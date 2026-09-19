Phát huy tinh thần Củ Chi 'Đất thép thành đồng' trong thời đại mới

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM trao hoa đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Dự họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Nên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Mẹ Việt Nam Anh hùng Kiều Thị Nông và các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông, nhấn mạnh bốn chữ “Đất thép thành đồng” được viết nên bằng những chiến công, bằng máu, nước mắt, lòng quả cảm, ý chí quật cường và sự hy sinh của nhiều thế hệ quân và dân Củ Chi. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, quân và dân Củ Chi vẫn kiên cường bám đất, bám làng, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, che chở, nuôi dưỡng cách mạng, tạo nên thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng chí Đặng Minh Thông phát biểu tại buổi họp mặt

Theo đồng chí Đặng Minh Thông, “Đất thép thành đồng” là biểu tượng của một vùng đất và phẩm chất con người Củ Chi, là một phần trong truyền thống cách mạng vẻ vang của TPHCM và dân tộc. Mỗi tấc đất, mỗi di tích, mỗi tên đất, tên người nơi đây nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình. Đồng chí nhấn mạnh, sự tri ân sâu sắc nhất phải được thể hiện bằng trách nhiệm sống, lao động, cống hiến, xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.

Từ một vùng đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, Củ Chi đang từng bước thay đổi, hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân được nâng lên, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch phát triển, quốc phòng - an ninh được giữ vững, các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng được gìn giữ.

Đồng chí Đặng Minh Thông yêu cầu, trong giai đoạn phát triển mới Củ Chi tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất anh hùng, biến “chất thép” trong chiến đấu năm xưa thành bản lĩnh, ý chí, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và khát vọng vươn lên.

Tinh thần “Đất thép thành đồng” trong thời đại mới phải được thể hiện bằng sự đoàn kết, đồng lòng trong Đảng bộ và nhân dân; tinh thần tự lực, tự cường, không cam chịu tụt hậu; quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, khai thác tốt nhất tiềm năng, lợi thế của Củ Chi. Đồng thời, đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp hiện đại, kinh tế xanh, xây dựng nông thôn văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc, nghĩa tình và truyền thống; chăm lo tốt hơn đời sống người dân.

﻿Ban liên lạc truyền thống quê hương Củ Chi “Đất thép Thành đồng” tặng hoa Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân ﻿Tô Văn Đực

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM đặc biệt lưu ý việc trao truyền truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Theo đồng chí Đặng Minh Thông, những người trực tiếp làm nên lịch sử sẽ dần ít đi, vì vậy cần giữ lại những ký ức, câu chuyện, nhân chứng và giá trị của một thời không thể nào quên, để thế hệ sau hiểu cha ông đã sống, chiến đấu và hy sinh như thế nào.

“Thế hệ cha anh đã đào địa đạo để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Thế hệ hôm nay phải mở ra những đường hầm mới của tri thức, của khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo để đưa quê hương đi lên”, đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông khẳng định, trách nhiệm của thế hệ hôm nay là cùng nhau xây dựng Củ Chi anh hùng trong lao động, sáng tạo và phát triển, để “Đất thép thành đồng” không chỉ là niềm tự hào của quá khứ mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần của hiện tại và tương lai.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Tại buổi họp mặt, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực, xúc động ôn lại những năm tháng chiến tranh trên quê hương Củ Chi, mong muốn truyền thống quê hương tiếp tục được giữ gìn, phát huy.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực tin tưởng thế hệ trẻ sẽ nỗ lực học tập, làm chủ khoa học - công nghệ, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo để xây dựng đất nước, thành phố và quê hương Củ Chi ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Trước khi diễn ra buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, dành một phút mặc niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.