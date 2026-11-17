Từ vận động hiến đất mở đường

Thôn An Lạc, xã Trung Giã được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 thôn: Thôn Hòa Bình và thôn An Lạc. Hiện thôn có 900 hộ dân. Sau sáp nhập thôn có số lượng dân cư tương đối đông của xã. Là Trưởng ban công tác Mặt trận, Tổ trưởng tổ hòa giải, kiêm Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại thôn, bà luôn tìm tòi, trau dồi nâng cao kiến thức, kỹ năng để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, bà luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các phong trào thi đua, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Tuyến đường dân sinh sau khi được người dân trong thôn hiến đất để mở rộng. Ảnh PV

Với phương châm đoàn kết, chủ động, sáng tạo nên bà luôn gương mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào, hoạt động của địa phương, từ đó xây dựng được khu dân cư vững mạnh.

Đặc biệt, trong thời gian qua, để chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, gia đình bà Lê Thị Hạ cũng chính là hộ tiên phong, gương mẫu tự nguyện hiến 10m2 đất (đất thổ cư) để địa phương xây dựng tuyến đường dân sinh được rộng rãi, sạch đẹp khang trang hơn. Bà Lê chia sẻ: “Trước đây, đường trong thôn rất nhỏ hẹp, lưu lượng giao thông đông nên mỗi khi có ô tô đi vào hoặc hai xe ô tô tránh nhau là gây ùn tắc; hơn nữa mặt đường bê tông đã xuống cấp khiến việc đi lại của người dân trong thôn gặp nhiều khó khăn. Khi nắm được phương án xây tuyến đường mới, gia đình tôi đã đồng thuận nhất trí, tự nguyện hiến đất làm đường. Dù hiến đất làm đường với diện tích không lớn nhưng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giúp tuyến đường quê hương được rộng rãi hơn, hoàn thiện các chỉ tiêu về hạ tầng giao thông”.

Bà Lê Thị Hạ là một trong những gia đình tiên phong hiến đất mở đường. Ảnh: PV

Nhận thấy đây là việc làm có ích vì cộng đồng, bà đã tích cực vào cuộc tuyên truyền, giải thích rõ cho các hộ dân hai bên đường hiểu ý nghĩa, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 6 hộ gia đình tự nguyện hiến đất với khoảng 10m2/hộ phần diện tích đất thổ cư của gia đình cho địa phương vì lợi ích chung của cộng đồng.

Không chỉ vận động các hộ gia đình hiến đất làm đường, bà còn tích cực vận động nhân dân thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại nguồn; đổi phế liệu gây quỹ giúp người có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn người dân xử lý rác thải thành phân hữu cơ, góp phần bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Bên cạnh đó, bà vận động xã hội hoá gần 100 triệu đồng để tôn tạo khu thờ Quan Âm Bồ Tát tại chùa thôn; vận động xã hội hóa lắp đặt 17 đèn năng lượng mặt trời và treo 40 lá cờ Tổ quốc vào dịp lễ với tổng trị giá gần 14 triệu đồng, tạo diện mạo nông thôn ngày càng khang trang hơn.

Giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư

Từ khi xã đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, bà đã tham mưu cho Ban Công tác mặt trận thôn tuyên truyền nội dung của Cuộc vận động. Với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, không quản ngại sớm, tối, bà cùng các thành viên trực tiếp đến từng hộ gia đình, vận động các hộ gia đình đăng ký thực hiện. Từ đó, tình hình kinh tế, an ninh trật tự của thôn được ổn định, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của thôn An Lạc luôn được duy trì và ngày càng phát triển.

Bằng sự kiên trì, bà Lê Thị Hạ đã vận động bà con nhân dân hiểu và thực hiện phân loại rác thải và biến rơm rạ thành phân hữu cơ. Ảnh: PV

Để đem lại sự bình yên cho quê hương, nhiều năm qua trên cương vị Tổ trưởng tổ hòa giải, bà vận dụng những kinh nghiệm, lẫn kỹ năng hòa giải để sao cho vừa thấu tình, đạt lý. Từ đó nhiều vụ việc nhỏ to của thôn , xóm đều được bà hóa giải thành công, có kết quả cao. Bà Lê Thị Hạ chia sẻ: “Hiện Tổ hòa giải thôn có 7 thành viên và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có 16 thành viên. Thôn có đời sống nhân dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, dịch vụ nhỏ, lẻ, trong cuộc sống ở thôn quê có rất nhiều điều phải nói, và có nhiều việc phải hỏa giải. Đó không chỉ là những vụ việc tranh chấp về đất đai, mà có những mâu thuân nhỏ trong đời sống hàng ngày như chuyện đổ rác không đúng giờ, đúng nơi quy định cũng khiến cho hai gia đình hàng xóm xích mích mẫu thuẫn… tất cả cũng phải hòa giải”.

Bà Lê Thị Hạ ( người mặc áo vàng) tuyên truyền hướng dẫn chị em trong thôn, xóm làm men vi sinh để tích cực tham gia xử lý rác hữu cơ ngay tại nguồn. Ảnh PV

Là Tổ trưởng tổ hòa giải, bà đã luôn bám sát tình hình trong thôn, kịp thời hòa giải khi có mâu thuẫn. Bà còn nhớ, trước đây khi thôn Hòa Bình cũ, lúc đó, bà giữ chức Bí thư Chi bộ. Thôn thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, một số hộ gia đình xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn vì diện tích đất không đúng với phương án giao đất trước đó. Bằng sự nỗ lực, bà cùng các thành viên của Tổ hòa giải kịp thời nắm bắt các vấn đề cần thiết của vụ việc. Trên cơ sở các quy định của pháp luật và các chính sách liên quan, Tổ đã vào cuộc cùng chính quyền, hồ sơ địa chính và đo đạc lại; mặt khác tuyên truyền, vận động và giải quyết những tâm tư, vướng mắc của các hộ, tháo gỡ, hài hòa lợi ích giữa hai bên.

Để hòa giải thành công đảm bảo thấu tình, đạt lý, theo bà Lê Thị Hạ thì dù việc to hay nhỏ, mỗi hòa giải viên phải biết lắng nghe, hiểu rõ nội dung sự việc, gỡ dần các nút thắt, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó trong nhân dân.

Với những nỗ lực, đóng góp hết mình vì cộng đồng, bà Lê Thị Hạ nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, ngành, đoàn thể. Năm 2025, bà vinh dự nhận khen thưởng của UBND xã Trung Giã trao tặng vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận Tổ quốc và các phong trào thi đua. Năm 2026, bà nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” của UBND thành phố Hà Nội.

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