Phát huy tinh thần cống hiến tại khu dân cư

Chi bộ Thuận An 2 tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho bà Trần Thị Tám. Ảnh: Chi bộ cung cấp

Niềm tự hào...

Ngày 5/10/2025, đảng viên Trần Thị Tám (sinh năm 1966, Chi bộ Thuận An 2, nay là Chi bộ 33 Xuân Hà) xúc động nắm chặt tay dõng dạc đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc. “Khoảnh khắc đó tôi mãi không bao giờ quên. Tôi tự hào lắm”, bà Tám nhớ lại.

Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, bà Tám có 14 năm làm tổ trưởng tổ dân phố. Với tinh thần trách nhiệm, sự năng nổ và uy tín trong khu dân cư, bà được bí thư chi bộ quan tâm, động viên phấn đấu vào Đảng.

Chia sẻ về hành trình phấn đấu vào Đảng, bà Tám cho biết, từ khi tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đến khi hoàn tất hồ sơ mất gần 3 năm. Trong đó, viết lý lịch là khâu vất vả nhất, đòi hỏi sự kiên trì. “Sau khi trích lục đầy đủ thông tin gia đình, họ hàng, tôi chủ động lên Văn phòng Đảng ủy phường nhờ các chuyên viên Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn trực tiếp. Vậy mà tôi cũng phải viết đi viết lại vài lần mới đúng”, bà Tám kể.

Cùng chung niềm tự hào ấy, ông Nguyễn Đăng Vinh (sinh năm 1967, Chi bộ 21 Vĩnh Trung) cũng xúc động khi nhắc về ngày được đứng vào hàng ngũ của Đảng. “Ngày 6/9/2026, tôi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là dấu mốc vô cùng đặc biệt, thiêng liêng trong cuộc đời tôi”, ông Vinh chia sẻ.

Qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, ông càng hiểu rõ hơn lý tưởng, trách nhiệm của người đảng viên và mong muốn đứng vào hàng ngũ của Đảng để tiếp tục đóng góp cho địa phương.

“Tôi nghĩ, tuổi tác không quan trọng bằng việc mình còn muốn cống hiến, làm những việc có ích cho cộng đồng”, ông Vinh nói.

Từ khi trở thành đảng viên, ông Vinh và bà Tám đều nhận thấy bản thân có nhiều thay đổi tích cực, từ nhận thức, tư tưởng đến lối sống và cách ứng xử. Với họ, niềm tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đi cùng trách nhiệm nêu gương, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nói đi đôi với làm.

Làm gương cho con cháu

Hình ảnh những quần chúng xấp xỉ tuổi 60 như ông Vinh, bà Tám gương mẫu tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nghiêm túc kê khai lý lịch, kiên trì vượt qua những vướng mắc để hoàn thành hồ sơ vào Đảng là bài học chính trị trực quan, có sức thuyết phục với lớp trẻ. Qua đó, giúp thanh niên hiểu rằng vào Đảng là tự nguyện gánh vác trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ông Nguyễn Ty, Bí thư Chi bộ 21 Vĩnh Trung nói: “Việc kết nạp các đảng viên lớn tuổi chính là tấm gương để thế hệ trẻ noi theo. Các cô, chú lớn tuổi như vậy mà còn phấn đấu vào Đảng, thì tại sao đoàn viên thanh niên lại không?”.

Bí thư Chi bộ 21 Vĩnh Trung trao quyết định kết nạp đảng viên cho ông Nguyễn Đăng Vinh. Ảnh: Chi bộ cung cấp

Từ thực tiễn khu dân cư, ông Ty nhìn nhận, tạo nguồn, kết nạp Đảng chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là đối với thanh niên. Để vận động một quần chúng ưu tú vào Đảng cần cả quá trình kiên trì tuyên truyền, từng bước thay đổi nhận thức và hành động. Tùy từng độ tuổi, chi bộ cần có cách vận động phù hợp, tránh tuyên truyền giáo điều, xa vời, nên bắt đầu từ những điều gần gũi, giúp quần chúng hiểu hơn về Đảng, nhận thức được niềm vinh dự, tự hào khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, từ đó tự nguyện phấn đấu.

Nhờ kiên trì, linh hoạt trong cách vận động, năm nay, Chi bộ 21 Vĩnh Trung phát triển thêm 3 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng ủy phường Thanh Khê Nguyễn Thị Mỹ Cảnh cho biết, việc kết nạp được 6 quần chúng ở độ tuổi 58, 59 trong 2 năm qua là kết quả từ sự nỗ lực bền bỉ của chính các quần chúng, cùng sự đồng hành, hỗ trợ của chi bộ và Đảng ủy phường. Những đảng viên lớn tuổi tiếp tục phát huy tinh thần cống hiến, trách nhiệm tại khu dân cư, qua đó góp phần tuyên truyền lý tưởng cách mạng cho thế hệ sau.

Theo bà Cảnh, để công tác kết nạp đảng viên tại khu dân cư đi vào thực chất, vừa phát huy được uy tín của quần chúng tuổi cao, vừa bảo đảm tính kế thừa, trẻ hóa thì các chi bộ cần xem quần chúng lớn tuổi là nguồn bổ sung cần thiết và quan trọng, chủ động lập danh sách theo dõi riêng với quần chúng từ 55 tuổi trở lên.

Cùng với đó, chi bộ phải hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, tính tuổi theo tháng ngay khi đưa vào danh sách tạo nguồn; nắm chắc thời hạn thẩm tra lý lịch theo Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 7/8/2026 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng, tránh để hồ sơ kéo dài đến sát mốc 60 tuổi.

Bên cạnh việc chủ động về nguồn và hồ sơ, chi bộ cần lắng nghe ý kiến từ ban công tác mặt trận, các đoàn thể và nhân dân để đánh giá đúng quá trình phấn đấu, bảo đảm lựa chọn người đủ tiêu chuẩn.

Sau kết nạp, chi bộ tiếp tục phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị, giao nhiệm vụ cụ thể để mỗi người phát huy vai trò tại khu dân cư, trong đó có việc nắm bắt tâm tư thanh niên, giới thiệu quần chúng trẻ cho chi bộ bồi dưỡng.

Đối với những trường hợp có thân nhân ở nhiều địa phương hoặc đã gần mốc 60 tuổi, cấp ủy chi bộ phải kịp thời báo cáo Thường trực Đảng ủy phường để chỉ đạo phối hợp tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm việc kết nạp được thực hiện đúng quy trình, quy định.