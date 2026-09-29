Phát huy tiềm năng, lợi thế xã An toàn khu

GHI DẤU NHIỀU CHIẾN CÔNG

Những ngày cuối tháng 9, về quê hương Phong Hòa anh hùng, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân nơi đây khi đón nhận Quyết định công nhận xã An toàn khu.

Khu di tích nơi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng (xã Phong Hòa) ngày nay là địa chỉ đỏ của nhiều tổ chức trong và ngoài xã đến tham quan, nghiên cứu.

Theo đó, trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, vùng đất Phong Hòa là căn cứ chiến lược vững chắc, nơi đứng chân, hoạt động, hội họp và nuôi giấu cán bộ của Xứ ủy, Khu ủy, Tỉnh ủy và địa phương.

Xã Phong Hòa là nơi thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng vào tháng 11-1929. Với những cống hiến to lớn và thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, theo Quyết định 424KT/CTN ngày 22-8-1998 của Chủ tịch nước, Nhân dân và Lực lượng vũ trang xã Phong Hòa được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trải qua 2 cuộc kháng chiến, toàn xã Phong Hòa có 304 liệt sĩ, 94 người có công, 32 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 2 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 3 Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh.

Trong 2 cuộc kháng chiến, xã Phong Hòa luôn là cầu nối hành lang giữa Khu 8 với Khu 9 và là một trong những chiếc nôi để thành lập Đảng, phát động và lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phong Hòa, chia sẻ: “Được công nhận xã An toàn khu là niềm vinh dự, tự hào, cũng là động lực để địa phương tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới”.

KHÁT VỌNG MỚI

Việc Phong Hòa được công nhận là xã An toàn khu thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ mang đến niềm vui lớn và khí thế mới cho toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Theo quy định hiện hành, các xã An toàn khu được ưu tiên đầu tư vượt trội về kết cấu hạ tầng giao thông, công trình thủy lợi, thiết chế văn hóa, trường học và y tế.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ 100% chi phí bảo hiểm y tế cho người dân vùng An toàn khu cùng các gói chăm sóc an sinh xã hội trực tiếp mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân…

Tinh thần tự lực, tự cường từ những năm tháng kháng chiến được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Phong Hòa tiếp tục phát huy xây nên các tuyến đường bê-tông kiên cố trải dài nối liền huyết mạch giao thương.

Dồn sức chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, Phong Hòa đang phát huy thế mạnh của vùng trọng điểm nông nghiệp, nhân rộng các mô hình nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, hình thành vùng chuyên canh lúa chất lượng cao phục vụ xuất khẩu.

Ông Lưu Văn Đém Sáu (xã Phong Hòa) chia sẻ: “Xã nhà được công nhận xã An toàn khu là sự ghi nhận đối với một chặng đường lịch sử mà nhiều thế hệ cùng nhau vun đắp bằng lòng yêu nước, sự kiên cường, bền bỉ và những đóng góp, hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Vì vậy, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương”.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thuận cho biết thêm: “Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ; chăm lo tốt hơn cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách và bảo tồn, phát huy giá trị các Di tích lịch sử - văn hóa.

Đồng thời, tiếp tục khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống của người dân; xây dựng chính quyền thực sự gần dân, trọng dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng quê hương Phong Hòa phát triển toàn diện.

Với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn, xã An toàn khu Phong Hòa sẽ tiếp tục vươn mình mạnh mẽ, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống của vùng chiến khu cách mạng…”.