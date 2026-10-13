Phát huy tiềm năng du lịch cộng đồng xã Vạn Thắng

Chiều 13-10, đồng chí Nguyễn Long Biên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực tế tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng tại xã Vạn Thắng. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Du lịch tỉnh; đại diện các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp du lịch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên trao quà lưu niệm cho Làng nghề trầm hương Vạn Thắng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Vạn Thắng báo cáo tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng gắn với làng nghề xoi trầm hương tại thôn Phú Hội 1. Làng nghề được UBND tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống năm 2016 và là địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng năm 2023.

Hiện nay, làng nghề có khoảng 400 hộ tham gia sản xuất, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 1.000 lao động. Riêng tại thôn Phú Hội 1, hơn 90% số hộ dân làm nghề trầm hương. Thu nhập bình quân của người lao động đạt khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. Sản phẩm của làng nghề đa dạng, gồm: Nhang trầm, trầm miếng, vòng trầm hương và các mặt hàng mỹ nghệ từ trầm; trong đó một số sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 - 4 sao.

Thời gian qua, làng nghề ước đón khoảng 500 lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, tìm hiểu và mua sản phẩm, chủ yếu thông qua giới thiệu và các mối liên hệ tự phát.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, địa phương còn có các giá trị văn hóa, tín ngưỡng và cảnh quan làng quê có thể khai thác phục vụ khách tham quan, tìm hiểu đời sống cộng đồng. Nổi bật là các di tích lịch sử cấp tỉnh như: Đình Phú Hội, lăng Phú Hội, đình Quảng Hội, lăng Quảng Hội, đình Bình Trung, đình Trung Dõng với nhiều sắc phong của triều Nguyễn. Cách trung tâm làng nghề khoảng 1km có hàng cây sao cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã được công nhận là cây di sản. Đây là những yếu tố thuận lợi để xây dựng các tuyến tham quan kết hợp trải nghiệm làng nghề và tìm hiểu văn hóa bản địa.

Tuy có nhiều lợi thế, hoạt động du lịch tại làng nghề hiện vẫn mang tính tự phát; các hộ sản xuất chưa liên kết thành chuỗi sản phẩm du lịch; không gian trưng bày và giới thiệu nghề chưa được khai thác hiệu quả; thương hiệu chung của làng nghề chưa phát huy hết giá trị.

Để phát huy tiềm năng, xã Vạn Thắng đề xuất xây dựng đề án phát triển không gian, hệ sinh thái và thương hiệu làng trầm Vạn Thắng gắn với Khu Kinh tế Vân Phong giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Địa phương cũng kiến nghị hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể “Trầm hương Vạn Thắng”, tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm, phát triển các hoạt động trải nghiệm nghề và đẩy mạnh quảng bá trên nền tảng số.

Đồng chí Nguyễn Long Biên cùng đoàn công tác khảo sát tại xã Vạn Thắng.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Long Biên yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND xã Vạn Thắng xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch kết nối làng nghề xoi trầm với các điểm đến tại xã Đại Lãnh và khu vực lân cận. Các sở, ngành liên quan khẩn trương góp ý, hoàn thiện Đề án phát triển làng trầm Vạn Thắng. Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu văn bản đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành tiêu chuẩn trầm hương, đồng thời đẩy nhanh việc phê duyệt nhãn hiệu tập thể “Trầm hương Vạn Thắng”.

Đối với địa phương, đồng chí Nguyễn Long Biên yêu cầu tiếp tục phát huy giá trị làng nghề, phát triển không gian du lịch cộng đồng gắn với văn hóa bản địa; vận động các hộ sản xuất tham gia hợp tác xã nhằm tăng cường liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm trầm hương, tạo sinh kế bền vững cho người dân.