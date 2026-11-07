Phát huy tinh thần 'Kỷ luật và Đồng tâm', xây dựng ngành Than hiện đại, an toàn, hiệu quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu ý kiến.

Dự lễ, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở Trung ương, lãnh đạo các địa phương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động ngành Than và đông đảo nhân dân trên địa bàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Lao động hạng ba cho đại diện lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, ghi nhận thành tích xuất sắc trong lao động, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ công nhân, cán bộ ngành Than, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh; khẳng định, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” được hun đúc, trở thành giá trị bền vững của công nhân và nhân dân Vùng mỏ. Nơi đây, nhiều cán bộ cách mạng được tôi luyện, trưởng thành qua thực tiễn cuộc sống, lao động và đấu tranh cùng công nhân, cùng nhân dân. Lịch sử ấy khẳng định mối liên hệ máu thịt giữa Đảng với giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Đây là dịp tri ân các thế hệ đi trước, cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang và xác định trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha ông trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước đang triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao khả năng tự chủ của nền kinh tế đặt lên ngành than những trách nhiệm lớn, đòi hỏi ngành phải chủ động đổi mới, chuẩn bị tốt hơn về con người, công nghệ và quản trị. Trước hết, ngành cần tập trung xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại và chăm lo tốt hơn cuộc sống người lao động; tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm, tác phong công nghiệp; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động. Mỗi công nhân phải có cơ hội học tập, nâng cao tay nghề, tiếp cận công nghệ mới và phát triển năng lực của mình. Gắn nâng cao năng suất với tăng thu nhập, quan tâm nhà ở, đời sống văn hóa, điều kiện học tập của con em công nhân.

Nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, toàn ngành nâng cao năng lực dự báo, tổ chức sản xuất và cung ứng than ổn định, nhất là cho sản xuất điện; kết hợp hợp lý khai thác trong nước với nhập khẩu và dự trữ; chủ động xây dựng phương án ứng phó với biến động thị trường, chuỗi cung ứng, thiên tai và những gián đoạn có thể xảy ra, góp phần bảo đảm hoạt động ổn định của nền kinh tế.

“Việc đầu tư phát triển phải bám sát chiến lược, quy hoạch và nhu cầu sử dụng than. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát huy thế mạnh về than, khoáng sản, nghiên cứu đầu tư chế biến sâu và phát triển các loại vật liệu phù hợp. Binh đoàn 19 tiếp tục kết hợp chặt chẽ sản xuất, kinh doanh hiệu quả với thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Ngành phải đẩy mạnh cơ giới hóa, tự động hóa, chuyển đổi số trong các khâu thăm dò, khai thác, chế biến, vận tải và điều hành.

Doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với các cơ sở đào tạo, tổ chức nghiên cứu; phát triển đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và công nhân lành nghề; từng bước nâng cao năng lực thiết kế, chế tạo, bảo trì những thiết bị phù hợp với điều kiện khai thác của Việt Nam; khuyến khích, khen thưởng xứng đáng những sáng kiến có giá trị. Kinh nghiệm của người thợ cần được kết hợp với tri thức khoa học để giải quyết những vấn đề trong sản xuất”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.

Bốc xúc than tiêu thụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế đất nước. (Ảnh: TKV)

Gắn phát triển ngành than với bảo vệ môi trường và tương lai Quảng Ninh, bảo vệ môi trường cần được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động của mỏ; thực hiện nghiêm việc hoàn nguyên, phục hồi môi trường, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn. Quảng Ninh và các doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ trong quy hoạch, tổ chức không gian phát triển; hài hòa yêu cầu khai thác với phát triển đô thị, du lịch, dịch vụ; bảo vệ di sản và bảo đảm chất lượng sống của nhân dân. Chủ động chuẩn bị phương án sử dụng đất, hạ tầng sau khai thác, giữ gìn những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Vùng mỏ. Khi cơ cấu lại sản xuất, phải có phương án bố trí việc làm, bảo đảm sinh kế cho người lao động.

