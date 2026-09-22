Phát huy thế mạnh thể dục thể thao xã miền núi

Trong số các địa phương tham dự đại hội, xã Nghĩa Trung để lại dấu ấn với 25 huy chương, xếp thứ nhất trong 11 xã, phường miền núi và thứ 9 trên tổng số đơn vị tham gia.

Vận động viên Nguyễn Minh Thuận đạt huy chương vàng môn thi đấu Wushu ở hạng cân 60kg, tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố Đồng Nai lần thứ I năm 2026. Ảnh: C.T.V

Từ phong trào cơ sở đến thành tích tại sân chơi lớn

Ông Trần Văn Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nghĩa Trung cho biết: Sau Đại hội TDTT cấp xã, địa phương rà soát, lựa chọn những VĐV có thành tích và năng khiếu để thành lập lực lượng tham gia Đại hội TDTT thành phố. Trong quá trình chuẩn bị, xã chú trọng cả kỹ thuật, thể lực và tâm lý thi đấu; đồng thời động viên VĐV chủ động sắp xếp công việc, học tập và đời sống để duy trì tập luyện.

Tại Đại hội TDTT thành phố, xã Nghĩa Trung tham gia 13/24 môn, với 87 VĐV. Các môn thi đấu khá đa dạng như: võ thuật, kéo co, đẩy gậy, điền kinh, việt dã, bóng chuyền, bida, bơi, thể dục dưỡng sinh… Trong đó, các môn võ là thế mạnh của địa phương.

Địa phương đã tập trung lực lượng ở các môn: Wushu, võ cổ truyền, Kickboxing, Vovinam, Taekwondo, Karate, đẩy gậy và kéo co. Riêng Wushu giành 4 huy chương vàng và 1 huy chương đồng, góp phần quan trọng vào thành tích chung của đoàn.

Với những VĐV trực tiếp thi đấu, mỗi tấm huy chương là kết quả của quá trình tập luyện và nỗ lực vượt qua những khó khăn riêng. VĐV Nguyễn Minh Thuận cho biết: "Tôi đến với Wushu từ năm 14 tuổi. Ban đầu, tôi tập luyện vì yêu thích võ và muốn nâng cao sức khỏe. Càng tập, tôi càng đam mê và gắn bó với môn thể thao này".

Để chuẩn bị cho Đại hội TDTT thành phố, anh Thuận phải sắp xếp thời gian giữa đi làm và tập luyện. Khi được tuyển vào đội Wushu của xã, anh chủ động dành thêm thời gian rèn kỹ thuật, thể lực. Anh đã thi đấu hạng cân 60kg và giành huy chương vàng.

“Tôi rất vui và tự hào khi được thi đấu trong “màu cờ, sắc áo” của xã nhà và đoạt huy chương vàng. Tôi xem đây không chỉ là thành tích của cá nhân mà còn là sự đóng góp nhỏ của mình vào thành tích chung của đoàn thể thao địa phương” - anh Thuận chia sẻ.

Cùng với Wushu, đẩy gậy cũng được xem là thế mạnh của xã Nghĩa Trung. VĐV Nguyễn Thục An từng giành huy chương vàng tại Đại hội TDTT cấp xã và được chọn vào đội tuyển tham dự Đại hội TDTT thành phố. Kinh nghiệm từ những trận đấu trước giúp chị thêm tự tin khi bước vào sân chơi lớn.

Ở hạng cân 57kg, VĐV Thục An phát huy tốt thế mạnh và giành huy chương vàng. Với chị, thử thách lớn nhất là duy trì tập luyện, bảo đảm thể lực, giữ tâm lý ổn định trước và trong khi thi đấu. “Khi thi đấu, tôi luôn tự nhắc mình phải cố gắng hết sức. Huy chương vàng là kết quả của quá trình nỗ lực tập luyện và sự động viên của mọi người” - VĐV Thục An bộc bạch.

Phát triển thể dục thể thao bền vững

Ông Lường Đình Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung cho biết: Thành tích của địa phương tại Đại hội TDTT thành phố có được từ sự quan tâm kịp thời của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của các ngành, đoàn thể và tinh thần nỗ lực của lực lượng VĐV. Một yếu tố quan trọng là địa phương biết phát huy những môn thể thao có thế mạnh; đồng thời chú trọng tuyển chọn, tập luyện và chuẩn bị lực lượng.

Theo ông Lường Đình Hải, qua Đại hội TDTT thành phố, xã có điều kiện rà soát lực lượng, nhận diện những VĐV có năng khiếu, thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu. Cùng với đó, phong trào TDTT được đặt trong sự tham gia của cộng đồng. Các câu lạc bộ, đội nhóm, đoàn viên, thanh niên và người dân được tạo điều kiện tham gia tập luyện, thi đấu, từng bước đưa thể thao trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống ở cơ sở.

Để phong trào TDTT phát triển bền vững, theo ông Hải, thời gian tới, địa phương sẽ rà soát để từng bước cải thiện sân bãi, dụng cụ và trang thiết bị, ưu tiên những môn có thế mạnh và thu hút đông người tham gia. Địa phương cũng tính đến việc sử dụng hiệu quả các thiết chế hiện có, đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa.

Địa phương đang xây dựng kế hoạch phối hợp với Liên đoàn Wushu và Lân Sư Rồng thành phố tổ chức các lớp võ, phát triển câu lạc bộ tại các trường học trên địa bàn. Đây được xem là hướng đi phù hợp, đưa võ thuật đến gần hơn với học sinh, qua đó phát hiện những nhân tố trẻ, có năng khiếu để bồi dưỡng, đào tạo lực lượng kế cận.