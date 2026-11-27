Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị xem xét báo cáo kiểm điểm, tự đánh giá, xếp loại chất lượng của tập thể Thường trực HĐND tỉnh và tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy HĐND tỉnh; đồng thời tiến hành kiểm điểm các cá nhân theo chương trình.

Năm 2026, sau khi Đảng bộ HĐND tỉnh được thành lập theo mô hình thí điểm trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, thành lập các chi bộ trực thuộc và xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức 18 phiên họp, xem xét, quyết định theo thẩm quyền 93 nội dung phát sinh giữa các kỳ họp.

HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh triển khai 5 cuộc giám sát chuyên đề về: quản lý đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án khu, cụm công nghiệp; quản lý đầu tư công, ngân sách và thực hiện các cơ chế, chính sách; giải quyết kiến nghị của cử tri; thực hiện các nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát.

Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, phát biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Lương đánh giá cao kết quả hoạt động của HĐND tỉnh trong năm đầu nhiệm kỳ 2026-2031, nhất là việc kịp thời ban hành các nghị quyết về cơ chế, chính sách và đổi mới tổ chức kỳ họp.

Đồng chí ghi nhận sự chủ động của các ban HĐND tỉnh trong chuẩn bị, thẩm tra nội dung trình kỳ họp, việc ứng dụng công nghệ trong biểu quyết và tinh thần trách nhiệm của đại biểu trong hoạt động chất vấn.

Đồng chí Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy tính chủ động, nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, thường xuyên theo dõi việc thực hiện các nghị quyết sau khi ban hành. Thông qua giám sát, tiếp xúc cử tri và kiểm tra thực tế, các cơ quan của HĐND tỉnh cần nắm chắc tiến độ, đánh giá hiệu quả chính sách, kịp thời phát hiện những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc kiểm điểm tại Hội nghị đã tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, gắn với trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân. Đây là căn cứ để đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2026, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động trong năm 2027.