Tiếp tục đổi mới quản trị doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư. Doanh nghiệp nhà nước phải thể hiện vai trò dẫn dắt trong huy động và sử dụng nguồn lực, làm chủ công nghệ, bảo đảm cung ứng; đồng thời, tăng cường liên kết để doanh nghiệp trong nước thuộc các thành phần kinh tế cùng phát triển. Các cấp ủy bám sát thực tiễn, lãnh đạo giải quyết những vấn đề thiết yếu của đơn vị và người lao động; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng những công nhân ưu tú, có tay nghề, có uy tín để tăng cường sức mạnh của tổ chức đảng ngay tại cơ sở sản xuất. Công đoàn phải thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời kiến nghị của công nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành và thành phố Quảng Ninh phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc về cơ chế, quy hoạch, đầu tư và chính sách đối với người lao động theo thẩm quyền; gắn phát triển hạ tầng sản xuất với nhà ở, y tế, giáo dục, các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân. Mỗi nhiệm vụ, cần xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành, kết quả cần đạt. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra tại cơ sở, lắng nghe phản ánh để kịp thời điều chỉnh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của các thế hệ thợ mỏ.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh phát biểu.

Trước đó, trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Quảng Ninh khẳng định: Cách đây tròn 90 năm, đêm 12/11/1936, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hàng vạn thợ mỏ đã vùng lên đấu tranh, làm nên thắng lợi của cuộc Tổng bãi công của công nhân Vùng mỏ.

Khẩu hiệu “Kỷ luật và Đồng tâm” từ cuộc đấu tranh đã trở thành biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, ý chí kiên cường, tinh thần tổ chức và bản lĩnh của giai cấp công nhân Việt Nam. Từ những hầm lò, tầng than, bến cảng, truyền thống cách mạng đã được hun đúc, trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành giá trị văn hóa, phẩm chất đặc trưng, nguồn sức mạnh tinh thần của các thế hệ cán bộ, công nhân và Nhân dân Quảng Ninh.

Trong dòng chảy lịch sử của Vùng mỏ, Quảng Ninh và ngành Than đã gắn bó máu thịt, cùng nhau tạo dựng nên những giá trị đặc trưng của vùng đất và con người. Ngành Than không đơn thuần là một ngành kinh tế chủ lực, mà còn là một phần lịch sử, văn hóa và bản sắc của Quảng Ninh. Những nỗ lực đổi mới và phát triển đó đã tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo, vị thế của Quảng Ninh. Năm 2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,89%; 9 tháng năm 2026 đạt 12,54%, cao nhất cả nước. Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, mở ra một giai đoạn phát triển mới với vị thế, tiềm lực và trách nhiệm cao hơn.

Đối với Quảng Ninh, đó là quyết tâm đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, tổ chức hợp lý không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị, năng lực quản trị và sức cạnh tranh; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Đối với ngành Than, đó là trách nhiệm tiếp tục bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh nguyên liệu quốc gia; đồng thời đẩy mạnh đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên, bảo đảm an toàn lao động và giảm thiểu tác động đến môi trường. Trách nhiệm chung ấy đang tiếp tục được cụ thể hóa bằng sự đồng hành và phối hợp chặt chẽ giữa thành phố với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam, Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) và các đơn vị ngành Than.

90 năm truyền thống là tài sản tinh thần vô giá, được hun đúc bằng ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, mồ hôi và sự hy sinh của nhiều thế hệ. Những giá trị ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ và bồi đắp bằng trách nhiệm, khát vọng và những thành quả mà thế hệ hôm nay tạo dựng.

Một điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt “90 năm-Hùng ca và Khát vọng”, được dàn dựng công phu, tái hiện những dấu mốc hào hùng của phong trào công nhân Vùng mỏ, khắc họa hình ảnh người thợ mỏ kiên cường trong đấu tranh, cần cù, sáng tạo trong lao động, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Một tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: Chương 1: Tráng ca từ mạch nguồn; Chương 2: Những đôi mắt di sản; Chương 3: Viết tiếp tương lai xanh. Mỗi chương đều gồm các đại cảnh nghệ thuật, có sự kết hợp giữa yếu tố sử thi nghệ thuật và những khúc tráng ca đất mỏ, tái hiện những dấu mốc quan trọng của ngành Than trong tiến trình lịch sử.

Chương trình đồng thời tôn vinh truyền thống vẻ vang, phản ánh hành trình đổi mới, hiện đại hóa sản xuất và khát vọng phát triển bền vững của ngành Than trong thời kỳ mới.