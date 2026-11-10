Phát huy tinh thần nêu gương

Cán bộ phường Hòa Xuân thực hiện phương châm "nói đi đôi với làm", tạo sự đồng thuận và niềm tin trong cộng đồng dân cư. Ảnh: HỮU ANH

Nêu gương trong công vụ

Tại phường Hòa Xuân, Đảng ủy địa phương xác định nêu gương phải bắt đầu từ người đứng đầu và được cụ thể hóa bằng hiệu quả trong thực thi công vụ. Không dừng lại ở những văn bản chỉ đạo, mỗi đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đều được phân công phụ trách địa bàn cụ thể, trực tiếp dự sinh hoạt chi bộ tại khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Xuân cho rằng, việc cán bộ xuống cơ sở để lắng nghe ý kiến và kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay từ lúc mới manh nha vừa là trách nhiệm nêu gương, vừa là phương thức hữu hiệu để nâng cao chất lượng lãnh đạo.

“Chúng tôi mong muốn việc học tập và thực hành theo Bác trở thành nét văn hóa trong mỗi tổ chức Đảng, để xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự nói đi đôi với làm, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, ông Hùng nói.

Tại xã Bà Nà, công tác chấn chỉnh lề lối làm việc được thực hiện quyết liệt. Ông Bùi Nam Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho biết, địa phương gắn việc học tập theo gương Bác với các quy định về trách nhiệm nêu gương và Chỉ thị số 05-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, khắc phục triệt để tình trạng né tránh, đùn đẩy.

Xã Bà Nà áp dụng phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Mọi cán bộ, công chức từ xã đến thôn đều phải đăng ký ít nhất một nhiệm vụ hoặc giải pháp trọng tâm với các chỉ tiêu định lượng và thời hạn hoàn thành cụ thể. Kết quả này không chỉ là con số báo cáo mà là căn cứ quan trọng nhất để kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

Sự hài lòng của đồng bào vùng cao là thước đo thực chất nhất cho trách nhiệm nêu gương của đội ngũ đảng viên xã Sông Vàng. Ảnh: TRẦN TRÚC

Sự chuyển biến trong tư duy phục vụ còn hiện hữu rõ nét tại xã miền núi Sông Vàng. Bà Đinh Thị Ngơi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã cho hay, địa phương chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Việc thường xuyên “tự soi”, “tự sửa” đã giúp mỗi cán bộ, đảng viên chủ động khắc phục hạn chế.

Tại đây, văn hóa liêm chính và tinh thần tận tụy được xây dựng dựa trên thước đo là sự hài lòng của nhân dân. Các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào vùng cao luôn được cán bộ lãnh đạo lắng nghe với thái độ cầu thị và tôn trọng nhất.

Bà Phạm Thị Hồng Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hải Vân chia sẻ bài học cốt lõi: “Việc học tập theo gương Bác phải là động lực đổi mới trong thực thi công vụ và hành động hằng ngày, chứ không chỉ dừng lại ở nhận thức hay các phong trào. Đồng thời phải gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát dân, trọng dân, hết lòng phục vụ nhân dân; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, chủ động tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Lan tỏa những điển hình

Trách nhiệm nêu gương hiện nay không chỉ bó hẹp trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà đang lan tỏa sâu rộng ra mọi tầng lớp nhân dân. Các địa phương đã xây dựng được cơ chế kiểm tra, giám sát và khen thưởng kịp thời để tôn vinh những “bông hoa đời thường” - những tập thể, cá nhân có cách làm sáng tạo trong cộng đồng.

Khi mỗi đảng viên là một tấm gương sáng, việc học tập và làm theo Bác sẽ trở thành nét đẹp văn hóa tự thân trong đời sống xã hội tại phường Hải Vân. Ảnh: XUÂN SƠN

Tại xã Bà Nà, phong trào “việc làm tốt, hành động đẹp” đã trở thành luồng sinh khí mới. Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã ban hành kế hoạch cụ thể để các chi bộ và ban nhân dân thôn thường xuyên rà soát, phát hiện những nhân tố tích cực.

Đó là những người dân bình dị có đóng góp thiết thực cho cộng đồng, những thanh niên vượt khó khởi nghiệp hay những tập thể đoàn kết giúp nhau vươn lên. Việc biểu dương và lan tỏa những hành động đẹp này đã tạo nên một môi trường xã hội đầy nhân văn và trách nhiệm.

Phường Hải Vân cũng có cách làm sáng tạo khi khẳng định những tấm gương học Bác luôn hiện diện trong từng gia đình, từng khu dân cư. Đảng ủy phường chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội bám sát cơ sở để phát hiện những mô hình hay, cách làm mới.

Đặc biệt, phường xây dựng chuyên mục “Đất và người Hải Vân” trên các nền tảng số và mạng xã hội. Hằng tháng, những câu chuyện đẹp, những gương mặt tiêu biểu của địa phương được giới thiệu rộng rãi đến người dân.

Việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa cái tốt, cái đẹp đã mang lại hiệu quả bất ngờ, khơi dậy lòng nhân ái và ý thức cống hiến trong mỗi công dân. Thường trực Đảng ủy phường cho rằng, khi mỗi câu chuyện đẹp được chia sẻ, sẽ trở thành hạt giống để nảy nở thêm nhiều “bông hoa đẹp” khác trong đời sống hằng ngày.

Có thể thấy, những nỗ lực của các xã, phường trong việc phát huy trách nhiệm nêu gương sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả bộ máy chính quyền.

Khi cán bộ “đi trước” bằng sự gương mẫu, nhân dân sẽ tự giác “theo sau” bằng sự đồng thuận. Học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tại Đà Nẵng vì thế không còn là những khẩu hiệu khô khan, mà trở thành động lực có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.