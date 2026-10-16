Phát huy tinh thần 'Thủ đô kháng chiến' trong thời kỳ mới

Tấm lòng trung hiếu soi sáng địa đầu Việt Bắc

Truyền thống yêu nước, đấu tranh kiên cường, bất khuất của đồng bào các dân tộc nơi đây đã đưa Việt Bắc thành vùng dẫn đầu phong trào đấu tranh cách mạng trong cả nước. Việt Bắc là nơi ra đời 3 Đội Cứu quốc quân (l, 2, 3), Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) và cũng là “An toàn khu”, “Thủ đô kháng chiến”-căn cứ địa kháng chiến, nơi đứng chân của các cơ quan đầu não của Trung ương; là “chiến trường chính của chiến trường Bắc Bộ” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Thời kỳ này, quân và dân Liên khu Việt Bắc đã đánh hơn 5.500 trận, tiêu diệt và làm tan rã hàng vạn quân địch; phá hủy hàng nghìn phương tiện chiến tranh; huy động hàng trăm nghìn lượt dân công, hàng chục nghìn tấn lương thực phục vụ kháng chiến. Những con số đó phản ánh sinh động sức mạnh của chiến tranh nhân dân, góp phần quan trọng làm nên thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Việt Bắc là hậu phương lớn của hậu phương miền Bắc, “cảng nổi” giữ vai trò giao lưu quốc tế của cả nước, đón nhận, trung chuyển hàng viện trợ của các nước xã hội chủ nghĩa và bạn bè quốc tế chi viện cho chiến trường miền Nam; nơi đọ sức quyết liệt với không quân của đế quốc Mỹ khi chúng tiến hành chiến dịch đánh phá ác liệt hòng đưa miền Bắc nước ta “trở về thời kỳ đồ đá”... Trong suốt tiến trình cách mạng, quân và dân Việt Bắc luôn một lòng theo Đảng, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đồng thời hết mình phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng để dân tộc ta đánh bại mọi kẻ thù; xây đắp và tô thắm truyền thống hào hùng “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng”.

Lãnh đạo Quân khu 1 thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia lao động, làm đường tại thôn Loi, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: ĐỨC THÚY

Tự hào và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, trong công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân khu 1 đã nỗ lực phấn đấu xây dựng lực lượng thường trực theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Với những chiến công và thành tích tiêu biểu trong 81 năm qua, LLVT Quân khu 1 đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều huân chương cao quý khác. Toàn Quân khu có gần 400 tập thể và hàng trăm cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Tô hồng truyền thống, tô thắm tình quân dân

Ngày nay, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã và đang đạt được những thành tựu rất quan trọng, đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và vận hội lớn, đồng thời đan xen những nguy cơ, thách thức đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Để giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Việt Bắc nói chung, truyền thống anh hùng của LLVT Quân khu nói riêng trong giai đoạn mới, Đảng ủy Quân khu 1 xác định: Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt, quyết định trực tiếp đến việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu; xây dựng cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân-dân tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên.

Theo đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới" gắn với thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”... Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và học tập các chuyên đề giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Đặc biệt coi trọng việc giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu sắc về lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của quê hương cách mạng Việt Bắc và LLVT Quân khu; khơi dậy và nhân lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và quyết tâm cao trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Quân khu 1 tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 thực hiện nhiệm vụ dân vận tại xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh (tháng 7-2026). Ảnh: BÙI HIỆP

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu thường xuyên chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng cấp ủy gắn với cán bộ chủ trì các cấp; xây dựng đội ngũ đảng viên gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ. Thường xuyên quan tâm, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu, góp phần nâng cao nhận thức về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về đối tác, đối tượng và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, xây dựng cho mọi quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Thực hiện “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát thực tế, đối tượng, phù hợp với từng đơn vị, địa bàn. Kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện bộ đội, xây dựng nền nếp chính quy, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật.

LLVT Quân khu luôn tăng cường các biện pháp phòng thủ, tác chiến, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia và sự ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thường xuyên phối hợp, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ, các khu căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương ngày càng có chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Nâng cao khả năng tác chiến của các lực lượng trong khu vực phòng thủ theo hướng cơ bản, thiết thực, phù hợp, từng bước vững chắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị LLVT Quân khu tích cực phát huy tinh thần tự lực, tự cường, sáng tạo, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, chăm sóc, bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe cho bộ đội; tích cực triển khai xây dựng các công trình phục vụ nơi ăn, ở, làm việc cho cán bộ, chiến sĩ ngày càng khang trang, bảo đảm doanh trại “chính quy, sáng, xanh, sạch, đẹp” để bộ đội thêm yêu mến, gắn bó với đơn vị, yên tâm công tác và tự giác phấn đấu, cống hiến.

Trong thực hiện chức năng “đội quân công tác”, LLVT Quân khu 1 luôn chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là thường xuyên cảnh giác, đấu tranh kiên quyết và hiệu quả với các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, truyền đạo trái pháp luật, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Những năm qua, Quân khu đã đưa hàng trăm đại đội, tổ công tác, hàng chục vạn lượt cán bộ, chiến sĩ, kết hợp với triển khai thực hiện nhiều dự án của các đoàn kinh tế-quốc phòng đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn để ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, tệ nạn xã hội và các hủ tục; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo; tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc; tham gia xây dựng, củng cố các công trình dân sinh; thực hiện có hiệu quả Phong trào “LLVT Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới". Song song đó, phối hợp triển khai thực hiện tốt chính sách Quân đội và hậu phương Quân đội; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; phối hợp với các lực lượng tích cực, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, phòng thủ dân sự, ứng phó linh hoạt, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống thiên tai, sự cố thảm họa, cháy rừng... được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao, vừa góp phần tô thắm truyền thống “Trung hiếu, tiên phong, đoàn kết, chiến thắng” vừa bảo đảm cho địa bàn Quân khu luôn ổn định về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.