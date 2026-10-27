Phát huy thế mạnh báo chí lý luận, tạo đột phá trong kỷ nguyên số

Đại hội đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ đầu tiên, xác định đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy vai trò của đội ngũ người làm báo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Dự Đại hội có GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; PGS.TS Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, cùng đại diện lãnh đạo Học viện và các cơ quan báo chí.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: B,Duy

Không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động

Phát biểu khai mạc Đại hội, PGS.TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Học viện nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị nhấn mạnh, Đại hội là dịp đánh giá toàn diện kết quả nhiệm kỳ qua, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, xác định phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn mới; đồng thời bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa II, tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2026, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Chủ tịch Liên chi hội nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cho biết từ 8 chi hội với hơn 170 hội viên khi thành lập tháng 6-2021, đến nay, Liên chi hội đã phát triển lên 18 chi hội với 235 hội viên, hoạt động trong các lĩnh vực báo chí, xuất bản, nghiên cứu và đào tạo tại Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại Đại hội. Ảnh: B.Duy

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Liên chi hội chú trọng kiện toàn tổ chức, duy trì nền nếp hoạt động, phát triển hội viên, đồng thời vận động hội viên tham gia các giải báo chí và cuộc thi chính luận như Giải Búa liềm vàng, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Giải Diên Hồng và Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đáng chú ý, hằng năm, 100% chi hội trực thuộc có tác phẩm tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Riêng năm 2025, hội viên Liên chi hội đạt 5 giải tại cuộc thi lần thứ năm, gồm 2 giải B, 1 giải C và 2 giải Khuyến khích. Kết quả này thể hiện nỗ lực nâng cao chất lượng tác phẩm, phát huy bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của người làm báo trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Năm 2026, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức Giải thưởng báo chí “Lý luận và Đổi mới”, vinh danh 40 tác phẩm, gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba, 19 giải Khuyến khích và 5 giải Triển vọng. Giải thưởng tạo thêm diễn đàn tôn vinh các tác phẩm báo chí có chất lượng, gắn hoạt động sáng tạo báo chí với nhiệm vụ chính trị của Học viện.

PGS.TS Nguyễn Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Học viện nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: B.Duy

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên chi hội xác định tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng báo chí và đào tạo báo chí; phát huy vai trò kết nối hội viên, đóng góp vào công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Phát huy bản lĩnh chính trị, đẩy mạnh chuyển đổi số

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam biểu dương những nỗ lực, kết quả của Liên chi hội trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị tổ chức Hội tiếp tục quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về báo chí, tư tưởng, lý luận, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Trung ương về phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam vào cuộc sống.

Đồng chí Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: B.Duy

Đồng chí lưu ý, các chi hội cần đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, gắn việc học tập nghị quyết với nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của hội viên; rà soát, kiện toàn tổ chức, phát triển hội viên đúng tiêu chuẩn, chú trọng bồi dưỡng đội ngũ làm báo trẻ có năng lực, bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp. Cùng với đó, cần tăng cường hội thảo, tọa đàm, đào tạo chuyên sâu về kỹ năng báo chí hiện đại, truyền thông số, biên tập đa phương tiện, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xử lý thông tin trên môi trường số.

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, ghi nhận kết quả của Ban Chấp hành khóa I, các chi hội và hội viên; đồng thời đề nghị nhiệm kỳ mới tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò đại diện nghề nghiệp, bảo vệ quyền lợi và bồi dưỡng đạo đức người làm báo.

Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: B.Duy

Nhấn mạnh đặc thù báo chí Học viện gắn với nghiên cứu lý luận chính trị, PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu, đội ngũ người làm báo phải vững chuyên môn, bản lĩnh chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp; gắn hoạt động báo chí với nhiệm vụ chính trị của Học viện, phát huy vai trò đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa phương thức hoạt động, đổi mới quy trình tòa soạn, phát triển xuất bản số, tạp chí điện tử và nâng cao chất lượng công bố khoa học theo hướng tiếp cận các chuẩn mực quốc tế. Đây là những nhiệm vụ quan trọng để báo chí Học viện thích ứng với môi trường truyền thông mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò trong nghiên cứu, phát triển lý luận và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.