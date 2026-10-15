Phát huy thế 'chân kiềng' trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới

Thành viên tổ tự quản an ninh, trật tự và lực lượng dân quân xã Thuận Hạnh cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắk Tiên vệ sinh cột mốc, phát quang đường tuần tra biên giới. Ảnh: Lê Khoa

Phối hợp chặt chẽ, xử lý kịp thời các vụ việc

Lâm Đồng là tỉnh có vị trí quan trọng trong kết nối giao thương giữa vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với các tỉnh Tây Nguyên. Địa bàn rộng, có tuyến biên giới đất liền và vùng biển, đảo; có đông đồng bào các dân tộc thiểu số và đồng bào theo các tôn giáo cùng sinh sống. Lợi dụng những đặc điểm đó, các thế lực thù địch luôn tìm cách kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép, tàng trữ vũ khí trái phép... tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Để thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, các đơn vị thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, chủ động đề ra các biện pháp, đối sách phù hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới; phối hợp tổ chức lực lượng tuần tra, chốt chặn, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, khu vực cửa khẩu, ngăn chặn các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép.

Các lực lượng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; phát huy hiệu quả các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo tinh thần Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất của nhân dân trên địa bàn; phối hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng các cấp ngày càng đi vào chiều sâu, duy trì nền nếp, phát huy hiệu quả, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng”.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tại khu vực biên giới, các đơn vị đã phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý 116 vụ/272 đối tượng. Trong đó, Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp xác lập, đấu tranh thành công 3 chuyên án; khởi tố 13 vụ án hình sự liên quan đến 19 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán người; phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng có quyết định truy nã của Công an các địa phương; xử lý vi phạm hành chính 106 vụ/258 đối tượng, gồm 1 tổ chức và 257 cá nhân, nộp ngân sách Nhà nước gần 1,2 tỷ đồng. Sau khi khởi tố, các vụ án được bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Điển hình, ngày 28/5/2026, Đồn Biên phòng Phước Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an phường La Gi thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các lực lượng liên quan phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Thị Tư, sinh năm 1975 và Huỳnh Văn Khang, sinh năm 1997 (con ruột của Nguyễn Thị Tư), cùng trú tại tổ dân phố 11 Bình Tân, phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 71,7246g heroin, 0,916g methamphetamine cùng một số tài liệu, vật chứng liên quan phục vụ công tác điều tra. Đồn Biên phòng Phước Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Huy động sức mạnh toàn dân tham gia bảo vệ biên giới

Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các đơn vị đã phối hợp xây dựng, duy trì hiệu quả nhiều mô hình, chương trình an sinh xã hội, giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố “thế trận lòng dân” ở khu vực biên giới. Từ sự gắn bó, tin tưởng, người dân đã tích cực cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về tình hình an ninh, trật tự, giúp lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. Các đơn vị còn chủ động phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân tham gia bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vùng biển, đảo.

Đối tượng Nguyễn Thị Tư bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Hiện nay, tại khu vực biên giới, các đơn vị đã xây dựng và duy trì hiệu quả hoạt động của 231 tổ với 1.870 thành viên tham gia tự quản an ninh, trật tự tại các thôn, bon, buôn; 24 tập thể, 488 hộ gia đình và 522 cá nhân tham gia tự quản đường biên, cột mốc; 40 phương tiện với 400 người tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Điểm nhấn trong công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại Lâm Đồng là hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Khi thiên tai, hỏa hoạn xảy ra, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động có mặt tại hiện trường, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, khẩn trương triển khai các biện pháp ứng cứu, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lội bùn đất, dầm mình trong mưa bão để sơ tán người dân, khắc phục hậu quả thiên tai đã để lại ấn tượng tốt đẹp, tiếp tục tô thắm phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Theo Đại tá Nguyễn Thành Đính, thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đặt ra cho các lực lượng vũ trang trên địa bàn, trong đó có Bộ đội Biên phòng tỉnh những yêu cầu ngày càng cao. Trước tình hình đó, các đơn vị xác định tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, các quy định, quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Các lực lượng tập trung nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, phân tích, dự báo, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức phối hợp, lấy cơ sở làm trọng tâm. Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã biên giới xây dựng phương án, biện pháp xử lý hiệu quả các tình huống về an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ; thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.