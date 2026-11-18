Cán bộ chiến sĩ Công an phường Hải Vân sinh hoạt chính trị hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo Thượng tá Phùng Văn Hùng- Trưởng Công an phường Hải Vân, văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là cội nguồn hun đúc nhân cách, bản lĩnh và trách nhiệm của mỗi con người. Đối với lực lượng CAND, văn hóa càng có ý nghĩa đặc biệt, bởi đó không chỉ là chuẩn mực trong nhận thức, đạo đức, lối sống mà còn được thể hiện qua từng hành động, lời nói, thái độ ứng xử và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Xuất phát từ ý nghĩa đó, buổi sinh hoạt chính trị là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hải Vân nhìn nhận sâu sắc hơn vai trò của văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ, từ đó nâng cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, trách nhiệm.

Tại buổi sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hải Vân được tuyên truyền, quán triệt về nguồn gốc, lịch sử hình thành, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tập trung làm rõ những giá trị cốt lõi của văn hóa CAND, truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam; nhấn mạnh yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, lễ tiết, tác phong và văn hóa ứng xử trong thực thi nhiệm vụ.

Đặc biệt, việc xây dựng văn hóa Công an nhân dân được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với thực hiện phong trào thi đua "Ba Nhất". Đây không chỉ là yêu cầu trong công tác thi đua mà còn là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong công tác và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là hoạt động chiếu phim cách mạng với ba tác phẩm: "Mùi cỏ cháy" (2012), "Thầu Chín ở Xiêm" (2014), "Bình minh đỏ" (2021) và "Thanh âm vượt đại dương" (2026). Qua từng thước phim, những trang sử hào hùng của dân tộc được tái hiện sinh động; hình ảnh những người chiến sĩ kiên trung, những con người đã dành trọn tuổi xuân, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc một lần nữa được khắc họa đầy xúc động.

Thông qua những hoạt động thiết thực, Công an phường Hải Vân tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an phường thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong công tác, chuẩn mực trong ứng xử, gần gũi và gắn bó mật thiết với nhân dân; qua đó góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND đẹp trong lòng nhân dân.