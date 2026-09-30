Phát huy tinh thần cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong kỷ nguyên phát triển mới

Cuộc đời, sự nghiệp của Cụ Huỳnh Thúc Kháng là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước cho các hệ hệ noi theo. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Tinh thần “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”

Thành phố Đà Nẵng đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn, nhưng cũng phải giải quyết nhiều vấn đề mới từ quy mô không gian, dân số, địa bàn và sự đa dạng về điều kiện phát triển. Trong điều kiện đó, bài học “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” của cụ Huỳnh trước hết đòi hỏi thành phố phải kiên định với mục tiêu phát triển vì nhân dân, vì lợi ích chung; đồng thời chủ động đổi mới tư duy, phương thức quản trị và cách thức thực hiện.

Nơi an nghỉ của Cụ Huỳnh Thúc Kháng tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Theo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, “Bất biến” là giữ vững mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố hiện đại, giàu bản sắc, có chất lượng sống cao; phát triển nhanh nhưng bền vững; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. “Vạn biến” là không ngừng đổi mới cách nghĩ, cách làm; tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với điều kiện mới; đồng thời phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho thành phố.

Tinh thần ấy đặt ra yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ cần có bản lĩnh để giữ vững nguyên tắc, có năng lực để thích ứng, có tư duy đổi mới để tìm ra cách làm mới và có trách nhiệm để dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Cùng với đó, thành phố cần kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ địa phương, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân; xem không gian mới là một chỉnh thể phát triển thống nhất, trong đó mọi vùng miền, cộng đồng dân cư đều là một bộ phận của thành phố Đà Nẵng.

Thực hành “Khai dân trí - chấn dân khí - hậu dân sinh”

Trước hết, “Khai dân trí” trong thời đại hôm nay phải được hiểu là nâng cao dân trí số, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực sáng tạo của thành phố. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là những động lực tăng trưởng mới, mà còn là phương thức để nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội phát triển cho người dân. Vì vậy, Đà Nẵng cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng hệ sinh thái giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo; phát triển các lĩnh vực có lợi thế như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, công nghệ biển và kinh tế dữ liệu; tăng cường liên kết giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp.

Đỉnh núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi, nơi yên nghỉ của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

“Khai dân trí” cũng phải bắt đầu từ việc bảo đảm cơ hội tiếp cận tri thức công bằng cho mọi người dân. Thành phố tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục ở đô thị, nông thôn, miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất trường học. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã dùng báo chí để khai mở nhận thức của nhân dân trong xã hội thuộc địa. Ngày nay, thành phố cần sử dụng tri thức, giáo dục, khoa học, công nghệ và các nền tảng số để mở rộng cơ hội học tập, sáng tạo và phát triển cho mọi người dân.

“Chấn dân khí” trong thời đại mới là khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới và trách nhiệm công dân. Đà Nẵng cần tiếp tục nuôi dưỡng những phẩm chất đã được hun đúc qua lịch sử của con người xứ Quảng: yêu nước, nghĩa tình, thẳng thắn, kiên cường, trọng nghĩa khí, hiếu học và không ngại khó khăn. Những giá trị ấy cần được chuyển hóa thành năng lượng phát triển mới; khơi dậy trong cán bộ, đảng viên, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, thanh niên và mỗi người dân khát vọng đóng góp cho quê hương.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng an nghỉ trên núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Đặc biệt, “Hậu dân sinh” phải là thước đo cuối cùng của phát triển. Mọi chủ trương phát triển, dù ở lĩnh vực kinh tế, đô thị, khoa học, công nghệ hay hạ tầng đều phải hướng đến nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; quan tâm đến việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa đô thị với nông thôn, giữa đồng bằng với miền núi; bảo đảm người dân ở những địa bàn khó khăn có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển.

Đối với Đà Nẵng, đại đoàn kết càng có ý nghĩa đặc biệt. Một thành phố có không gian rộng lớn, đa dạng về địa bàn, dân cư và điều kiện kinh tế - xã hội chỉ có thể phát triển bền vững khi tạo dựng được sự thống nhất về ý chí, đồng thuận trong xã hội và niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền. Vì vậy, đoàn kết trong điều kiện mới không chỉ là tập hợp lực lượng, mà còn là tạo ra sự đồng lòng để cùng nhìn về một hướng, cùng chia sẻ trách nhiệm và thụ hưởng thành quả phát triển. Do đó, địa phương cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo”; tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của người dân.

Di sản Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng để lại bài học sâu sắc về trách nhiệm xã hội của báo chí. Kế thừa tinh thần ấy, báo chí và truyền thông Đà Nẵng trong giai đoạn mới cần tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu, tính nhân văn và trách nhiệm xã hội; đồng thời chủ động thích ứng với môi trường truyền thông số. Báo chí thành phố cần thực sự là cầu nối hai chiều giữa Đảng bộ, chính quyền với nhân dân; phản ánh trung thực đồi sống xã hội, góp phần tạo đồng thuận và lan tỏa những giá trị tích cực.

Khuôn viên nơi an nghỉ của Cụ Huỳnh Thúc Kháng tọa lạc trên núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, phát huy di sản của Cụ Huỳnh Thúc Kháng không chỉ là tiếp tục nghiên cứu, bảo tồn và tôn vinh, mà quan trọng hơn là làm cho những giá trị đó tiếp tục sống trong đời sống hôm nay; trở thành nhận thức, trách nhiệm và hành động trong thực tiễn. Đó là khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, liêm chính, tận tụy, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời bồi đắp khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương vào cuộc sống. Trong bối cảnh đó, những giá trị từ cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Huỳnh càng có ý nghĩa. Đó là tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới và trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; là phẩm chất liêm chính, bản lĩnh và trách nhiệm của người cán bộ; là tinh thần luôn đặt lợi ích của đất nước, nhân dân lên trên hết, trước hết.

Thành phố Đà Nẵng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và tinh thần xứ Quảng; giữ vững đoàn kết, thống nhất; đổi mới tư duy, khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phấn đấu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, giàu bản sắc và đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự phát triển của khu vực miền Trung và cả nước.