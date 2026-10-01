Phát huy tinh thần làm việc 200% công suất để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2026

Quang cảnh diễn ra phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, cơ quan liên quan. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới điểm cầu của 124 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý III và 9 tháng năm 2026 tiếp tục ghi nhận nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng GRDP quý III ước đạt 8,77% (cao hơn 3,14 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025); tính chung 9 tháng đạt 8,04%. Công tác thu ngân sách đạt kết quả tích cực, tính đến ngày 28-9 đạt trên 5.633 tỷ đồng, bằng 78,3% dự toán Trung ương giao. Bên cạnh đó, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 6.825 tỷ đồng; công tác xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài được chỉ đạo quyết liệt.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc chủ trì phiên họp.

Hoạt động đầu tư tư nhân tiếp tục khởi sắc khi có thêm 38 dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư và 23 dự án được chấp thuận/cấp giấy chứng nhận với tổng vốn trên 14.963 tỷ đồng, nâng tổng số toàn tỉnh lên 834 dự án (với tổng vốn trên 153 nghìn tỷ đồng; trong đó 541 dự án đã đi vào hoạt động). Lĩnh vực văn hóa - xã hội nổi bật với thành công của Lễ hội Thành Tuyên 2026, thu hút trên 300.000 lượt khách, doanh thu vượt 270 tỷ đồng, tạo động lực lớn kích cầu du lịch. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững và bảo đảm.

Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự họp.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn về giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như cao tốc Tuyên Quang giai đoạn 2 và các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, hội nghị thảo luận các giải pháp thúc đẩy công nghiệp, năng lượng, nâng tỷ lệ lấp đầy cụm công nghiệp để thu hút dự án công nghệ cao; khắc phục chuỗi liên kết nông nghiệp chưa bền vững; công tác chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và công tác giáo dục, đào tạo...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Hùng Đức phát biểu tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc ghi nhận và biểu dương nỗ lực của hệ thống chính trị các cấp trong quý III khi đạt mức tăng trưởng trên 8% – mức cao nhất từ đầu năm, tạo tiền đề quan trọng cùng với việc đảm bảo vững chắc các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh.

Đại biểu dự phiên họp.

Nhấn mạnh bước vào quý IV – giai đoạn nước rút với khối lượng công việc rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các ngành, địa phương bám sát thực tiễn, xây dựng chi tiết từng phần việc, tập trung cao độ, làm việc với “200% công suất” và đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Trọng tâm hàng đầu là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm và dự án ngoài ngân sách.

Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh báo cáo kết quả hoạt động tháng 9 và phương hướng Quý IV-2026.

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày Báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình số 01 báo cáo tiến độ triển khai các dự án giao thông trên địa bàn.

Các cấp, các ngành cần lượng hóa kết quả qua hệ thống chỉ tiêu KPI cụ thể; tập trung giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là về vật liệu xây dựng và khoáng sản. Về công nghiệp, Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng triển khai các dự án, sớm tham gia vào thị trường.

Song song với việc nước rút hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2026, đồng chí giao Sở Tài chính hướng dẫn các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch dự toán năm 2027 trên tinh thần ổn định ngân sách, tránh phân bổ dàn trải...