Phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh
Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố Bắc Châu, phường Sông Trí, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, Nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức xây dựng cộng đồng dân cư bình yên, văn minh.
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