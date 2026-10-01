Phát huy tinh thần cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong kỷ nguyên phát triển mới

Theo tin từ TTXVN, sáng 1-10, tại thành phố Đà Nẵng, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026), bậc tiền bối, chí sĩ yêu nước kiên trung, nhà văn hóa lớn, tấm gương mẫu mực về đạo đức, nguyên Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Phát huy tinh thần cụ Huỳnh Thúc Kháng trong kỷ nguyên phát triển mới. Ảnh: TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm. Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cụ Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu của dân tộc Việt Nam đầu thế kỷ XX. Ở cụ hội tụ lòng yêu nước, khí tiết, trí tuệ, bản lĩnh, tư duy độc lập và tinh thần canh tân của một nhà báo, nhà hoạt động chính trị, lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước và trên hết là một nhân cách lớn, suốt đời tận trung với nước, tận tụy với dân, luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết.

Theo Chủ tịch Quốc hội, điều làm cho tên tuổi của cụ Huỳnh Thúc Kháng sống mãi, không chỉ là những đóng góp của cụ trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt, mà chính là cách cụ sống, cách cụ lựa chọn và bản lĩnh, khí tiết trước những thử thách của thời cuộc.

Đó là một cuộc đời không chọn sự an nhàn khi đất nước chưa giành được độc lập; không màng danh lợi khi dân tộc còn chịu cảnh lầm than; không lùi bước trước tù đày, gian khổ; không đứng ngoài trách nhiệm khi Tổ quốc cần. Đó là khí phách của một người yêu nước chân chính, trách nhiệm của một người trí thức trước vận mệnh dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khái quát: “Cụ Huỳnh là một người học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao... Cả đời cụ Huỳnh chỉ phấn đấu cho dân được tự do, nước được độc lập”.

Ở cụ, tri thức không tách rời trách nhiệm; bản lĩnh không tách rời đạo đức; quyền hạn không tách rời nghĩa vụ; lòng yêu nước không dừng ở tình cảm mà được thể hiện bằng những lựa chọn và hành động cụ thể.

Chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Chính sự thống nhất ấy làm nên tầm vóc của một nhân cách lớn, tạo nên sức sống lâu bền của những giá trị mà cụ để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh phát triển và hội nhập quốc tế, vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, càng cần những phẩm chất mà cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu gương.

Đó là cần lòng yêu nước để có động lực phụng sự. Cần trí tuệ để nhìn xa, nghĩ lớn, hành động đúng. Cần bản lĩnh để không dao động trước khó khăn, thách thức. Cần liêm chính để giữ mình trước quyền lực và vật chất. Cần tinh thần đổi mới để không bằng lòng với những gì đã có và cần trách nhiệm để mỗi người hiểu rằng việc nước không phải là việc của riêng ai, xây dựng đất nước là sự nghiệp của toàn dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, một trong những giá trị lớn nhất cụ Huỳnh để lại là tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Bài học đó đến hôm nay vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục kế thừa và phát huy.

Đoàn kết phải trở thành sức mạnh thực tế, được thể hiện bằng sự thống nhất trong hành động và hiệu quả trong thực tiễn. Đoàn kết trong Đảng phải đi đôi với nguyên tắc, kỷ luật và thống nhất ý chí, hành động. Đoàn kết trong xã hội phải được xây dựng trên cơ sở sự tôn trọng, tin cậy, chia sẻ và đồng thuận.

Đoàn kết gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được củng cố bằng trách nhiệm, bằng hành động cụ thể, bằng hiệu quả công việc và bằng việc chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống của nhân dân; làm cho sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành nguồn lực phát triển đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đại biểu xem trưng bày sách tài nguyên thông tin về cụ Huỳnh Thúc Kháng tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, kế thừa tinh thần ấy, phải tiếp tục khơi dậy trí tuệ Việt Nam, ý chí Việt Nam và khát vọng Việt Nam; biến nguồn lực con người thành sức mạnh phát triển; biến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực; biến khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc thành những chương trình, kế hoạch và kết quả, hiệu quả cụ thể. Không chờ đợi. Không bằng lòng. Không ngại khó. Không sợ thay đổi. Phải hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, thực chất hơn.

Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng là dịp để bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với một người con ưu tú của quê hương xứ Quảng, một chí sĩ yêu nước và một nhân cách lớn của dân tộc. Nhưng ý nghĩa sâu xa của việc tưởng niệm không chỉ nằm ở sự tri ân đối với quá khứ, mà còn ở trách nhiệm của hiện tại đối với tương lai.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta sẽ tiếp tục phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Đối với xứ Quảng anh hùng, Đà Nẵng hôm nay đang mở ra một thời cơ phát triển mới với không gian rộng mở, tiềm năng lớn và những yêu cầu cao hơn.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường; đoàn kết, thống nhất, đổi mới tư duy, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Đồng thời, Đà Nẵng phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, động lực và sức lan tỏa của thành phố, tăng cường liên kết với các địa phương trong khu vực, đóng góp ngày càng tích cực, hiệu quả vào sự phát triển của miền Trung và cả nước.

“Biến truyền thống thành động lực, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành nguồn lực và biến những quyết tâm phát triển thành những kết quả cụ thể, thiết thực cho nhân dân. Đó chính là cách thiết thực để chúng ta tiếp nối những giá trị mà cụ Huỳnh Thúc Kháng và các thế hệ tiền nhân đã dày công vun đắp”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN

Trước đó, trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, truyền thống chỉ thực sự được tiếp nối bằng hành động; lòng biết ơn chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành trách nhiệm; khát vọng chỉ có thể trở thành hiện thực bằng ý chí, trí tuệ, kỷ cương và sự đồng lòng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, khí tiết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng canh tân của cụ Huỳnh Thúc Kháng; đoàn kết, phát huy sức mạnh con người xứ Quảng, xây dựng Đà Nẵng văn minh, hiện đại, giàu bản sắc, nhân văn và đáng sống.