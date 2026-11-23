Quang cảnh Hội nghị.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an. Về phía tỉnh Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Lương phát biểu chào mừng Hội nghị.

Năm 2026, Công an 5 tỉnh triển khai phong trào thi đua gắn với phong trào “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) và phương châm “6 rõ”, đạt nhiều kết quả tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 243 mục tiêu, sự kiện trọng điểm được bảo vệ an toàn. Tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt 95,9%.

Nhiều chuyên án lớn về ma túy, lừa đảo công nghệ cao, kinh tế, tham nhũng được triệt phá. Công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06 và xây dựng lực lượng tiếp tục có chuyển biến rõ nét.

Đại biểu dự Hội nghị.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Công an các tỉnh đẩy mạnh hoạt động an sinh xã hội, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân.

Riêng Công an tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành xây dựng 560 căn nhà giai đoạn 2, qua đó hoàn thành 100% Đề án xây dựng 1.000 căn nhà cho người dân từ nguồn kinh phí Bộ Công an hỗ trợ. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai như “Nhà trọ an toàn”, “Lũng Luông bình yên, đoàn kết, tự quản về ANTT”.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên ghi nhận kết quả Công an 5 tỉnh đạt được, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, cách tổ chức phong trào thi đua năm 2027 theo hướng thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị và yêu cầu từ cơ sở.

Phong trào thi đua cần gắn với công tác chuyên môn, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Các đơn vị đánh giá thi đua thực chất, phù hợp với đặc thù từng địa phương, chú trọng phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả và cách làm sáng tạo, có sức lan tỏa, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Kết quả chấm điểm thi đua năm 2026, Công an tỉnh Thái Nguyên đứng thứ nhất Cụm thi đua số 5 năm 2026.