm tôn vinh, trọng dụng, bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, có động cơ trong sáng, thực hiện đúng chủ trương, vì lợi ích chung; kịp thời phát hiện, biểu dương những cách làm mới, gương cán bộ tiêu biểu.

Cùng với đó, tiếp tục tuyên truyền Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng; bảo đảm khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông; chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo đồng thuận trong xã hội.