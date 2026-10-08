Phát huy tính chủ động, sáng tạo của cấp xã trong nâng cao chất lượng hoạt động

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng tham gia làm việc có đại diện các sở: Nội vụ, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường.

Trăn trở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Qua báo cáo của các địa phương cho thấy, HĐND các xã có nhiều trăn trở, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm đáp ứng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới. Ngoài tổ chức các kỳ họp thường lệ, các xã chú trọng tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến tổ chức bộ máy, ngân sách, đầu tư công và các nhiệm vụ phát sinh.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Con Cuông nêu một số vấn đề liên quan đến chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động giám sát, khảo sát được HĐND các xã tập trung vào những lĩnh vực thiết thực, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như quản lý, bảo vệ rừng; đất đai, tài nguyên, môi trường; đầu tư công; các chương trình mục tiêu quốc gia; an sinh xã hội; giáo dục, y tế; cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Khê nêu một số khó khăn về tình trạng thiếu và yếu của cán bộ xã hiện nay. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì. Các ý kiến, kiến nghị được tổng hợp, phân loại và chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Một số địa phương bước đầu hình thành cơ chế theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị trên môi trường số.

Thường trực HĐND các xã cũng duy trì phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các cơ quan liên quan trong nắm bắt tình hình, xử lý những vấn đề phát sinh tại cơ sở.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mậu Thạch Phạm Trọng Bình đề nghị tỉnh kiến nghị Chính phủ nâng phụ cấp cho đội ngũ viên chức như công chức ở cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

HĐND các xã cũng đã quan tâm thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động, như xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý kiến nghị cử tri, kết quả giám sát, số hóa tài liệu kỳ họp, sử dụng mã QR phục vụ kỳ họp và số hóa dữ liệu HĐND trên hệ thống của tỉnh.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung giải đáp một số vấn đề cấp xã kiến nghị liên quan đến kinh phí hoạt động của HĐND và nguồn lực đầu tư phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các địa phương và các sở, ban, ngành cấp tỉnh trao đổi về một số khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cần được tháo gỡ nhằm thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ sở.

Đáng quan tâm là nguồn nhân lực ở các xã còn thiếu, cá biệt có xã còn thiếu 23 người và năng lực tham mưu của một số cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu; đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ, đồng thời phân cấp rõ hơn cho cấp xã trong sử dụng và tuyển dụng. Hạ tầng và năng lực công nghệ số của một bộ phận đại biểu chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan dân cử.

Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Lô Thị Kim Ngân giải đáp vấn đề các xã đề xuất về nhân lực cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Bên cạnh đó, năng lực, hiệu quả giám sát còn cùng hạn chế; giải pháp giải quyết kiến nghị, phản ánh của cử tri kéo dài, nhất là hạ tầng giao thông kết nối phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương; sạt lở đất dọc sông Lam; chồng lấn đất rừng…

Cùng với đó, một số cơ chế, chính sách do Trung ương và tỉnh ban hành đang còn có những điểm nghẽn ở khâu triển khai trong thực tiễn, trong đó có chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp, chính sách tăng lương.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Lĩnh trả lời vấn đề phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức ở cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Đồng hành, hỗ trợ HĐND cấp xã nâng cao chất lượng

Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, trong đó có HĐND các xã trong ổn định tổ chức bộ máy, thích ứng với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Chia sẻ khó khăn với các địa phương trong bối cảnh khối lượng công việc được phân cấp nhiều, trong khi điều kiện kinh phí, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực hạn chế; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo và nỗ lực cao hơn nhằm tạo sự chuyển động tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Như Khôi cũng gợi mở một số giải pháp giải quyết các vấn đề từ thực tiễn, như các địa phương cần chủ động tìm nguồn nhân lực phù hợp chuyên môn còn thiếu trình tỉnh chủ trương tuyển dụng, đồng thời phát huy tính chủ động, tự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nói chung và đại biểu dân cử nói chung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cùng với đó là tiếp tục trăn trở, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, từ tổ chức kỳ họp, giám sát, khảo sát, giải trình, đôn đốc giải quyết kiến nghị của cử tri. Nội dung giám sát cần lựa chọn những nội dung trọng tâm trọng điểm và kết quả giám sát không phải tìm ra lỗi của cơ quan quản lý nhà nước mà nhằm đôn đốc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh.

Liên quan đến các kiến nghị cử tri kéo dài, đề nghị các địa phương rà soát và chủ động phối hợp với các cấp, ngành để giải quyết; những vấn đề vượt thẩm quyền cần tổng hợp gửi HĐND tỉnh để có tiếng nói chung trong giải quyết kiến nghị cử tri.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi cũng khẳng định: HĐND tỉnh sẽ đồng hành, hỗ trợ với HĐND cấp xã trong nâng cao chất lượng, vai trò, hiệu quả hoạt động cơ quan dân cử trong bối cảnh mới.