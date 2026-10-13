Phát huy tinh thần doanh nhân, cùng Đồng Nai vươn mình phát triển

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long tặng lẵng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Công Nghĩa

Tham dự chương trình có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trần Trung Nhân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Dương Minh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy; Đặng Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Hà Anh Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính; Hồ Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Kim Long tặng hoa chúc mừng các doanh nhân đạt Cúp Thánh Gióng 2026. Ảnh: Công Nghĩa

Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh; Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Đồng Nai; các hiệp hội doanh nghiệp; các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út phát biểu tại chương trình. Ảnh: Công Nghĩa

Trong những năm qua, cộng đồng doanh nhân Đồng Nai đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố. Không chỉ dừng lại ở các chỉ số tăng trưởng kinh tế, doanh nhân Đồng Nai còn luôn thể hiện trách nhiệm xã hội sâu sắc qua các hoạt động an sinh, đồng hành cùng chính quyền và cộng đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố Đồng Nai Đặng Văn Điềm phát biểu khẳng định nỗ lực, quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: Công Nghĩa

Năm 2026 là năm chuyển mình rất lớn của Đồng Nai khi chính thức trở thành thành phố, tạo không gian mới cho cộng đồng doanh nghiệp. Gửi lời chúc tốt đẹp và thành công đến các doanh nghiệp, doanh nhân Đồng Nai nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út ghi nhận những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian qua.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đồng Nai Đặng Minh Nguyệt và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Hà Anh Dũng trao bằng khen của UBND thành phố cho các doanh nhân. Ảnh: Công Nghĩa

Trong bối cảnh chuyển mình của thành phố giai đoạn mới, đặc biệt là Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065 đã mở ra những định hướng chiến lược và không gian phát triển mới cho thành phố. Cùng với đó, Luật Phát triển đô thị tạo thêm cơ sở pháp lý và cơ chế thúc đẩy phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả, phát huy tiềm năng và lợi thế của từng địa phương. Trong 5 năm tới, thành phố sẽ đầu tư nguồn lực lớn cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đòi hỏi sự chung sức mạnh mẽ từ cộng đồng doanh nhân.

Anh hùng Lao động, doanh nhân Lê Nữ Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn KN Holdings, đại diện các doanh nhân nhận cúp Thánh Gióng phát biểu tại chương trình. Ảnh: Công Nghĩa

Để hiện thực hóa những mục tiêu và khát vọng phát triển, rất cần sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị; sự chủ động, kiến tạo, nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp. Thành phố cam kết tạo mọi điều kiện và dành nguồn lực đầu tư về hạ tầng để doanh nghiệp phát triển và ngược lại, cộng đồng doanh nghiệp làm ăn trên địa bàn cần đoàn kết, góp sức vào sự phát triển chung và đóng góp tốt cho ngân sách, đồng hành cùng địa phương trong các chương trình xã hội.

Doanh nhân Trần Thị Vũ Hậu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO) chia sẻ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp tại chương trình. Ảnh: Công Nghĩa

Tại chương trình, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai đã chúc mừng 4 doanh nhân Đồng Nai đạt danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Thánh Gióng năm 2026. Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích xuất sắc phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Dịp này, các doanh nhân tiêu biểu cũng đã chia sẻ kinh nghiệm quý báu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như kỳ vọng đối với sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Công Nghĩa

Các doanh nhân tham dự chương trình. Ảnh: Công Nghĩa